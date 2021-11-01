Де відпочити на Закарпатті взимку

Закарпаття – це не лише гори та гуцули. Повірте, цей регіон може сильно вас здивувати. Тут ви можете відвідати музеї, оздоровитися, зустрітися з цікавими людьми та навчитися готувати унікальні страви. Факти ICTV розкажуть вам, де відпочити на Закарпатті.

Косино

Мінеральним водам у Косині можуть позаздрити будь-які зимові та літні курорти України. Адже там ви не лише здобудете безкінечну енергію, але й неабияк оздоровитеся.

Родзинки цьому місцю додають басейни та величезні скульптури у формі чашок, горщиків та чайників, із яких витікають гарячі потоки. На базах відпочинку у Косино також є сауни та спортивні зали.

Як дістатися: до Мукачева на автобусі, далі робимо пересадку на автовокзалі (вул. академіка Павлова, 14) на маршрутку або таксі до Косина.

Садиба Святого Миколая

У США – Санта Клаус, у Фінляндії – Йоулупуккі, в Україні – Святий Миколай. Саме він дарує дітям радісні емоції та відчуття казки у новорічні свята.

Тому неодмінно відвідайте його резиденцію та повідайте йому своє бажання. І дарма, що ви вже дорослі. Адже Святий Миколай хоче зробити щасливими усіх українців.

Знаходиться його резиденція у селі Пістинь на території національного парку Гуцульщина.

Як дістатися: поїздом до Івано-Франківська, далі сідаємо на автостанції (вул. Залізнична, 30-А) на автобус до Косова, звідти на маршрутці до села Пістинь.

Синевир

Одне із найпрекрасніших озер України може здивувати вас не тільки влітку, але і взимку. Навколо водойми активно розвивається туристична інфраструктура. А тому усе більше українців та іноземців приїжджають відпочити біля озера.

Тут є багато готелів. Для активного відпочинку пропонують покататися на лижах, санках, сноуборді.

Як дістатися: поїздом до станції Воловець, звідти з автостанції (вул. Шевченка, 1) пересідаємо на рейсовий автобус та рушаємо до села Синевирська Поляна.

Колочава

Недалеко від Синевиру знаходиться дуже цікава локація – найдовше село в Україні. Довжина Колочави складає 15 км. У населеному пункті є мінеральні джерела та прекрасні краєвиди.

Окрім того, тут аж 10 музеїв. Усі вони різні, але дуже цікаві. Деякі розповідають про історію села, інші про мистецтво, СРСР, Чехію та релігію. Тому неодмінно радимо відвідати хоча б кілька з них.

Як дістатися: поїздом до станції Воловець, а потім пересісти на автобус до Колочави.

Нижнє Селище

Якщо ви любите сир та натуральні продукти, то вам точно потрібно завітати у це село на Закарпатті. Адже у ньому розташована одна із найпопулярніших сироварень в Україні. Виготовляють там все за швейцарською технологією без використання консервантів, шкідливих домішок, ароматизаторів та барвників.

Для туристів тут часто проводять екскурсії та показують цікаві процеси приготування сиру.

Як дістатися: поїздом до Львова або Ужгорода, на вокзалі пересідаємо на автобус та їдемо до Хуста, потім робимо ще одну пересадку на маршрутку, яка іде до Нижнього Селища.