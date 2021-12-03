Чим ближче новий рік 2022, тим більше з’являється запитань щодо його святкування. Для початку варто розібратися, що означає символ 2022 року.

Тигр – символ енергії, сили і водночас ніжності та спокою. Найкращим подарунком стане срібна статуетка тигра, яка приноситиме удачу та натхнення на весь рік.

А як прикрасити новорічний стіл, в яких кольорах краще зустрічати рік Тигра та декілька порад щодо святкування – читайте у нашому матеріалі.

В яких кольорах краще зустрічати рік Тигра

У святкуванні цього нового року бажано звернути увагу на колір одягу, і заздалегідь приготувати вбрання до свята. Рік Тигра краще зустрічати у спокійних, приємних для ока тонах. Підійдуть такі як коричневий, золотистий та всі відтінки зеленого. Також дуже гарно впишуться в образ білий та сірий. Можна комбінувати декілька з представлених кольорів для вдалого образу.

Щоб зустріти рік вдало на всі сто, необхідно відмовитись від яскравих кольорів. Червоний колір та неонові відтінки лише погіршуватимуть атмосферу цього свята. Також табу у період святкування 2022 року є “котячий” або “тигрячий” принт. Вважається, що звірячі принти дратують нового господаря року.

Для аксесуарів найактуальніше придбати напівпрозорі прикраси, а також прикраси, що містять місячний камінь, білий опал, цирконій, перли або алмази. Чудово, якщо аксесуар виконаний у вигляді Тигра. Така прикраса стане для господаря та господині чудовим талісманом у новому році.

Що краще подати на новорічний стіл 2022

Для вдалої зустрічі нового року Блакитного Тигра обов’язковою стравою на святковому столі має бути м’ясо. Оскільки Тигр – тварина велика і споживає багато, відповідно, і м’яса на столі має бути вдосталь. На новорічному столі доречні різноманітні м’ясні закуски, наприклад, нарізка, млинці з яловичиною, рулети та закуски з фаршу.

Салати краще зробити з зелених та листових овочів, та віддати перевагу сирним і м’ясним начинкам. Також можна додати до салатів мариновані овочі або оливки. Заправити їх буде краще домашнім майонезом чи сметаною.

Основною стравою на новорічному столі, безумовно, має бути щось м’ясне. Це може бути запечена курка, стейк, шашлик або м’ясна печеня.

Оскільки Тигр не полюбляє солодощі, то й десерт може бути не надто солодкий. Слід віддати перевагу сирним, молочним, фруктовим та горіховим десертам. Можна приготувати желе з екзотичними фруктами та ягодами, і це буде прекрасним доповненням до солодкого столу Тигра.

Спиртними напоями також краще не захоплюватися у цю новорічну ніч. Тигр не переносить алкоголю, тому на стіл доречно подати вино, шампанське, морс або узвар. Відмовитися у святкову ніч 2022 року варто від риби, морепродуктів та корейської їжі. Якщо все ж хочеться чогось екзотичного, то вже краще подати морепродукти в якості закусок.

Яких порад потрібно дотримуватися під час зустрічі нового року 2022

Якщо ви хочете зустріти кохання у новому році, слід повісити на ялинку прикрасу у формі серця.

Для того щоб привернути удачу, потрібно записати всі сумні та образливі моменти на папір, та спалити його.

Якщо ви хочете великих змін у своєму житті, перед новим роком краще зробити перестановку меблів або змінити штори.

Ялинку має почати прикрашати наймолодший член сім’ї або повісити іграшку у формі Тигра.

Нехай новий рік 2022 буде кращим за 2021-й, та подарує вам яскраві емоції і сили для нових звершень.