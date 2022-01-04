В разгар зимы и новогодних выходных идеальным вариантом отдыха является горнолыжный курорт. Там можно освоить новый вид спорта, покататься на лыжах или просто полюбоваться фантастическими видами.

Рейтинг лучших зимних курортов Украины – смотрите дальше в материале.

Буковель, Ивано-Франковская область

Это самый известный горнолыжный курорт Украины с трассами для спортсменов любого уровня и снегом на протяжении всего сезона. К вашим услугам:

62 трассы общей протяженностью 65 километров:

12 простых, 42 средней сложности и 8 сложных для профессиональных спортсменов.

16 подъемников, из которых 15 кресельных и 1 бугельный.

Буковель имеет прекрасно развитую инфраструктуру с множеством кафе, ресторанов, гостиниц и клубов. Там можно покататься по лесным тропинкам на запряженных сибирскими хаски нартах, или снегоходом или квадроциклом по горным вершинам Карпат.

Также стоит посетить контактный зоопарк в комплексе Гуцул Лэнд и воспользоваться обзорным подъемником, чтобы насладиться невероятными видами.

Драгобрат, Закарпатская область

Это самый высокогорный курорт Украины, расположенный на стыке хвойных лесов и зоны альпийских лугов. Его самая высокая точка на горе Стог достигает высоты 1 707 метров. Для туристов здесь обустроено:

9 трасс общей протяженностью 10 километров. Одна из них простая, для детей и новичков, 5 – средней сложности и 3 сложных, для профессиональных спортсменов.

11 подъемников, из которых 2 кресельных и 9 бугельных.

Славское, Львовская область

Курорт с мягким горным климатом и развитой инфраструктурой расположен в 130 километрах от Львова. Он известен официальным центром горнолыжного спорта, поскольку здесь тренируется Олимпийская сборная Украины. В общем в Славском:

11 трасс разного уровня сложности. Основные трассы курорта оборудованы на склонах гор Тростян, Погар, Высокий Верх, Кремень и Менчил.

Общая протяженность спусков – 22 километра.

Пилипец, Закарпатская область

Курорт расположен у подножия гор Гимба и Магура-Жида и считается колыбелью украинского фрирайда. Высота – 700 метров над уровнем моря.

Протяженность 8 местных горнолыжных трасс – 20 километров. Большинство из них расположены на горе Гимба.

Красия, Закарпатская область

Этот горнолыжный комплекс на склоне одноименной горы в селе Вышка подходит как для спортсменов, так и для семей с детьми.

На курорте есть 4 трассы, из них 2 синих для новичков, одна красная для опытных спортсменов и одна основная – самая длинная в Украине протяженностью 3,5 километра, с разными участками сложности.

Подъемников здесь 6, из которых 3 кресельных, 2 бугельных и один мультилифт.

Плай, Львовская область

Локация находится в центре Карпатских гор, является одним из самых популярных горнолыжных курортов Украины и довольно быстро развивается. Здесь работает 6 горнолыжных трасс.

Водяники, Черкасская область

Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс Водяники расположен в самом центре Украины. Он начал работать с января 2009 года. Для активного отдыха на курорте есть:

3 горные трассы общей протяженностью 2 километра, предназначенные как для профессиональных лыжников и сноубордистов, так и для тех, кто только учится.

Мигово, Черновицкая область

Этот курорт идеально подходит для спокойного семейного отдыха с детьми. Благодаря природным условиям и выгодному расположению снег выпадает здесь рано и в достаточных для катания количествах. На курорте есть: