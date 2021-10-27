Карпати – найпопулярніший напрямок для відпочинку в Україні взимку. Туризм там розвинувся до цілком пристойного рівня. Тому їхні курорти регулярно обирають не тільки українці, але й іноземці.

Факти ICTV розкажуть, де можна відпочити у Карпатах.

ТОП-10 МІСЦЬ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ У КАРПАТАХ ВЗИМКУ 2021

Екокурорт Хутір Тихий у селі Сергії

Поєднатися з природою, насолодитися тишею, оздоровитися та перезавантажитися – саме це по максимуму дасть вам відпочинок на екокурорті Хутір Тихий.

Тут вас нагодують натуральними фермерськими продуктами, а жити будете у привабливих котеджах, які називають шале.

З розваг є конюшня, спортивний тир, басейн та джип-тури. А також можна неабияк оздоровитися та порелаксувати у гуцульській бані. Ще тут є сходи здоров’я та кавовий пілінг.

Ціни: 1 000-3 200 грн за шале

Як доїхати: потягом потрібно доїхати до м. Чернівці, на автостанції №1 (вул. Головна, 219) пересісти на автобус та рухатися до смт Путила, далі до курорту добиратися на таксі або трансфером. Також адміністрація закладу повідомляє, що трансфер можна замовити із залізничних вокзалів Чернівців або Івано-Франківська.

Готель Історія у селі Поляниця

Якщо ви фанат історії України, то вам однозначно варто відвідати це місце. Готель розташований за 3 км від курорту Буковель.

Головна його родзинка – 10 номерів, дизайн кожного з яких відображає певний період історії України. Також у вас буде доступ до бібліотеки. Ще у вартість входять сніданки.

За додаткову оплату ви матимете можливість долучитися до навчання у групах з історії України, нашої культури та звичаїв. Також є паркінг, басейн, баня та послуги няні.

Ціни: від 1 300 грн за кімнату

Як доїхати: потягом їдемо до Івано-Франківська, одразу від вокзалу до села Поляниця майже щогодини їздять автобуси.

Готель Янтри в Драгобраті

Стилістика готелю дещо нагадує Київську Русь. У деяких номерах навіть стоять величезні пеньки та дерев’яні лави. Але попри все, сучасний світ туди пробивається, тому ванна та туалет з мінімальними вкрапленнями таких елементів.

Готель знаходиться за 20 метрів від гірськолижних підйомників курорту Драгобрат. На території є ресторан та паркінг.

Ціни: від 200 грн за кімнату

Як доїхати: потягом до Івано-Франківська, від автостанції (вул. Миру, 25) потрібно буде їхати автобусом до селища Ясіня, потім доведеться замовити трансфер до Драгобрата.

Бутік-готель Поезія мандрів у Східниці

Ще один готель, де номери оформили під певний стиль. Тут дизайнери показали особливості усього світу.

У готелі пропонують триразове чи п’ятиразове харчування. Є розваги для дітей, різноманітні майстер-класи та вечори поезії. Також є спа, масаж та чан із мінеральними водами.

Ціни: від 1 600 грн за кімнату

Як доїхати: поїздом до Львова, від вокзалу їдемо автобусом Львів-Трускавець до Східниці.

Екокурорт Ізки

Ізки є ідеальним місцем для відпочинку та оздоровлення. Окрім комфортного проживання, на території курорту нам пропонують насолодитися процедурами у бані та скупатися у чані із вмістом гліцерину у мінеральній воді.

Готелі не мають якоїсь цікавої родзинки, але є досить зручними. З розваг тут пропонують: велотури, екскурсії, йогу, заняття у тренажерних залах, катання на конях, квадроциклах. Також ви можете спробувати себе у миловарінні, сироварінні, гончарстві.

Ціни: від 820 грн за кімнату

Як доїхати: поїздом до станції Воловець, а далі від вокзалу автобусом, що прямує до Міжгір’я через Ізки.

Готель KLEN у Микуличині

Цей екоготель є прекрасним місцем для сімейного відпочинку. Тут є розваги, які будуть до душі дорослим і дітям. Будівля розташована біля річки Прут. Є дитячий майданчик та паркінг.

Готель знаходиться поблизу гірськолижного курорту Буковель. Ви можете поснідати, пообідати та повечеряти у ресторані, де вас нагодують стравами з екологічних продуктів.

Ціни: від 1 300 грн за кімнату

Як доїхати: поїздом до Яремче, далі від вокзалу автобусом до села Микуличин.

Готель Слов’янка у Славському

Відпочинок у Славському теж популярний серед українців. Готель Слов’янка розташований поряд із річкою Славка.

На його території є паркінг, ресторан, басейн, баня, більярд та дитячий майданчик. Ще із розваг: катання на гірських велосипедах, риболовля та екскурсії Карпатами.

Ціни: від 1 320 грн за кімнату

Як доїхати: поїздом Київ-Ужгород, який проїжджає станцію Славське, далі від вокзалу до готелю можна дістатися таксі.

Котедж Дикий зруб у Ворохті

Якщо збираєтеся відпочивати великою компанією, то непоганим варіантом для вас може стати оренда котеджу Дикий зруб у Ворохті.

На території є сауна та паркінг. Також за додаткову плату можна замовити екскурсію у гори, джипінг, катання на квадроциклах та конях.

Ціни: від 2 000 грн за котедж

Як доїхати: потягом до Ворохти, а далі на таксі до котеджу.

Котеджний комплекс Карпати Мигово

Комплекс розташований на території гірськолижного курорту Мигово. Тут є паркінг, ресторан, баня, хамам, басейн, дитячий майданчик.

Ціни: від 1 100 грн за кімнату

Як доїхати: потягом до Чернівців, на автостанції №1 (вул. Головна, 219) пересісти на автобус та їхати до села Мигове.

Садиба Данило у Яблуниці

Будинок на шість кімнат є дуже автентичним та навіює спогади про дитячі гостювання у бабусі. Тут можлива оренда номерів або усієї садиби.

Є усі зручності. Щоправда, розваги вам потрібно буде знаходити самостійно. Проте поряд є гірськолижний курорт. Якщо вас цікавить спокійний відпочинок, то це саме ваш варіант.

Ціни: від 300 грн за кімнату

Як доїхати: поїздом до Івано-Франківська, потім від вокзалу автобусом до села Яблуниця.