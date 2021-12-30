Британское интернет-издание The Independent опубликовал список городов, которые нужно посетить в 2022 году. Среди них — один украинский.

Так, среди перечня городов, куда бы хотелось отправиться в 2022 году — Вена (Австрия), Ханья (Крит), Неаполь (Италия), Париж (Франция), Сеул (Южная Корея), Каунас (Литва), Осло (Норвегия), Сплит (Хорватия) и Одесса (Украина).

Туристическая команда The Independent описывает Одессу как — возможно самый красивый город во всем бывшем Советском Союзе.

— Здесь вас ждут великолепная архитектура XIX века и богатое наследие, а также красивое расположение на берегу и отличный пляж в южном пригороде Аркадии.

Также выделили хорошие отели с демократическими ценами, удобную транспортную развязку и дешевый проезд в общественных транспортах. Однако цену указали неправильную — 2 грн за проезд. Сейчас стоимость билета — 8 грн.

— Раньше визы были сложными и обременительными, но, поскольку Украина принимала Евровидение в 2005 году, вам нужен только действующий паспорт, — говорится в статье.

Также отмечается, что из-за карантинных ограничений путешествовать по миру пока что крайне сложно.