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Новий рік 2022: як правильно зустріти рік Блакитного Тигра

3 Грудня 2021, 11:23
Анна Король редакторка розділу Lifestyle
Новий рік 2022: як правильно зустріти рік Блакитного Тигра

Чим ближче новий рік 2022, тим більше з’являється запитань щодо його святкування. Для початку варто розібратися, що означає символ 2022 року.

Тигр – символ енергії, сили і водночас ніжності та спокою. Найкращим подарунком стане срібна статуетка тигра, яка приноситиме удачу та натхнення на весь рік.

А як прикрасити новорічний стіл, в яких кольорах краще зустрічати рік Тигра та декілька порад щодо святкування – читайте у нашому матеріалі.

В яких кольорах краще зустрічати рік Тигра

У святкуванні цього нового року бажано звернути увагу на колір одягу, і заздалегідь приготувати вбрання до свята. Рік Тигра краще зустрічати у спокійних, приємних для ока тонах. Підійдуть такі як коричневий, золотистий та всі відтінки зеленого. Також дуже гарно впишуться в образ білий та сірий. Можна комбінувати декілька з представлених кольорів для вдалого образу.

Фото: Pexels

Щоб зустріти рік вдало на всі сто, необхідно відмовитись від яскравих кольорів. Червоний колір та неонові відтінки лише погіршуватимуть атмосферу цього свята. Також табу у період святкування 2022 року є “котячий” або “тигрячий” принт. Вважається, що звірячі принти дратують нового господаря року.

Для аксесуарів найактуальніше придбати напівпрозорі прикраси, а також прикраси, що містять місячний камінь, білий опал, цирконій, перли або алмази. Чудово, якщо аксесуар виконаний у вигляді Тигра. Така прикраса стане для господаря та господині чудовим талісманом у новому році.

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Що краще подати на новорічний стіл 2022

Для вдалої зустрічі нового року Блакитного Тигра обов’язковою стравою на святковому столі має бути м’ясо. Оскільки Тигр – тварина велика і споживає багато, відповідно, і м’яса на столі має бути вдосталь. На новорічному столі доречні різноманітні м’ясні закуски, наприклад, нарізка, млинці з яловичиною, рулети та закуски з фаршу.

Салати краще зробити з зелених та листових овочів, та віддати перевагу сирним і м’ясним начинкам. Також можна додати до салатів мариновані овочі або оливки. Заправити їх буде краще домашнім майонезом чи сметаною.

Фото: Pexels

Основною стравою на новорічному столі, безумовно, має бути щось м’ясне. Це може бути запечена курка, стейк, шашлик або м’ясна печеня.

Оскільки Тигр не полюбляє солодощі, то й десерт може бути не надто солодкий. Слід віддати перевагу сирним, молочним, фруктовим та горіховим десертам. Можна приготувати желе з екзотичними фруктами та ягодами, і це буде прекрасним доповненням до солодкого столу Тигра.

Спиртними напоями також краще не захоплюватися у цю новорічну ніч. Тигр не переносить алкоголю, тому на стіл доречно подати вино, шампанське, морс або узвар. Відмовитися у святкову ніч 2022 року варто від риби, морепродуктів та корейської їжі. Якщо все ж хочеться чогось екзотичного, то вже краще подати морепродукти в якості закусок.

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Яких порад потрібно дотримуватися під час зустрічі нового року 2022

  • Якщо ви хочете зустріти кохання у новому році, слід повісити на ялинку прикрасу у формі серця.
  • Для того щоб привернути удачу, потрібно записати всі сумні та образливі моменти на папір, та спалити його.
  • Якщо ви хочете великих змін у своєму житті, перед новим роком краще зробити перестановку меблів або змінити штори.
  • Ялинку має почати прикрашати наймолодший член сім’ї або повісити іграшку у формі Тигра.

Нехай новий рік 2022 буде кращим за 2021-й, та подарує вам яскраві емоції і сили для нових звершень.

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