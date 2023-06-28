Многие украинцы сейчас выбрали для жизни Польшу, поскольку вынуждены были покидать свои дома из-за полномасштабной войны в нашей стране. Кто-то возвращается обратно, поскольку не может найти себе там места, кто-то катается туда-назад, а кто-то просто едет в гости. К тому же, несмотря на все события, едут к нам и иностранные граждане.
У каждой страны есть свои правила при пересечении границы, а потому нужно заранее ознакомиться с тем, что можно с собой брать, а что – нет. Ведь наверняка, уезжая из соседнего государства, захочется прихватить с собой что-то вкусненькое или какие-то вещи, подарки для родных.
Что нельзя ввозить в Украину из Польши:
- Печатные материалы и видеоматериалы, пропагандирующие насилие и войну.
- Наркотические, психотропные, взрывоопасные и ядовитые вещества.
- Пищевые продукты без сертификата соответствия.
- Порнографию.
- Продукты для собственного потребления на сумму, превышающую €200 на одного человека.
- Если без письменного декларирования на таможне, то сумму в более €10 тыс.
- Более 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака.
- Более 5 л пива, 2 л вина и 1 л крепких алкогольных напитков с содержанием спирта более 22%.
- Несъедобные продукты животного происхождения.