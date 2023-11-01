Турист Джордж Латторе подав до суду на авіакомпанію American Airlines. Це сталося через те, що бортпровідник пролив на нього гарячу каву під час польоту з В’єтнаму до Нью-Йорка.

Passenger on American Airlines sues after he was left with ‘severe and permanent injuries’ that damaged his tattoo when flight attendant spilled hot coffee on him on journey from Vietnam to New York

Подробиці інциденту на борту American Airlines

Пасажир стверджує, що бортпровідник, який випадково вилив на нього гарячий напій, спричинив неприємні наслідки для його здоровʼя. Крім того, це зіпсувало тату на його руці, заявив чоловік.

– Позивач дістав опіки другого ступеня на верхній частині лівої руки, пухирі, лущення, кровотечу, можливу постійну косметичну деформацію і шрами, – йдеться у скарзі, що надійшла до суду штату Мангеттен.

Житель Пенсильванії летів додому зі своїм сином, коли стався прикрий інцидент. Пан Латторе у позові вказав, що бортпровідник поводився недбало та необачно, подавши йому паруючу каву в небезпечний спосіб. У заяві також стверджується, що авіакомпанія нібито не змогла винайняти компетентний персонал.

Наслідки інциденту на борту American Airlines

Джордж Латорре розповів, що хотів купити собі місце в бізнес-класі, щоби провести решту польоту там. Однак йому у цьому відмовили. Вже на землі пасажир звернувся до лікаря, який скерував його до хірурга, адже визначив травму як “досить серйозну”.

Турист каже, що через біль не може спати та вимагатиме компенсації подальшого медичного лікування.

Представник American Airlines повідомив, що компанія не коментує поточні юридичні справи.