Славське – невелике селище, яке з усіх боків обступили гори, кожна з яких взимку перетворюється на зону катання. У межах 100 км від курорту немає шкідливих виробництв, тому на відпочинок у Славське варто приїжджати не тільки взимку задля катання, а й в інші сезони – для екотуризму.

Де краще зупинитися у Славському, що відвідати та скільки брати з собою грошей на відпочинок – читайте в матеріалі.

Славське влітку

Буде хибним уявлення, що до Славського варто їхати тільки взимку. Літня пора чудово підійде для знайомства з природою курорту. Ціни на проживання стишуються порівняно із сезоном катання, а гори незмінні – вони прекрасні у будь-яку пору року.

– На вас чекають: збирання ягід і грибів, велосипедні та кінні прогулянки, купання у чанах, басейнах або ж гірських річках (тут зливаються річки Славка й Опір), походи в гори Тростян, Високий Верх, Ільзу і Погар, поїздки на квадроциклах, джипінг, боулінг і різноманітні екскурсії, – розповідає власниця турагентства Анна Третяк.

Також влітку на курорті популярний велоспорт. У Славському ви можете орендувати велосипеди або ж замовити повноцінну велосипедну прогулянку-екскурсію різними маршрутами разом із гідом.

– Якщо ви полюбляєте екстремальний відпочинок, варто відвідати байк-парк у комплексі Захар Беркут, де побудовано гоночні траси для швидкісного спуску різного рівня складності. А на горі Погар облаштована МТВ велотраса з 24 трамплінами, яка точно не залишить байдужими екстремалів, – каже експертка.

Три місця, які варто відвідати у Славському

Печера з джерелом Писана Криниця на горі Високий Верх, куди влітку можна дістатися канатною дорогою. Джерело не замерзає навіть у морози, а за легендою, хто вип’є з джерела – стане таким сильним, як сам Довбуш.

Озеро Хащованське розкинулося за 2 км від селища й оточене горами. На озері є місток, який веде на невеликий острівець у центр водойми. Туристів тут небагато, можна ловити рибу.

Заповідник Тустань – за 58 км від Славського, в селі Урич. Руїни стародавньої фортеці Тустань – це національна пам’ятка археології, історії та архітектури.

– Територія історико-культурного заповідника досить обширна, а в селі Урич є історичний музей. Це місце варте уваги! Доїхати можна електричкою чи потягом з Ужгорода, вийшовши на станції Сколе або Стрий, а звідти – автобусом до села, – радить Анна Третяк.

Ціни на житло у Славському

Зупинитися у Славському є де. На вибір – готелі, будинки для родин чи компаній, окремі апартаменти, шале та бази відпочинку. Вартість залежить від уподобань, умов і бажань клієнта. Загалом ціни на проживання у приватному секторі стартують від 250 грн за ніч. А ось за двомісний номер у готелі доведеться викласти щонайменше 810 грн.

Орендувати будинок на компанію, наприклад із восьми осіб, коштуватиме 3 тис. грн за ніч. Гостям пропонують проживання у двоповерховому котеджі під ключ. А ще у розпорядженні – кухня, укомплектована всіма необхідними меблями та побутовою технікою для самостійного приготування їжі.

– Ви можете обирати самостійно або ж звернутися до туристичного агента за порадою із підбору житла, головна умова: що далі до заїзду, то більше варіантів. Якщо йдеться про найбільш популярні та рекомендовані нами готелі, зверніть увагу на Перлину Карпат, Садибу Рокс, 4 Сезони, Альпійський двір, Захар Беркут, – каже експертка.

Де харчуватися і ціни у Славському

Славське – гостинний курорт. Можливо, не такий насичений закладами, як Буковель, проте страви європейської, української та, найголовніше, місцевої бойківської кухні – можна спробувати щонайменше у 15 закладах.

Поділити всі заклади (ціни порівняємо за тарілкою нашого українського борщу) можна на:

інстаграмні на кшталт Loft Slavsko (борщ 90 грн);

при готелях, адже практично всі готелі чи деякі приватні садиби мають невеличкі ресторанчики (як шале Фільварок, борщ 100 грн);

та окремі колиби із бойківською кухнею, наприклад, Колиба і риба (борщ 80 грн).

Ціни на їжу у Славському приємно здивують – вони значно нижчі, ніж у Буковелі. Наприклад, борщ коштуватиме від 80 грн, деруни – 95 грн, бограч – від 100 грн, узвар – 20 грн.

До того, ж можна купувати продукти й самому готувати страви. У Славському є супермаркет. Крім того, по всьому курорту можна зустріти досить багато продуктових магазинів, де завжди можна купити свіжі продукти. Ціни майже такі ж самі, як у столичних магазинах.

Як доїхати до Славського

Перевагою курорту є зручне транспортне розташування: залізничний вокзал є у селищі, курсують ужгородські потяги із зупинкою у Славському. Плацкарт із Києва коштує від 300 грн, купе – 500-700 грн.

Зі Львова ходить електричка. Якщо на власному авто, то їхати зі Львова всього 140 км, з Києва – 650-680 км.