Тернопіль – це затишне та невелике місто, яке приваблює туристів архітектурними пам’ятками та спокійною атмосферою.

Воно неодноразово очолювало рейтинг найкомфортніших міст України, а також входило до списку найкращих міст для ведення бізнесу. Тернопіль є чудовим варіантом як для туристичної поїздки, так і для довготривалого проживання.

Факти ICTV вирішили розібратися, чому варто їхати в це місто для роботи на віддаленні. Про житло, ціни та особливості Тернополя – читайте далі у матеріалі.

Житло

Ціни на квартири у Тернополі невисокі. Якщо у вас обмежений бюджет, то 1-кімнатну квартиру там можна зняти за 2-4 тис. грн.

Якщо ж хочете жити з більш сучасним ремонтом та всією необхідною технікою, то доведеться заплатити від 5 тис. грн. Найвища ціна за 1-кімнатну квартиру в центрі Тернополя становить близько 8 тис. грн.

За даними Державної служби статистики України, наприкінці 2021 року середня заробітна плата мешканців Тернопільської області досягла позначки 14 384 грн.

Трішки вищі зарплати в сусідніх областях. Наприклад, у Рівненській області в середньому отримують 17 202 грн, в Хмельницькій – 16 194 грн, а в Чернівецькій – 24 323 грн.

Громадський транспорт

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя з 1 жовтня 2021 року встановлені у розмірах:

при розрахунку за проїзд у тролейбусі, комунальному автобусі або маршрутному таксі Соціальною картою тернополянина, тариф на проїзд становитиме 8 грн;

для пасажирів, що здійснюватимуть оплату за проїзд неперсоніфікованим електронним квитком (так званим проїзним квитком) – тариф становитиме 9 грн;

для пасажирів, що сплачуватимуть за проїзд безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC або разовим проїзним квитком, вартість проїзду становитиме 10 грн.

Якщо ж ви маєте водійське посвідчення та хочете пересуватися містом з комфортом, можете орендувати авто. Вартість машини на кілька днів коштуватиме від 900 грн. Якщо ж орендувати транспорт на місяць – денна вартість може опуститися до 700 грн.

Щодо пального, у середньому за літр А-95 на заправці доведеться віддати 32,66 грн, а за дизель – 31,88 грн. А-92 коштуватиме водіям 31,74 грн.

Ціни на їжу у Тернополі

Вода 1,5 л – 12,60 грн

Молоко 1 л – 24,40 грн

Буханець свіжого білого хліба, 0,5 кг – 12,33 грн

Білий рис, 1 кг – 31,11 грн

Яйця, 12 штук – 30,84 грн

Курячі грудки, без кісток і без шкіри, 1 кг – 102,97 грн

Яловича вирізка, червоне мʼясо, 1 кг – 124,96 грн

Яблука, 1 кг – 21,99 грн

Банани, 1 кг – 31,37 грн

Апельсини, 1 кг – 37,00 грн

Помідори, 1 кг – 34,86 грн

Картопля, 1 кг – 12,07 грн

Цибуля, 1 кг – 15,02 грн Попри те, що Тернопіль – це невелике місто, там можна знайти багато цікавих та оригінальних закладів, які пропонують страви різних кухонь світу. Ціни в них набагато доступніші, ніж в інших регіонах, що є однозначною перевагою. Наприклад, у пабі Файне місто пюре з котлетами обійдеться вам у 79 грн, а піца Салямі – 129 грн. У ресторані Na Nebi порцію сирників з молочним шоколадом можна посмакувати за 99 грн. Також у Тернополі є популярними такі заклади як Пасаж Адлера, Jan Amor, Клуб Файного міста, Young, Noname. Коворкінг у Тернополі У Тернополі вибору коворкінгів для віддаленої роботи немає. У місті є лише IT House Coworking зі швидким інтернетом та затишною атмосферою. Місячний абонемент з власним робочим місцем там коштуватиме 1 400 грн. Проте на сайті вказано, що у зв’язку з карантинними обмеженнями коворкінг тимчасово не працює. Читайте також: Ціни на житло, продукти та транспорт: чи варто їхати в Ужгород для віддаленої роботи У Тернополі працює близько 8 провайдерів, і середній чек за їхню послугу коливається від 100 до 150 грн, залежно від умов. Так, компанія Київстар пропонує платити 125 грн/місяць, а провайдер Воля – 99 грн/місяць. Уточнити, який конкретно провайдер обслуговує ваш будинок, можна за адресою проживання. Карантин та медицина у Тернополі Варто зазначити, що зараз Тернопіль перебуває у помаранчевій зоні карантину. З 26 січня у місті заборонено:

роботу закладів харчування після 22.00 (окрім роботи навинос та доставки);

масові зібрання: дискотеки і святкові події;

роботу кінотеатрів та інших закладів культури з заповненістю залів понад дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

відвідування ТРЦ без Covid-сертифікатів або негативного результату ПЛР-тесту.

Увесь персонал закладів громадського харчування, торгівлі та інших закладів побутового обслуговування населення (крім товарів першої необхідності) повинен бути на 100% вакцинований від коронавірусу.

На щастя, у Тернополі є чимало приватних та державних клінік, де можна отримати медичну допомогу. Зокрема, користувачі мережі радять звернути увагу на такі установи:

Медичний центр Оксфорд Медікал Тернопіль

Центр сучасної проктології Протон Клінік

Медичний центр Меднеан

Приватна клініка Амбулаторна медична допомога

Центр відновлення зору Анатолія Совви

Центр хірургії одного дня

Центр народної медицини здоров’я Барвінок

Загалом Тернопіль підійде для віддаленої роботи, оскільки там є всі умови для комфортного та недорогого проживання.