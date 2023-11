Турист Джордж Латторе подал в суд на авиакомпанию American Airlines. Это произошло из-за того, что бортпроводник пролил на него горячий кофе во время полета из Вьетнама в Нью-Йорк.

Passenger on American Airlines sues after he was left with ‘severe and permanent injuries’ that damaged his tattoo when flight attendant spilled hot coffee on him on journey from Vietnam to New York

