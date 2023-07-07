Шацьк – відомий не лише в Україні курортний та рекреаційний центр. Селище розташоване у західній частині Волинського Полісся. У ньому проживає близько п’яти тисяч людей, тому зазвичай там тихо та спокійно. Однак не у літній період. Саме тоді до Шацька їдуть туристи з усієї країни, щоб відпочити на відомих Шацьких озерах.

Про найголовніші та найпопулярніші озера Шацька, як до них доїхати, де зупинитися та у скільки обійдеться такий відпочинок, читайте в матеріалі.

Найпопулярніші озера Шацька

Озеро Світязь

Його називають одним із найбільших та найглибших серед комплексу Шацьких озер. Берегова лінія розтягнулась на 30 кілометрів, а максимальна глибина сягає майже 60 метрів. Однак не дивуйтеся, бо саме туди туристичні експерти радять їхати відпочивати з дітьми.

– Сам берег мілководний, а тому вашим малюкам буде там безпечно. Щоб нормально поплавати дорослому, доведеться йти далеко від берега. Щоб зайти на глибину, маєш пройти щонайменше 200-300 метрів, – розповідає власник туристичної компанії Любомир Бованько.

Вода в озері неймовірно чиста та прозора. А ще – корисна.

– Після купання в цьому озері ваша шкіра стане м’якою та гладенькою, бо у складі води містяться срібло та гліцерин. За легендою, у давні часи воду зі Світязя набирали у великі бочки та возили жінкам із Німеччини, щоби ті приймали ванни, – каже експерт.

Найближчі населені пункти: Світязь, Пульмо.

Озеро Пісочне

Друге за популярністю озеро в цьому природному комплексі, адже в ньому теж дуже прозора та чиста вода. І також у своєму складі має срібло та гліцерин, як і озеро Світязь. Середня глибина Пісочного – 7 метрів, а максимальна – доходить до 16 м. Спуск із берега пологий.

– Насправді особисто для мене номер один – озеро Пісочне, а не Світязь. Там піщаний пляж, дуже мальовничо та гарно. Вздовж берегової лінії є сосновий ліс. Також на території є бази відпочинку і кемпінги. А ще – там дуже чиста вода. І так, зазвичай набагато менше людей, ніж на Світязі, – розповідає Любомир Бованько.

Найближчі населені пункти: Гаївка, Мельники.

Озеро Чорне Велике

Насправді за розмірами озеро невелике. Ще донедавна там відпочивали лише місцеві. Утім, із кожним роком місцина стає популярнішою серед туристів.

Зазвичай саме на це озеро їдуть любителі порибалити. Можна спіймати коропа, плотву, карася й навіть величезного сома.

Найближчі населені пункти: Шацьк.

Озеро Люцимер

Місцина також популярна серед рибалок. Там водиться щука, судак, лящ, лин, в’юн, короп, карась, білий амур та вугор. Пляж Люцимера піщаний, є лавочки та переодягальні.

– Варто зауважити, що вода в цьому озері не дуже чиста, темна. Тож для риболовлі годиться, а для купання ні. Я б не радив, – розповідає Любомир Бованько.

Найближчі населені пункти: Шацьк.

Де жити на Шацьких озерах

Навколо озер є декілька населених пунктів. Найчастіше туристи орендують житло в селищі Шацьк, в селах Світязь, Підманове, Гряда, Пульмо, Пулемець, Іллічівка та Мельники. Там можна зупинитися на базах відпочинку, у готелях чи приватних садибах.

Ціни залежать від рівня комфортності житла, відстані до озера та сезону. Найдорожча оренда – в липні та серпні. Найнижчі ціни – у травні та вересні.

Так, доба проживання на базі відпочинку обійдеться щонайменше у 800 грн. Зазвичай у вартість входить і сніданок.

Доба в готелі без сніданку коштуватиме 900 – 1200 грн.

– Можна відпочивати у приватних садибах, але врахуйте що умови там можуть бути не дуже добрими. Такий собі бюджетний відпочинок. Там за кімнату сплатите від 400 до 600 грн, – розповідає Любомир Бованько.

Якщо хочете максимально зекономити, то варто розглядати варіант кемпінгу. Утім, врахуйте, що на Шацьких озерах заборонено самовільно розміщувати намети в необладнаних місцях. За розміщення намету доведеться заплатити 30 грн, ще 30 грн – за стоянку автомобіля.

Розваги на Шацьких озерах

Шацькі озера – це не тільки пляжний відпочинок. Можна не лише позасмагати на пляжі та покупатися в озері, а й активно відпочити. Так, для туристів пропонують:

риболовлю,

оренду яхти (компанія до 6 осіб) – 900 грн за год,

катамаран – 200 грн за год,

сапборд – 100 грн за год,

уроки дайвінгу (950 грн за урок тривалістю 1 годину з фото занурення).

Можна також орендувати катамаран. За годину доведеться сплатити 150 грн.

Також туристам пропонують екскурсії. Транспорт на вибір – човни, байдарки, велосипеди чи позашляховики. Вартість послуги залежить від обраного виду транспорту.

Що подивитися на Шацьких озерах

У селі Світязь розташований Петропавлівський чоловічий монастир, побудований у 2002 році навколо старовинної 150-річної Петропавлівської церкви.

А у селі Зимне увагу туристів та паломників привертає Зимненський Святогірський Успенський жіночий монастир. Ще в Х столітті у цих краях, за легендою, молився святий князь Володимир.

Можна також поїхати до міста Володимир-Волинський. Це найбільше місто Київської Русі й одне з найстаріших міст усієї Волині.

Як доїхати до Шацьких озер

Доїхати на Шацькі озера можна на громадському транспорті або ж автомобілі. Залізничного сполучення немає.

– Найближча залізнична станція – місто Ковель. Звідти на озера можна виїхати на приватних мікроавтобусах або на таксі. Їхати – орієнтовно годину. З автостанції міста Ковеля, яка розташована неподалік залізничного вокзалу, їздять рейсові автобуси. Звідти їхати орієнтовно півтори години, – каже Любомир Бованько.

З Києва від метро Героїв Дніпра курсують прямі автобуси Київ – Шацьк – Світязь. Квиток коштує 500 грн.