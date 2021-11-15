17 листопада відзначають Міжнародний день студента. У 2021 році ця дата припадає на будній день – середу. І хоча студентська пора дуже відповідальна в житті кожної людини, вона ще й дуже весела та різнобарвна. Це свого роду межа між дитинством і вже майже дорослим життям.

До цього свята завжди влаштовують вечірки та гомінкі гуляння, також у містах проходить безліч заходів. Однак деякі заклади переносять тусовки на інший, більш вдалий день. Куди сходити на День студента в Києві – далі в матеріалі.

SkyBar

Бажаєте відірватися на день студента та потанцювати до ранку? Сміливо вирушайте на вечірку до SkyBar.

На вас чекає набір рідкісних музичних записів, найкращі діджеї, унікальні емоції та дві сцени з різними композиціями – Techno та Hip-Hop.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 5

Дата: 18 листопада

Час: 21.00

Вартість квитка: 250-2 222 грн.

Стендап в Urban Grill

Ще один спосіб розважитися на День студента – сходити на стендап. На вас чекає півторагодинна програма сміливого та відвертого гумору про нас і про те, що відбувається навколо.

Кожен глядач стане частиною стендап-комедії та посміється з жартів Івана Жорноклея, Максима Давиденка, Слави Бу та інших коміків.

Адреса: вул. Хорива, 25/12

Дата: 17 листопада

Час: 19.30

Вартість квитка: 200-250 грн.

ART and WINE: Художній вечір із дегустацією вин Rose

Можливо ви хочете провести вечір Дня студента у розслабленій та спокійній обстановці, тоді дегустація вин – те, що потрібно.

Лекція про мистецтво, різноманітність вин та нові враження від професійних сомельє.

На вас чекає історія про вино під аперитив, які продукти правильно поєднувати з цим напоєм, як змінюється його смак, лекція про рококо в полотнах Франсуа Буше та Оноре Фраґонар тощо.

Адреса: вул. Шота Руставелі, 11 (ресторан BEEF meat and wine)

Дата: 17 листопада

Час: 19.00

Вартість квитка: 1 950 – 2 200 грн.

Фестиваль STUDFEST 2021

Наймасштабніший фестиваль для всіх студентів Києва відбудеться на двох майданчиках Льодового стадіону. На вулиці будуть фуд-корти, атракціони та інші розваги.

Успішні артисти, діджеї, TikTok-блогери та зірки – ось чому варто піти на STUDFEST 2021.

На відвідувачів чекає дві сцени – Main Stage та Techno & Pop Stage.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 9

Дата: 19-21 листопада

Час: 16.00

Вартість квитка: від 100 грн.

21 хвилина до та після сексу

На майданчику Caribbean club відбудеться показ вистави від популярного проекту Чорний квадрат. Постановка про те, якими шляхами дві людини приходять чи не приходять до сексу і якими химерними способами намагаються потім уникнути наслідків.

Вистава російською мовою. Варто зазначити, що квитків залишилося небагато.

Адреса: вул. Симона Петлюри, 4

Дата: 17 листопада

Час: 19.00

Вартість квитка: від 390 грн.

Варто зазначити, що більшість заходів відбувається з дотриманням карантинних умов. При собі необхідно мати сертифікат вакцинації чи результат ПЛР тесту (не більше 72 годин).