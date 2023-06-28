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Нічого зайвого: які речі та продукти не можна ввозити в Україну з Польщі

28 Червня 2023, 15:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Польша
Джерело: Pexels

Багато українців нині обрали для життя Польщу, оскільки змушені були залишити свої домівки через повномасштабну війну в нашій країні. Хтось повертається додому, оскільки не може знайти собі там місця, хтось катається туди-назад, а хтось просто їде в гості. До того ж, попри всі події, їдуть до нас й іноземні громадяни.

Кожна країна має свої правила під час перетину кордону, а тому потрібно заздалегідь ознайомитися з тим, що можна із собою брати, а що ні. Адже, напевно, їдучи із сусідньої держави, захочеться прихопити з собою щось смачненьке або якісь речі чи подарунки для рідних.

Що не можна ввозити в Україну з Польщі:

  • Друковані матеріали та відеоматеріали, що пропагують насильство та війну.
  • Наркотичні, психотропні, вибухонебезпечні й отруйні речовини.
  • Харчові продукти без сертифіката відповідності.
  • Порнографію.
  • Продукти для власного споживання на суму, що перевищує €200 на одну людину.
  • Якщо без письмового декларування на митниці, то суму у понад €10 тис.
  • Понад 200 сигарет або 50 сигар чи 250 г тютюну.
  • Понад 5 л пива, 2 л вина і 1 л міцних алкогольних напоїв із вмістом спирту понад 22%.
  • Неїстівні продукти тваринного походження.
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