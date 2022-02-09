Тернополь – это уютный и небольшой город, который привлекает туристов архитектурными достопримечательностями и спокойной атмосферой.

Он неоднократно возглавлял рейтинг самых комфортных городов Украины, а также входил в список лучших городов для ведения бизнеса. Тернополь является отличным вариантом как для туристической поездки, так и для длительного проживания.

Факты ICTV решили разобраться, почему следует ехать в этот город для работы на удаленке. О жилье, ценах и особенностях Тернополя – читайте дальше в материале.

Жилье

Цены на квартиры в Тернополе невысокие. Если у вас ограниченный бюджет, то 1-комнатную квартиру там можно снять за 2-4 тыс. грн.

Если же хотите жить с более современным ремонтом и всей необходимой техникой, то придется заплатить от 5 тыс. грн. Самая высокая цена за 1-комнатную квартиру в центре Тернополя составляет около 8 тыс. грн.

По данным Государственной службы статистики Украины, в конце 2021 года средняя заработная плата жителей Тернопольской области достигла отметки 14 384 грн.

Немного выше зарплаты в соседних областях. Например, в Ровенской области в среднем получают 17 202 грн, в Хмельницкой – 16 194 грн, а в Черновицкой – 24 323 грн.

Общественный транспорт

Тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя с 1 октября 2021 года установлены в размерах:

при расчете за проезд в троллейбусе, коммунальном автобусе или маршрутном такси Социальной картой Тернополя, тариф на проезд составит 8 грн;

для пассажиров, которые будут производить оплату за проезд неперсонифицированным электронным билетом (так называемым проездным билетом) – тариф составит 9 грн;

для пассажиров, оплачивающих проезд бесконтактной банковской картой, устройством с функцией NFC или разовым проездным билетом, стоимость проезда составит 10 грн.

Если же у вас водительское удостоверение и вы хотите передвигаться по городу с комфортом, можете арендовать авто. Стоимость машины на несколько дней составит от 900 грн. Если же арендовать транспорт на месяц – дневная стоимость может снизиться до 700 грн.

Что касается топлива, то в среднем за литр А-95 на заправке придется отдать 32,66 грн, а за дизель – 31,88 грн. А-92 обойдется водителям в 31,74 грн.

Цены на еду в Тернополе

Вода 1,5 л – 12,60 грн

Молоко 1 л – 24,40 грн

Буханка свежего белого хлеба, 0,5 кг — 12,33 грн

Белый рис, 1 кг – 31,11 грн

Яйца, 12 штук – 30,84 грн

Куриные грудки, без костей и без кожи, 1 кг – 102,97 грн

Говяжья вырезка, красное мясо, 1 кг — 124,96 грн

Яблоки, 1 кг – 21,99 грн

Бананы, 1 кг – 31,37 грн

Апельсины, 1 кг – 37,00 грн

Помидоры, 1 кг – 34,86 грн

Картофель, 1 кг – 12,07 грн

Лук, 1 кг – 15,02 грн

Несмотря на то, что Тернополь – это небольшой город, там можно найти много интересных и оригинальных заведений, которые предлагают блюда разных кухонь мира. Цены в них гораздо доступнее, чем в других регионах, что является однозначным преимуществом.

Например, в пабе Файне місто пюре с котлетами обойдется вам в 79 грн, а пицца салями – 129 грн. В ресторане Na Nebi порцию сырников с молочным шоколадом можно отведать за 99 грн.

Также в Тернополе популярны такие заведения как Пассаж Адлера, Jan Amor, Клуб Файного міста, Young, Noname.

Коворкинг в Тернополе

В Тернополе выбора коворкингов для удаленной работы нет. В городе есть только IT House Coworking с быстрым интернетом и уютной атмосферой.

Месячный абонемент с собственным рабочим местом там будет стоить 1 400 грн. Однако на сайте отмечено, что в связи с карантинными ограничениями коворкинг временно не работает.

В Тернополе работает около 8 провайдеров и средний чек за их услугу колеблется от 100 до 150 грн, в зависимости от условий.

Так, компания Киевстар предлагает платить 125 грн/месяц, а провайдер Воля – 99 грн/месяц. Уточнить, какой именно провайдер обслуживает ваш дом, можно по адресу проживания.

Карантин и медицина в Тернополе

Стоит отметить, что сейчас Тернополь находится в оранжевой зоне карантина. С 26 января в городе запрещено:

работу заведений питания после 22.00 (кроме работы навынос и доставки);

массовые собрания: дискотеки и праздничные события;

работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

посещение ТРЦ без Covid-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста.

Весь персонал общепита, торговли и других заведений бытового обслуживания населения (кроме товаров первой необходимости) должен быть на 100% вакцинирован от коронавируса.

К счастью, в Тернополе есть немало частных и государственных клиник, где можно получить медицинскую помощь. В частности, пользователи сети советуют обратить внимание на следующие учреждения:

Медицинский центр Оксфорд Медикал Тернополь

Центр современной проктологии Протон Клиник

Медицинский центр Меднеан

Частная клиника Амбулаторная медицинская помощь

Центр восстановления зрения Анатолия Соввы

Центр хирургии одного дня

Центр народной медицины здоровья Барвинок

В общем, Тернополь подойдет для удаленной работы, поскольку там есть все условия для комфортного и недорогого проживания.