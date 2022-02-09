Тернопіль – це затишне та невелике місто, яке приваблює туристів архітектурними пам’ятками та спокійною атмосферою.
Воно неодноразово очолювало рейтинг найкомфортніших міст України, а також входило до списку найкращих міст для ведення бізнесу. Тернопіль є чудовим варіантом як для туристичної поїздки, так і для довготривалого проживання.
Факти ICTV вирішили розібратися, чому варто їхати в це місто для роботи на віддаленні. Про житло, ціни та особливості Тернополя – читайте далі у матеріалі.
Житло
Ціни на квартири у Тернополі невисокі. Якщо у вас обмежений бюджет, то 1-кімнатну квартиру там можна зняти за 2-4 тис. грн.
Якщо ж хочете жити з більш сучасним ремонтом та всією необхідною технікою, то доведеться заплатити від 5 тис. грн. Найвища ціна за 1-кімнатну квартиру в центрі Тернополя становить близько 8 тис. грн.
За даними Державної служби статистики України, наприкінці 2021 року середня заробітна плата мешканців Тернопільської області досягла позначки 14 384 грн.
Трішки вищі зарплати в сусідніх областях. Наприклад, у Рівненській області в середньому отримують 17 202 грн, в Хмельницькій – 16 194 грн, а в Чернівецькій – 24 323 грн.
Громадський транспорт
Тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя з 1 жовтня 2021 року встановлені у розмірах:
- при розрахунку за проїзд у тролейбусі, комунальному автобусі або маршрутному таксі Соціальною картою тернополянина, тариф на проїзд становитиме 8 грн;
- для пасажирів, що здійснюватимуть оплату за проїзд неперсоніфікованим електронним квитком (так званим проїзним квитком) – тариф становитиме 9 грн;
- для пасажирів, що сплачуватимуть за проїзд безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC або разовим проїзним квитком, вартість проїзду становитиме 10 грн.
Якщо ж ви маєте водійське посвідчення та хочете пересуватися містом з комфортом, можете орендувати авто. Вартість машини на кілька днів коштуватиме від 900 грн. Якщо ж орендувати транспорт на місяць – денна вартість може опуститися до 700 грн.
Щодо пального, у середньому за літр А-95 на заправці доведеться віддати 32,66 грн, а за дизель – 31,88 грн. А-92 коштуватиме водіям 31,74 грн.
Ціни на їжу у Тернополі
- Вода 1,5 л – 12,60 грн
- Молоко 1 л – 24,40 грн
- Буханець свіжого білого хліба, 0,5 кг – 12,33 грн
- Білий рис, 1 кг – 31,11 грн
- Яйця, 12 штук – 30,84 грн
- Курячі грудки, без кісток і без шкіри, 1 кг – 102,97 грн
- Яловича вирізка, червоне мʼясо, 1 кг – 124,96 грн
- Яблука, 1 кг – 21,99 грн
- Банани, 1 кг – 31,37 грн
- Апельсини, 1 кг – 37,00 грн
- Помідори, 1 кг – 34,86 грн
- Картопля, 1 кг – 12,07 грн
- Цибуля, 1 кг – 15,02 грн
Попри те, що Тернопіль – це невелике місто, там можна знайти багато цікавих та оригінальних закладів, які пропонують страви різних кухонь світу. Ціни в них набагато доступніші, ніж в інших регіонах, що є однозначною перевагою.
Наприклад, у пабі Файне місто пюре з котлетами обійдеться вам у 79 грн, а піца Салямі – 129 грн. У ресторані Na Nebi порцію сирників з молочним шоколадом можна посмакувати за 99 грн.
Також у Тернополі є популярними такі заклади як Пасаж Адлера, Jan Amor, Клуб Файного міста, Young, Noname.
Коворкінг у Тернополі
У Тернополі вибору коворкінгів для віддаленої роботи немає. У місті є лише IT House Coworking зі швидким інтернетом та затишною атмосферою.
Місячний абонемент з власним робочим місцем там коштуватиме 1 400 грн. Проте на сайті вказано, що у зв’язку з карантинними обмеженнями коворкінг тимчасово не працює.
У Тернополі працює близько 8 провайдерів, і середній чек за їхню послугу коливається від 100 до 150 грн, залежно від умов.
Так, компанія Київстар пропонує платити 125 грн/місяць, а провайдер Воля – 99 грн/місяць. Уточнити, який конкретно провайдер обслуговує ваш будинок, можна за адресою проживання.
Карантин та медицина у Тернополі
Варто зазначити, що зараз Тернопіль перебуває у помаранчевій зоні карантину. З 26 січня у місті заборонено:
- роботу закладів харчування після 22.00 (окрім роботи навинос та доставки);
- масові зібрання: дискотеки і святкові події;
- роботу кінотеатрів та інших закладів культури з заповненістю залів понад дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- відвідування ТРЦ без Covid-сертифікатів або негативного результату ПЛР-тесту.
Увесь персонал закладів громадського харчування, торгівлі та інших закладів побутового обслуговування населення (крім товарів першої необхідності) повинен бути на 100% вакцинований від коронавірусу.
На щастя, у Тернополі є чимало приватних та державних клінік, де можна отримати медичну допомогу. Зокрема, користувачі мережі радять звернути увагу на такі установи:
- Медичний центр Оксфорд Медікал Тернопіль
- Центр сучасної проктології Протон Клінік
- Медичний центр Меднеан
- Приватна клініка Амбулаторна медична допомога
- Центр відновлення зору Анатолія Совви
- Центр хірургії одного дня
- Центр народної медицини здоров’я Барвінок
Загалом Тернопіль підійде для віддаленої роботи, оскільки там є всі умови для комфортного та недорогого проживання.