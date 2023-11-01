Турист Джордж Латторе подал в суд на авиакомпанию American Airlines. Это произошло из-за того, что бортпроводник пролил на него горячий кофе во время полета из Вьетнама в Нью-Йорк.

Passenger on American Airlines sues after he was left with ‘severe and permanent injuries’ that damaged his tattoo when flight attendant spilled hot coffee on him on journey from Vietnam to New York

via https://t.co/4ksCiplxlO https://t.co/BC5CA11IKc — Joseph Meliambro (@JosephMeliambro) October 24, 2023

Подробности инцидента на борту American Airlines

Пассажир утверждает, что бортпроводник, который случайно вылил на него горячий напиток, вызвал неприятные последствия для его здоровья. Кроме того, это испортило тату на его руке, заявил мужчина.

Сейчас смотрят

— Истец получил ожоги второй степени на верхней части левой руки, волдыри, шелушение, кровотечение, возможную постоянную косметическую деформацию и шрамы, — говорится в жалобе, поступившей в суд штата Манхэттен.

Житель Пенсильвании летел домой со своим сыном, когда произошел досадный инцидент. Господин Латторе в иске указал, что бортпроводник вел себя небрежно и неосмотрительно, подавая ему горячий кофе опасным способом. В заявлении также утверждается, что авиакомпания якобы не смогла нанять компетентный персонал.

Последствия инцидента на борту American Airlines

Джордж Латорре рассказал, что хотел купить себе место в бизнес-классе, чтобы провести остаток полета там. Однако, ему в этом отказали. Уже на земле пассажир обратился к врачу, который направил его к хирургу, ведь определил травму как “довольно серьезную”.

Турист говорит, что из-за боли не может спать и будет требовать компенсации дальнейшего медицинского лечения.

Представитель American Airlines сообщил, что компания не комментирует текущие юридические дела.