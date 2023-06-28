Многие украинцы сейчас выбрали для жизни Польшу, поскольку вынуждены были покидать свои дома из-за полномасштабной войны в нашей стране. Кто-то возвращается обратно, поскольку не может найти себе там места, кто-то катается туда-назад, а кто-то просто едет в гости. К тому же, несмотря на все события, едут к нам и иностранные граждане.

У каждой страны есть свои правила при пересечении границы, а потому нужно заранее ознакомиться с тем, что можно с собой брать, а что – нет. Ведь наверняка, уезжая из соседнего государства, захочется прихватить с собой что-то вкусненькое или какие-то вещи, подарки для родных.

Что нельзя ввозить в Украину из Польши: