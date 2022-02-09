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Недорого и атмосферно: стоит ли ехать в Тернополь для удаленной работы

9 февраля 2022, 18:12
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Тернополь
Источник: Depositphotos

Тернополь – это уютный и небольшой город, который привлекает туристов архитектурными достопримечательностями и спокойной атмосферой.

Он неоднократно возглавлял рейтинг самых комфортных городов Украины, а также входил в список лучших городов для ведения бизнеса. Тернополь является отличным вариантом как для туристической поездки, так и для длительного проживания.

Факты ICTV решили разобраться, почему следует ехать в этот город для работы на удаленке. О жилье, ценах и особенностях Тернополя – читайте дальше в материале.

Жилье

Цены на квартиры в Тернополе невысокие. Если у вас ограниченный бюджет, то 1-комнатную квартиру там можно снять за 2-4 тыс. грн.

Если же хотите жить с более современным ремонтом и всей необходимой техникой, то придется заплатить от 5 тыс. грн. Самая высокая цена за 1-комнатную квартиру в центре Тернополя составляет около 8 тыс. грн.

По данным Государственной службы статистики Украины, в конце 2021 года средняя заработная плата жителей Тернопольской области достигла отметки 14 384 грн.

Немного выше зарплаты в соседних областях. Например, в Ровенской области в среднем получают 17 202 грн, в Хмельницкой – 16 194 грн, а в Черновицкой – 24 323 грн.

Общественный транспорт

Тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя с 1 октября 2021 года установлены в размерах:

  • при расчете за проезд в троллейбусе, коммунальном автобусе или маршрутном такси Социальной картой Тернополя, тариф на проезд составит 8 грн;
  • для пассажиров, которые будут производить оплату за проезд неперсонифицированным электронным билетом (так называемым проездным билетом) – тариф составит 9 грн;
  • для пассажиров, оплачивающих проезд бесконтактной банковской картой, устройством с функцией NFC или разовым проездным билетом, стоимость проезда составит 10 грн.

Если же у вас водительское удостоверение и вы хотите передвигаться по городу с комфортом, можете арендовать авто. Стоимость машины на несколько дней составит от 900 грн. Если же арендовать транспорт на месяц – дневная стоимость может снизиться до 700 грн.

Что касается топлива, то в среднем за литр А-95 на заправке придется отдать 32,66 грн, а за дизель – 31,88 грн. А-92 обойдется водителям в 31,74 грн.

Цены на еду в Тернополе

  • Вода 1,5 л – 12,60 грн
  • Молоко 1 л – 24,40 грн
  • Буханка свежего белого хлеба, 0,5 кг — 12,33 грн
  • Белый рис, 1 кг – 31,11 грн
  • Яйца, 12 штук – 30,84 грн
  • Куриные грудки, без костей и без кожи, 1 кг – 102,97 грн
  • Говяжья вырезка, красное мясо, 1 кг — 124,96 грн
  • Яблоки, 1 кг – 21,99 грн
  • Бананы, 1 кг – 31,37 грн
  • Апельсины, 1 кг – 37,00 грн
  • Помидоры, 1 кг – 34,86 грн
  • Картофель, 1 кг – 12,07 грн
  • Лук, 1 кг – 15,02 грн

Несмотря на то, что Тернополь – это небольшой город, там можно найти много интересных и оригинальных заведений, которые предлагают блюда разных кухонь мира. Цены в них гораздо доступнее, чем в других регионах, что является однозначным преимуществом.

Например, в пабе Файне місто пюре с котлетами обойдется вам в 79 грн, а пицца салями – 129 грн. В ресторане Na Nebi порцию сырников с молочным шоколадом можно отведать за 99 грн.

Также в Тернополе популярны такие заведения как Пассаж Адлера, Jan Amor, Клуб Файного міста, Young, Noname.

Коворкинг в Тернополе

В Тернополе выбора коворкингов для удаленной работы нет. В городе есть только IT House Coworking с быстрым интернетом и уютной атмосферой.

Месячный абонемент с собственным рабочим местом там будет стоить 1 400 грн. Однако на сайте отмечено, что в связи с карантинными ограничениями коворкинг временно не работает.

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В Тернополе работает около 8 провайдеров и средний чек за их услугу колеблется от 100 до 150 грн, в зависимости от условий.

Так, компания Киевстар предлагает платить 125 грн/месяц, а провайдер Воля – 99 грн/месяц. Уточнить, какой именно провайдер обслуживает ваш дом, можно по адресу проживания.

Карантин и медицина в Тернополе

Стоит отметить, что сейчас Тернополь находится в оранжевой зоне карантина. С 26 января в городе запрещено:

  • работу заведений питания после 22.00 (кроме работы навынос и доставки);
  • массовые собрания: дискотеки и праздничные события;
  • работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • посещение ТРЦ без Covid-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста.

Весь персонал общепита, торговли и других заведений бытового обслуживания населения (кроме товаров первой необходимости) должен быть на 100% вакцинирован от коронавируса.

К счастью, в Тернополе есть немало частных и государственных клиник, где можно получить медицинскую помощь. В частности, пользователи сети советуют обратить внимание на следующие учреждения:

  • Медицинский центр Оксфорд Медикал Тернополь
  • Центр современной проктологии Протон Клиник
  • Медицинский центр Меднеан
  • Частная клиника Амбулаторная медицинская помощь
  • Центр восстановления зрения Анатолия Соввы
  • Центр хирургии одного дня
  • Центр народной медицины здоровья Барвинок

В общем, Тернополь подойдет для удаленной работы, поскольку там есть все условия для комфортного и недорогого проживания.

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