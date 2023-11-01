Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Отдых

Неудачный полет: турист судится с авиакомпанией из-за испорченного тату

1 ноября 2023, 17:07
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
кава в літаку
Источник: Pexels

Турист Джордж Латторе подал в суд на авиакомпанию American Airlines. Это произошло из-за того, что бортпроводник пролил на него горячий кофе во время полета из Вьетнама в Нью-Йорк.

Подробности инцидента на борту American Airlines

Пассажир утверждает, что бортпроводник, который случайно вылил на него горячий напиток, вызвал неприятные последствия для его здоровья. Кроме того, это испортило тату на его руке, заявил мужчина.

Сейчас смотрят

— Истец получил ожоги второй степени на верхней части левой руки, волдыри, шелушение, кровотечение, возможную постоянную косметическую деформацию и шрамы, — говорится в жалобе, поступившей в суд штата Манхэттен.

Житель Пенсильвании летел домой со своим сыном, когда произошел досадный инцидент. Господин Латторе в иске указал, что бортпроводник вел себя небрежно и неосмотрительно, подавая ему горячий кофе опасным способом. В заявлении также утверждается, что авиакомпания якобы не смогла нанять компетентный персонал.

Последствия инцидента на борту American Airlines

Джордж Латорре рассказал, что хотел купить себе место в бизнес-классе, чтобы провести остаток полета там. Однако, ему в этом отказали. Уже на земле пассажир обратился к врачу, который направил его к хирургу, ведь определил травму как “довольно серьезную”.

Турист говорит, что из-за боли не может спать и будет требовать компенсации дальнейшего медицинского лечения.

Представитель American Airlines сообщил, что компания не комментирует текущие юридические дела.

Читайте также:
ЕммаПоказала грудь всему самолету: известная блогерша “потеряла” топ во время полета

Источник
Daily Mail
Теги
Отдых Суд татуювання
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь