Багато українців нині обрали для життя Польщу, оскільки змушені були залишити свої домівки через повномасштабну війну в нашій країні. Хтось повертається додому, оскільки не може знайти собі там місця, хтось катається туди-назад, а хтось просто їде в гості. До того ж, попри всі події, їдуть до нас й іноземні громадяни.
Кожна країна має свої правила під час перетину кордону, а тому потрібно заздалегідь ознайомитися з тим, що можна із собою брати, а що – ні. Адже, напевно, їдучи із сусідньої держави, захочеться прихопити з собою щось смачненьке або якісь речі чи подарунки для рідних.
Що не можна ввозити в Україну з Польщі:
- Друковані матеріали та відеоматеріали, що пропагують насильство та війну.
- Наркотичні, психотропні, вибухонебезпечні й отруйні речовини.
- Харчові продукти без сертифіката відповідності.
- Порнографію.
- Продукти для власного споживання на суму, що перевищує €200 на одну людину.
- Якщо без письмового декларування на митниці, то суму у понад €10 тис.
- Понад 200 сигарет або 50 сигар чи 250 г тютюну.
- Понад 5 л пива, 2 л вина і 1 л міцних алкогольних напоїв із вмістом спирту понад 22%.
- Неїстівні продукти тваринного походження.