Ежегодно сотни тысяч туристов едут туда, чтобы оздоровиться и отдохнуть. Речь идет о “городе с лечебными свойствами” — Трускавец. На территории — десятки источников минеральных вод и озокерита, известного как горный воск. А еще — знаменитая лечебная вода Нафтуся.

Об особенностях и ценах отдыха в Трускавце читайте в материале.

Уникальность и особенность курорта

Бальнеологический украинский курорт Трускавец в рейтинге лучших бюджетных оздоровительных направлений Восточной Европы. Многие туристы едут в Трускавец именно с лечебной или профилактической целью. Так, в городе сосредоточены залежи лечебных грязей, а также озокерита, который добывают в 10 километрах от Трускавца. А о целебных свойствах минеральной воды Нафтуся даже слагают легенды.

— Нафтусей ее прозвали из-за того, что она имеет специфический привкус нефти и запах сероводорода. Говорят, что вода помогает выводить камни и песок из почек, желчного пузыря, моче- и желчевыводящих путей. А еще — нормализует обмен веществ, работу желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, защищает и восстанавливает печеночные клетки, выводит из организма радионуклиды и шлаки. Интересно, что воду желательно пить прямо возле бювета, поскольку при контакте с воздухом она быстро теряет свои целебные свойства, — рассказывает владелец туристической компании Любомир Бованько.

Однако если у вас нет проблем со здоровьем, вам также стоит побывать в Трускавце. Ведь природа Восточных Карпат не оставит равнодушным никого.

Что посмотреть в Трускавце

Трускавец — небольшой городок, где никто никуда не спешит. Так, в Центральном парке, где находится главный бювет, можно гулять часами. А любители активного отдыха могут арендовать велосипеды.

Между оздоровительными процедурами, можно посетить один из музеев города — музей История Трускавца. В семи залах экспонируется немало интересных документов, оригинальных экспонатов по истории и быту населения Подгорья от древнейших времен до современности.

Цены билетов: 40 грн для взрослого, 20 грн для детей школьного возраста, 100 грн — экскурсия.

Не оставит равнодушными и местный дельфинарий Оскар.

— Там можно посмотреть на выступление дельфинов, сделать с ними фото, поплавать, купить картину дельфина. На территории дельфинария есть кафе, то есть можно перекусить, — рассказывает Любомир Бованько.

Работает дельфинарий со вторника по воскресенье. Билет для взрослого обойдется в 220 грн, для пенсионеров и военных действует скидка — 100 грн.

В городе можно также заказать экскурсии. Туристам предлагают поездки к озеру Синевир, к комплексному памятнику природы Скалы Довбуша.

А еще можно заказать однодневное автомобильное путешествие по знаменитому туристическому маршруту Золотая подкова Львовщины. Тур включает посещение трех замков — Олесского, Подгорецкого и Золочевского. Общая длина маршрута составляет всего лишь 24 километра, поэтому на осмотр каждой достопримечательности у вас будет достаточно времени.

Также туристам советуют посетить местные СПА-процедуры.

— Так, в одном из отелей города есть 22 сауны, соляные комнаты, японские ванны. Очень рекомендую. Сауны — от кедровой до ароматизированной, финской, инфракрасной. Также там есть ванны с соленой водой. Это очень полезно для организма. А еще фишкой является открытый бассейн с подогревом воды, — советует Любомир Бованько.

А вот сувениры на память стоит покупать на местном рынке. Там есть немало интересных гуцульских и бойковских изделий.

Где жить в Трускавце

В Трускавце достаточно предложений жилья на любой вкус и кошелек. В городе — более 100 санаториев и отелей.

— Можно купить путевку в санаторий. Как правило, туда включено немало медицинских услуг. Наиболее популярные — Алмаз, Арника, Карпаты, Кристалл, Лесная Песня. Стоимость в среднем — 1300 грн в сутки. В отелях цены колеблются от 700 грн и выше. Но учитывайте, что за медицинские услуги придется платить дополнительно, — рассказывает Любомир Бованько.

Если хотите сэкономить, арендуйте в Трускавце квартиры посуточно. Цены стартуют от 500 грн в сутки.

Где поесть в Трускавце

Заведений питания в городе достаточно. Среди тех, которые рекомендуют эксперты, — ресторан Сосновый бор, где стоит попробовать утку, запеченную с овощами, и вкусный шашлык.

Ресторан-пиццерия Дворик Льва, где вы можете отведать ароматный борщ, горячий шашлык или вкусную пиццу.

Ресторан Ё-Моё, оформленный в традиционном украинском стиле.

— В ресторане подают блюда украинской, грузинской и европейской кухонь. Особым спросом пользуются супы, а также рыбные и мясные кулинарные шедевры. Там вы найдете много видов настоек и вин. Чтобы поесть и не быть голодным, спокойно уложитесь в 400-500 грн на человека. Можно и дешевле. Цены не безумно высокие, — рассказывает Любомир Бованько.

А для любителей сладкого — Львовская мастерская шоколада. Заведение стилизовано под сказочный теремок.

Как добраться до Трускавца

Наиболее доступный и простой способ добраться до Трускавца — поездом. Так, из Киева поездка в купе обойдется в 732 грн, в плацкартном вагоне — 393 грн. В пути поезд — почти 12 часов.

Из Львова поездом ехать 2,5 часа, и за плацкарт придется заплатить 196 грн.