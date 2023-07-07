Шацк — известный не только в Украине курортный и рекреационный центр. Поселок расположен в западной части Волынского Полесья. В нем проживает около пяти тысяч человек, поэтому обычно там тихо и спокойно. Однако не в летний период. Именно тогда в Шацк едут туристы со всей страны, чтобы отдохнуть на известных Шацких озерах.

О главных и самых популярных озерах Шацка, как к ним доехать, где остановиться и во сколько обойдется такой отдых, читайте в материале.

Самые популярные озера Шацка

Озеро Свитязь

Его называют одним из крупнейших и самых глубоких среди комплекса Шацких озер. Береговая линия растянулась на 30 километров, а максимальная глубина достигает почти 60 метров. Однако не удивляйтесь, потому что именно туда туристические эксперты советуют ехать отдыхать с детьми.

— Сам берег мелководный, а потому вашим малышам будет там безопасно. Чтобы нормально поплавать взрослому, придется идти далеко от берега. Чтобы зайти на глубину ты должен пройти не менее 200 — 300 метров, — рассказывает владелец туристической компании Любомир Бованько.

Вода в озере невероятно чистая и прозрачная. А еще — полезная.

— После купания в этом озере ваша кожа станет мягкой и гладкой, потому что в составе воды содержатся серебро и глицерин. По легенде, в давние времена воду из Свитязя набирали в большие бочки и возили женщинам из Германии, чтобы те принимали ванны, — говорит эксперт.

Ближайшие населенные пункты: Свитязь, Пульмо.

Озеро Песочное

Второе по популярности озеро в этом природном комплексе, поскольку вода в нем тоже очень прозрачная и чистая. И также в ее составе есть серебро и глицерин, как и в озере Свитязь. Средняя глубина Песочного — 7 метров, а максимальная — доходит до 16 м. Спуск с берега пологий

— На самом деле лично для меня номер один — это озеро Песочное, а не Свитязь. Там песчаный пляж, очень живописно и красиво. Вдоль береговой линии стоит сосновый лес. Также на территории есть базы отдыха и кемпинги. А еще там очень чистая вода. И да, обычно гораздо меньше людей чем на Свитязе, — рассказывает Любомир Бованько.

Ближайшие населенные пункты: Гаевка, Мельники.

Озеро Черное Большое

На самом деле по размерам озеро небольшое. Еще недавно там отдыхали только местные жители. Впрочем, с каждым годом местность становится все более популярной среди туристов.

Обычно именно на это озеро едут любители порыбачить. Можно поймать карпа, плотву, карася и даже огромного сома.

Ближайшие населенные пункты: Шацк.

Озеро Люцимер

Местность также популярна среди рыбаков. Там водится щука, судак, лещ, линь, вьюн, карп, карась, белый амур и угорь. Пляж Люцимера песчаный, есть лавочки и переодевалки.

— Стоит заметить, что вода в этом озере не очень чистая, темная. Поэтому, для рыбалки годится, а для купания нет. Я бы не советовал, — рассказывает Любомир Бованько.

Ближайшие населенные пункты: Шацк.

Где жить на Шацких озерах

Вокруг озер есть несколько населенных пунктов. Чаще всего туристы арендуют жилье в поселке Шацк, в селах Свитязь, Подманово, Гряда, Пульмо, Пулемец, Ильичевка и Мельники. Там можно остановиться на базах отдыха, в гостиницах или частных усадьбах.

Цены зависят от уровня комфортности жилья, расстояния до озера и сезона. Самая дорогая аренда в июле и августе. Самые низкие цены в мае и сентябре.

Так, сутки проживания на базе отдыха обойдутся минимум в 800 грн. Обычно в стоимость входит и завтрак.

Сутки в отеле без завтрака будут стоить 900 — 1200 грн.

— Можно отдыхать в частных усадьбах, но учтите что условия там могут быть не очень хорошими. Такой себе бюджетный отдых. Там за комнату заплатите от 400 до 600 грн, — рассказывает Любомир Бованько.

Если хотите сэкономить по максимуму, то стоит рассматривать вариант кемпинга. Но учтите, что на Шацких озерах запрещено самовольно размещать палатки в необорудованных местах. За размещение палатки придется заплатить 30 грн, еще 30 грн — за стоянку автомобиля.

Развлечения на Шацких озерах

Шацкие озера — это не только пляжный отдых. Можно не только позагорать на пляже и искупаться в озере, но и активно отдохнуть. Так, для туристов предлагают:

рыбалку,

аренду яхты (компания до 6 человек) — 900 грн в час,

катамаран — 200 грн за час,

сапборд — 100 грн за час,

уроки дайвинга (950 грн за урок продолжительностью 1 час с фото погружения).

Можно также арендовать катамаран. За час придется заплатить 150 грн.

Также туристам предлагают экскурсии. Транспорт на выбор — лодки, байдарки, велосипеды или внедорожники. Стоимость услуги зависит от выбранного вида транспорта.

Что посмотреть на Шацких озерах

В селе Свитязь находится Петропавловский мужской монастырь, построенный в 2002 году вокруг старинной 150-летней Петропавловской церкви.

А в селе Зимнее внимание туристов и паломников привлекает Зимненский Святогорский Успенский женский монастырь. Еще в Х веке в этих краях, по легенде, молился святой князь Владимир.

Можно также поехать в город Владимир-Волынский. Это самый большой город Киевской Руси и один из старейших городов всей Волыни.

Как доехать до Шацких озер

Доехать на Шацкие озера можно на общественном транспорте или автомобиле. Железнодорожного сообщения нет.

— Ближайшая железнодорожная станция — город Ковель. Оттуда на озера можно выехать на частных микроавтобусах или на такси. Ехать ориентировочно час. С автостанции города Ковеля, которая расположена недалеко от железнодорожного вокзала, ездят рейсовые автобусы. Оттуда ехать ориентировочно полтора часа, — говорит Любомир Бованько.

Из Киева от метро Героев Днепра курсируют прямые автобусы Киев — Шацк — Свитязь. Билет стоит 500 грн.