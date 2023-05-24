Щороку сотні тисяч туристів їдуть туди, щоб оздоровитися та відпочити. Йдеться про “місто з лікувальними властивостями” – Трускавець. На території – десятки джерел мінеральних вод та озокериту, відомого як гірський віск. А ще – знаменита лікувальна вода Нафтуся.

Про особливості та ціни відпочинку в Трускавці читайте в матеріалі.

Унікальність та особливість курорту

Бальнеологічний український курорт Трускавець у рейтингу найкращих бюджетних оздоровчих напрямів Східної Європи. Чимало туристів їдуть до Трускавця саме з лікувальною або ж профілактичною метою. Так, у місті зосереджено поклади лікувальних грязей, а також озокериту, який видобувають за 10 кілометрів від Трускавця. А про цілющі властивості мінеральної води Нафтуся навіть складають легенди.

– Нафтусею її прозвали через те, що вона має специфічний присмак нафти й запах сірководню. Кажуть, що вода допомагає виводити камені та пісок із нирок, жовчного міхура, сечо- і жовчовивідних шляхів. А ще – нормалізує обмін речовин, роботу шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, захищає і відновлює печінкові клітини, виводить з організму радіонукліди та шлаки. Цікаво, що воду бажано пити одразу біля бювету, адже від контакту з повітрям вона швидко втрачає свої цілющі властивості, – розповідає власник туристичної компанії Любомир Бованько.

Однак якщо у вас немає проблем зі здоров’ям, вам також варто побувати у Трускавці. Адже природа Східних Карпат не залишить байдужим нікого.

Що подивитися у Трускавці

Трускавець – невелике містечко, де ніхто нікуди не поспішає. Так, у Центральному парку, де розташований головний бювет, можна гуляти годинами. А поціновувачі активного відпочинку можуть орендувати велосипеди.

Між оздоровчими процедурами можна відвідати один із музеїв міста – музей Історія Трускавця. У семи залах експонується чимало цікавих документів, оригінальних експонатів з історії та побуту населення Підгір’я від найдавніших часів до сучасності.

Ціни квитків: 40 грн для дорослого, 20 грн для дітей шкільного віку, 100 грн – екскурсія.

Не залишить байдужими і місцевий дельфінарій Оскар.

– Там можна подивитися на виступ дельфінів, зробити з ними фото, поплавати, купити картину дельфіна. На території дельфінарію є кав’ярня, тобто можна перекусити, – розповідає Любомир Бованько.

Працює дельфінарій з вівторка до неділі. Квиток для дорослого обійдеться у 220 грн, для пенсіонерів і військових діє знижка – 100 грн.

У місті можна також замовити екскурсії. Туристам пропонують поїздки до озера Синевир, до комплексної пам’ятки природи Скелі Довбуша.

А ще можна замовити одноденну автомобільну подорож славнозвісним туристичним маршрутом Золота підкова Львівщини. Тур передбачає відвідини трьох замків – Олеського, Підгорецького та Золочівського. Загальна довжина маршруту становить усього лиш 24 кілометри, тому на огляд кожної пам’ятки ви матимете достатньо часу.

Також туристам радять відвідати місцеві СПА-процедури.

– Так, в одному з готелів міста є 22 сауни, соляні кімнати, японські ванни. Дуже рекомендую. Сауни від кедрової до ароматизованої, фінської, інфрачервоної. Також там є ванни з солоною водою – ропою. Це дуже корисно для організму. А ще фішкою є відкритий басейн із підігрівом води, – радить Любомир Бованько.

А ось сувеніри на згаду варто купувати на місцевому ринку. Там є чимало цікавих гуцульських і бойківських виробів.

Де жити в Трускавці

У Трускавці вдосталь пропозицій житла на будь-який смак та гаманець. У місті – понад 100 санаторіїв і готелів.

– Можна купити путівку в санаторій. Як правило, туди включено чимало медичних послуг. Найпопулярніші – Алмаз, Арніка, Карпати, Кристал, Лісова Пісня. Вартість у середньому – 1300 грн за добу. У готелях ціни коливаються від 700 грн і вище. Але враховуйте, що за медичні послуги доведеться сплачувати додатково, – розповідає Любомир Бованько.

Якщо хочете зекономити, орендуйте в Трускавці квартири подобово. Ціни стартують від 500 грн за добу.

Де поїсти у Трускавці

Закладів харчування у місті вдосталь. Серед тих, що рекомендують експерти, – ресторан Сосновий бір, де варто спробувати качку, запечену з овочами, та смачний шашлик.

Ресторан-піцерія Дворик Лева, де ви можете скуштувати ароматний борщ, гарячий шашлик або смачну піцу.

Ресторан Ё-Моё, зроблений у традиційному українському стилі.

– У ресторані подають страви української, грузинської та європейської кухонь. Особливий попит мають супи, а також рибні та м’ясні кулінарні шедеври. Там ви знайдете багато видів настоянок і вин. Щоб поїсти й не бути голодним, спокійно вкладетеся у 400-500 грн на людину. Можна і дешевше. Ціни не шалено високі, – розповідає Любомир Бованько.

А для охочих до солодкого – Львівська майстерня шоколаду. Заклад стилізований під казковий теремок.

Як дістатися до Трускавця

Найдоступніший і найпростіший спосіб дістатися до Трускавця – потягом. Так, із Києва поїздка в купе обійдеться у 732 грн, в плацкартному вагоні – 393 грн. У дорозі потяг – майже 12 годин.

Зі Львова потягом їхати 2,5 години, і за плацкарт доведеться сплатити 196 грн.