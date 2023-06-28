Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Отдых

Ничего лишнего: какие вещи и продукты нельзя ввозить в Украину из Польши

28 июня 2023, 15:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Польша
Источник: Pexels

Многие украинцы сейчас выбрали для жизни Польшу, поскольку вынуждены были покидать свои дома из-за полномасштабной войны в нашей стране. Кто-то возвращается обратно, поскольку не может найти себе там места, кто-то катается туда-назад, а кто-то просто едет в гости. К тому же, несмотря на все события, едут к нам и иностранные граждане.

У каждой страны есть свои правила при пересечении границы, а потому нужно заранее ознакомиться с тем, что можно с собой брать, а что нет. Ведь наверняка, уезжая из соседнего государства, захочется прихватить с собой что-то вкусненькое или какие-то вещи, подарки для родных.

Что нельзя ввозить в Украину из Польши:

  • Печатные материалы и видеоматериалы, пропагандирующие насилие и войну.
  • Наркотические, психотропные, взрывоопасные и ядовитые вещества.
  • Пищевые продукты без сертификата соответствия.
  • Порнографию.
  • Продукты для собственного потребления на сумму, превышающую €200 на одного человека.
  • Если без письменного декларирования на таможне, то сумму в более €10 тыс.
  • Более 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака.
  • Более 5 л пива, 2 л вина и 1 л крепких алкогольных напитков с содержанием спирта более 22%.
  • Несъедобные продукты животного происхождения.
Читайте также:
Что нельзя ввозить в ПольшуЗабудьте о сале и порно. Что нельзя ввозить в Польшу (список)

Теги
держкордон Польша
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь