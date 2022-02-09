Тернополь – это уютный и небольшой город, который привлекает туристов архитектурными достопримечательностями и спокойной атмосферой.
Он неоднократно возглавлял рейтинг самых комфортных городов Украины, а также входил в список лучших городов для ведения бизнеса. Тернополь является отличным вариантом как для туристической поездки, так и для длительного проживания.
Факты ICTV решили разобраться, почему следует ехать в этот город для работы на удаленке. О жилье, ценах и особенностях Тернополя – читайте дальше в материале.
Жилье
Цены на квартиры в Тернополе невысокие. Если у вас ограниченный бюджет, то 1-комнатную квартиру там можно снять за 2-4 тыс. грн.
Если же хотите жить с более современным ремонтом и всей необходимой техникой, то придется заплатить от 5 тыс. грн. Самая высокая цена за 1-комнатную квартиру в центре Тернополя составляет около 8 тыс. грн.
По данным Государственной службы статистики Украины, в конце 2021 года средняя заработная плата жителей Тернопольской области достигла отметки 14 384 грн.
Немного выше зарплаты в соседних областях. Например, в Ровенской области в среднем получают 17 202 грн, в Хмельницкой – 16 194 грн, а в Черновицкой – 24 323 грн.
Общественный транспорт
Тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя с 1 октября 2021 года установлены в размерах:
- при расчете за проезд в троллейбусе, коммунальном автобусе или маршрутном такси Социальной картой Тернополя, тариф на проезд составит 8 грн;
- для пассажиров, которые будут производить оплату за проезд неперсонифицированным электронным билетом (так называемым проездным билетом) – тариф составит 9 грн;
- для пассажиров, оплачивающих проезд бесконтактной банковской картой, устройством с функцией NFC или разовым проездным билетом, стоимость проезда составит 10 грн.
Если же у вас водительское удостоверение и вы хотите передвигаться по городу с комфортом, можете арендовать авто. Стоимость машины на несколько дней составит от 900 грн. Если же арендовать транспорт на месяц – дневная стоимость может снизиться до 700 грн.
Что касается топлива, то в среднем за литр А-95 на заправке придется отдать 32,66 грн, а за дизель – 31,88 грн. А-92 обойдется водителям в 31,74 грн.
Цены на еду в Тернополе
- Вода 1,5 л – 12,60 грн
- Молоко 1 л – 24,40 грн
- Буханка свежего белого хлеба, 0,5 кг — 12,33 грн
- Белый рис, 1 кг – 31,11 грн
- Яйца, 12 штук – 30,84 грн
- Куриные грудки, без костей и без кожи, 1 кг – 102,97 грн
- Говяжья вырезка, красное мясо, 1 кг — 124,96 грн
- Яблоки, 1 кг – 21,99 грн
- Бананы, 1 кг – 31,37 грн
- Апельсины, 1 кг – 37,00 грн
- Помидоры, 1 кг – 34,86 грн
- Картофель, 1 кг – 12,07 грн
- Лук, 1 кг – 15,02 грн
Несмотря на то, что Тернополь – это небольшой город, там можно найти много интересных и оригинальных заведений, которые предлагают блюда разных кухонь мира. Цены в них гораздо доступнее, чем в других регионах, что является однозначным преимуществом.
Например, в пабе Файне місто пюре с котлетами обойдется вам в 79 грн, а пицца салями – 129 грн. В ресторане Na Nebi порцию сырников с молочным шоколадом можно отведать за 99 грн.
Также в Тернополе популярны такие заведения как Пассаж Адлера, Jan Amor, Клуб Файного міста, Young, Noname.
Коворкинг в Тернополе
В Тернополе выбора коворкингов для удаленной работы нет. В городе есть только IT House Coworking с быстрым интернетом и уютной атмосферой.
Месячный абонемент с собственным рабочим местом там будет стоить 1 400 грн. Однако на сайте отмечено, что в связи с карантинными ограничениями коворкинг временно не работает.
В Тернополе работает около 8 провайдеров и средний чек за их услугу колеблется от 100 до 150 грн, в зависимости от условий.
Так, компания Киевстар предлагает платить 125 грн/месяц, а провайдер Воля – 99 грн/месяц. Уточнить, какой именно провайдер обслуживает ваш дом, можно по адресу проживания.
Карантин и медицина в Тернополе
Стоит отметить, что сейчас Тернополь находится в оранжевой зоне карантина. С 26 января в городе запрещено:
- работу заведений питания после 22.00 (кроме работы навынос и доставки);
- массовые собрания: дискотеки и праздничные события;
- работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- посещение ТРЦ без Covid-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста.
Весь персонал общепита, торговли и других заведений бытового обслуживания населения (кроме товаров первой необходимости) должен быть на 100% вакцинирован от коронавируса.
К счастью, в Тернополе есть немало частных и государственных клиник, где можно получить медицинскую помощь. В частности, пользователи сети советуют обратить внимание на следующие учреждения:
- Медицинский центр Оксфорд Медикал Тернополь
- Центр современной проктологии Протон Клиник
- Медицинский центр Меднеан
- Частная клиника Амбулаторная медицинская помощь
- Центр восстановления зрения Анатолия Соввы
- Центр хирургии одного дня
- Центр народной медицины здоровья Барвинок
В общем, Тернополь подойдет для удаленной работы, поскольку там есть все условия для комфортного и недорогого проживания.