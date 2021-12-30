Британське інтернет-видання The Independent опублікувало список міст, які потрібно відвідати в 2022 році. Серед них – одне українське.

Серед переліку міст, куди б хотілося відправитися в 2022 році – Відень (Австрія), Ханья (Кріт), Неаполь (Італія), Париж (Франція), Сеул (Південна Корея), Каунас (Литва), Осло (Норвегія), Спліт (Хорватія) та Одеса (Україна).

Туристична команда The Independent описує Одесу як – можливо найкрасивіше місто в усьому колишньому Радянському Союзі.

– Тут на вас чекають чудова архітектура XIX століття і багата спадщина, а також гарне розташування на березі та чудовий пляж у південному передмісті Аркадії.

Також виділили гарні готелі з демократичними цінами, зручну транспортну розв’язку та дешевий проїзд у громадських транспортах. Проте ціну вказали неправильну – 2 грн за проїзд. Наразі вартість квитка – 8 грн.

– Раніше візи були складними та обтяжливими, але, оскільки Україна приймала Євробачення у 2005 році, вам потрібен лише чинний паспорт, – йдеться у статті.

Також зазначається, що через карантинні обмеження подорожувати світом поки що вкрай складно.