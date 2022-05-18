Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають Міжнародний день музеїв. Попри воєнний стан, деякі музеї Києві поступово відновлюють свою роботу та організовують мистецькі заходи.

Факти ICTV вирішили розповісти, які події можна відвідати з нагоди свята.

Благодійні чаювання від Музею Булгакова

18 та 19 травня на Булгаківській Веранді відбудуться благодійні чаювання. Вартість участі: 100 грн. Зібрані кошти спрямують на закупівлю компонентів для тактичних аптечок. Також вперше плануються читання творів Булгакова українською.

Для внутрішньо переміщених осіб участь у чаюваннях – безкоштовна.

Коли: 18 травня, з 11.00 до 18.00

Де: Андріївський узвіз, 13А

Національний музей народної архітектури та побуту

З 18 травня свою роботу відновлює Музей просто неба у Пирогові. З нагоди свята вхід для всіх відвідувачів безкоштовний.

Де: вул. Академіка Тронька (Пирогово)

Коли: з 09.00 до 15.00

Пішохідна екскурсія Шевченків Київ від Національного музею Тараса Шевченка

На честь свята автори екскурсії пропонують познайомитися з історією Нової Забудови, Верхнього міста, Печерська й Подолу, а також із київськими сторінками біографії Тараса Шевченка.

Коли: 18 травня о 15.00

Де: бульвар Тараса Шевченка, 16

Екскурсія Історія музею Ханенків

Музей Ханенків запрошує на екскурсію по Терещенківській, під час якої розкажуть історію родини Ханенків та Терещенків, а також історію музею від його заснування і до теперішніх часів.

Коли: 18 травня, 15.00

Де: Терещенківська, 15

Victoria Museum

18 травня музей костюму і стилю пропонує відвідати лекцію зберігача фондів Оксани Силки Victoria Museum: сучасний інноваційний музей, а також трансляцію на тему Майбутнє музеїв в Україні. Які музеї визнає Європа. З нагоди свята вхід до музею буде безкоштовним

Коли: 18 травня, 11.00 і 15.00, розклад – за посиланням



Де: провулок Бутишів, 23

Концерт-лекція в Музеї книги і друкарства України

Центральною подією у святковій програмі є лекція-концерт Музика в українських стародруках, під час якої Тарас Компанійченко виконає стародавні українські твори. Вона розпочнеться о 16.00.

О 14.00 пройдуть майстер-класи Скрипторій та Папірня – з каліграфії гусячим пером та виготовлення паперу. Ця частина програми стартувати о 14.00. Натомість святкові онлайн-події будуть доступні протягом дня на сторінці музею.

Коли: 18 травня, з 14.00 до 18.00

Де: Лаврська, 9

Національний заповідник Софія Київська

Для відвідувачів будуть відкриті: територія Національного заповідника Софія Київська, Кирилівська церква XII ст., Золоті ворота XI ст., Андріївська церква XVIII та її оглядовий майданчик. Вхід вільний.

Коли: 18 травня, з 10.00 до 18.00 (вхід до 17.30)

Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Заповідник запрошує всіх охочих безкоштовно відвідати територію Верхньої Лаври та церкву Спаса на Берестові.

Об 11.00 в першому ярусі Великої лаврської дзвіниці буде відкрита планшетна виставка Пам’ятки Києво-Печерської лаври на планах і кресленнях XVIII–ХІХ ст. О 12.00 в церкві Спаса на Берестові відбудеться презентація книги Церква Спаса на Берестові. Історія одного відкриття.

Коли: 18 травня, з 10.00 до 18.30

Де: вул. Лаврська, 15