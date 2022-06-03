На вулицях Києва з’явилися глузливі плакати із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

На одному з постерів диктатора зображено з макіяжем – фотографія заборонена в Росії, проте заповнює вулиці української столиці.

Ідейний натхненник мистецької акції – письменник Андрій Меронік. Ідею він втілює разом із креативним директором проєкту — Наташа Kto Nado.

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За словами організаторів, місія проєкту – знищити образ великого та жахливого диктатора, а також продемонструвати світові, що українці є хороброю та вільною нацією, на яку не має впливу вибудуваний роками демонічний образ.

– Як ми знаємо, гумор – це найкращий спосіб роздемонізувати. Диктатор настільки боїться бути смішним, що навіть зображення себе — а насправді це не він, а лише людина з мейком, схожа на агресора — забороняє в будь-якому вигляді. І сьогодні такий тролінг стає чудовим політичним інструментом, – каже Андрій.

Коротка серія постерів супроводжується підписами: Чувак, нікому не потрібен твій дікпік, Необґрунтовані претензії на домінування — це смішно, Контакт із реальністю – запорука адекватної самооцінки, Сфокусованість на собі нікому не личить та Програвай гідно.

Є у проєкту й друга місія – показати на прикладі тирана, який втратив контакт із реальністю, як не треба поводитися у стосунках.