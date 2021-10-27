Карпати – найпопулярніший напрямок для відпочинку в Україні взимку. Туризм там розвинувся до цілком пристойного рівня. Тому їхні курорти регулярно обирають не тільки українці, але й іноземці.
Факти ICTV розкажуть, де можна відпочити у Карпатах.
ТОП-10 МІСЦЬ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ У КАРПАТАХ ВЗИМКУ 2021
Екокурорт Хутір Тихий у селі Сергії
Поєднатися з природою, насолодитися тишею, оздоровитися та перезавантажитися – саме це по максимуму дасть вам відпочинок на екокурорті Хутір Тихий.
Тут вас нагодують натуральними фермерськими продуктами, а жити будете у привабливих котеджах, які називають шале.
З розваг є конюшня, спортивний тир, басейн та джип-тури. А також можна неабияк оздоровитися та порелаксувати у гуцульській бані. Ще тут є сходи здоров’я та кавовий пілінг.
Ціни: 1 000-3 200 грн за шале
Як доїхати: потягом потрібно доїхати до м. Чернівці, на автостанції №1 (вул. Головна, 219) пересісти на автобус та рухатися до смт Путила, далі до курорту добиратися на таксі або трансфером. Також адміністрація закладу повідомляє, що трансфер можна замовити із залізничних вокзалів Чернівців або Івано-Франківська.
Готель Історія у селі Поляниця
Якщо ви фанат історії України, то вам однозначно варто відвідати це місце. Готель розташований за 3 км від курорту Буковель.
Головна його родзинка – 10 номерів, дизайн кожного з яких відображає певний період історії України. Також у вас буде доступ до бібліотеки. Ще у вартість входять сніданки.
За додаткову оплату ви матимете можливість долучитися до навчання у групах з історії України, нашої культури та звичаїв. Також є паркінг, басейн, баня та послуги няні.
Ціни: від 1 300 грн за кімнату
Як доїхати: потягом їдемо до Івано-Франківська, одразу від вокзалу до села Поляниця майже щогодини їздять автобуси.
Готель Янтри в Драгобраті
Стилістика готелю дещо нагадує Київську Русь. У деяких номерах навіть стоять величезні пеньки та дерев’яні лави. Але попри все, сучасний світ туди пробивається, тому ванна та туалет з мінімальними вкрапленнями таких елементів.
Готель знаходиться за 20 метрів від гірськолижних підйомників курорту Драгобрат. На території є ресторан та паркінг.
Ціни: від 200 грн за кімнату
Як доїхати: потягом до Івано-Франківська, від автостанції (вул. Миру, 25) потрібно буде їхати автобусом до селища Ясіня, потім доведеться замовити трансфер до Драгобрата.
Бутік-готель Поезія мандрів у Східниці
Ще один готель, де номери оформили під певний стиль. Тут дизайнери показали особливості усього світу.
У готелі пропонують триразове чи п’ятиразове харчування. Є розваги для дітей, різноманітні майстер-класи та вечори поезії. Також є спа, масаж та чан із мінеральними водами.
Ціни: від 1 600 грн за кімнату
Як доїхати: поїздом до Львова, від вокзалу їдемо автобусом Львів-Трускавець до Східниці.
Екокурорт Ізки
Ізки є ідеальним місцем для відпочинку та оздоровлення. Окрім комфортного проживання, на території курорту нам пропонують насолодитися процедурами у бані та скупатися у чані із вмістом гліцерину у мінеральній воді.
Готелі не мають якоїсь цікавої родзинки, але є досить зручними. З розваг тут пропонують: велотури, екскурсії, йогу, заняття у тренажерних залах, катання на конях, квадроциклах. Також ви можете спробувати себе у миловарінні, сироварінні, гончарстві.
Ціни: від 820 грн за кімнату
Як доїхати: поїздом до станції Воловець, а далі від вокзалу автобусом, що прямує до Міжгір’я через Ізки.
Готель KLEN у Микуличині
Цей екоготель є прекрасним місцем для сімейного відпочинку. Тут є розваги, які будуть до душі дорослим і дітям. Будівля розташована біля річки Прут. Є дитячий майданчик та паркінг.
Готель знаходиться поблизу гірськолижного курорту Буковель. Ви можете поснідати, пообідати та повечеряти у ресторані, де вас нагодують стравами з екологічних продуктів.
Ціни: від 1 300 грн за кімнату
Як доїхати: поїздом до Яремче, далі від вокзалу автобусом до села Микуличин.
Готель Слов’янка у Славському
Відпочинок у Славському теж популярний серед українців. Готель Слов’янка розташований поряд із річкою Славка.
На його території є паркінг, ресторан, басейн, баня, більярд та дитячий майданчик. Ще із розваг: катання на гірських велосипедах, риболовля та екскурсії Карпатами.
Ціни: від 1 320 грн за кімнату
Як доїхати: поїздом Київ-Ужгород, який проїжджає станцію Славське, далі від вокзалу до готелю можна дістатися таксі.
Котедж Дикий зруб у Ворохті
Якщо збираєтеся відпочивати великою компанією, то непоганим варіантом для вас може стати оренда котеджу Дикий зруб у Ворохті.
На території є сауна та паркінг. Також за додаткову плату можна замовити екскурсію у гори, джипінг, катання на квадроциклах та конях.
Ціни: від 2 000 грн за котедж
Як доїхати: потягом до Ворохти, а далі на таксі до котеджу.
Котеджний комплекс Карпати Мигово
Комплекс розташований на території гірськолижного курорту Мигово. Тут є паркінг, ресторан, баня, хамам, басейн, дитячий майданчик.
Ціни: від 1 100 грн за кімнату
Як доїхати: потягом до Чернівців, на автостанції №1 (вул. Головна, 219) пересісти на автобус та їхати до села Мигове.
Садиба Данило у Яблуниці
Будинок на шість кімнат є дуже автентичним та навіює спогади про дитячі гостювання у бабусі. Тут можлива оренда номерів або усієї садиби.
Є усі зручності. Щоправда, розваги вам потрібно буде знаходити самостійно. Проте поряд є гірськолижний курорт. Якщо вас цікавить спокійний відпочинок, то це саме ваш варіант.
Ціни: від 300 грн за кімнату
Як доїхати: поїздом до Івано-Франківська, потім від вокзалу автобусом до села Яблуниця.