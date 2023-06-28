Багато українців нині обрали для життя Польщу, оскільки змушені були залишити свої домівки через повномасштабну війну в нашій країні. Хтось повертається додому, оскільки не може знайти собі там місця, хтось катається туди-назад, а хтось просто їде в гості. До того ж, попри всі події, їдуть до нас й іноземні громадяни.

Кожна країна має свої правила під час перетину кордону, а тому потрібно заздалегідь ознайомитися з тим, що можна із собою брати, а що – ні. Адже, напевно, їдучи із сусідньої держави, захочеться прихопити з собою щось смачненьке або якісь речі чи подарунки для рідних.

Що не можна ввозити в Україну з Польщі: