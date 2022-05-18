Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають Міжнародний день музеїв. Попри воєнний стан, деякі музеї Києві поступово відновлюють свою роботу та організовують мистецькі заходи.
Факти ICTV вирішили розповісти, які події можна відвідати з нагоди свята.
Благодійні чаювання від Музею Булгакова
18 та 19 травня на Булгаківській Веранді відбудуться благодійні чаювання. Вартість участі: 100 грн. Зібрані кошти спрямують на закупівлю компонентів для тактичних аптечок. Також вперше плануються читання творів Булгакова українською.
Для внутрішньо переміщених осіб участь у чаюваннях – безкоштовна.
Коли: 18 травня, з 11.00 до 18.00
Де: Андріївський узвіз, 13А
Національний музей народної архітектури та побуту
З 18 травня свою роботу відновлює Музей просто неба у Пирогові. З нагоди свята вхід для всіх відвідувачів безкоштовний.
Де: вул. Академіка Тронька (Пирогово)
Коли: з 09.00 до 15.00
Пішохідна екскурсія Шевченків Київ від Національного музею Тараса Шевченка
На честь свята автори екскурсії пропонують познайомитися з історією Нової Забудови, Верхнього міста, Печерська й Подолу, а також із київськими сторінками біографії Тараса Шевченка.
Коли: 18 травня о 15.00
Де: бульвар Тараса Шевченка, 16
Екскурсія Історія музею Ханенків
Музей Ханенків запрошує на екскурсію по Терещенківській, під час якої розкажуть історію родини Ханенків та Терещенків, а також історію музею від його заснування і до теперішніх часів.
Коли: 18 травня, 15.00
Де: Терещенківська, 15
Victoria Museum
18 травня музей костюму і стилю пропонує відвідати лекцію зберігача фондів Оксани Силки Victoria Museum: сучасний інноваційний музей, а також трансляцію на тему Майбутнє музеїв в Україні. Які музеї визнає Європа. З нагоди свята вхід до музею буде безкоштовним
Коли: 18 травня, 11.00 і 15.00, розклад – за посиланням
Де: провулок Бутишів, 23
Концерт-лекція в Музеї книги і друкарства України
Центральною подією у святковій програмі є лекція-концерт Музика в українських стародруках, під час якої Тарас Компанійченко виконає стародавні українські твори. Вона розпочнеться о 16.00.
О 14.00 пройдуть майстер-класи Скрипторій та Папірня – з каліграфії гусячим пером та виготовлення паперу. Ця частина програми стартувати о 14.00. Натомість святкові онлайн-події будуть доступні протягом дня на сторінці музею.
Коли: 18 травня, з 14.00 до 18.00
Де: Лаврська, 9
Національний заповідник Софія Київська
Для відвідувачів будуть відкриті: територія Національного заповідника Софія Київська, Кирилівська церква XII ст., Золоті ворота XI ст., Андріївська церква XVIII та її оглядовий майданчик. Вхід вільний.
Коли: 18 травня, з 10.00 до 18.00 (вхід до 17.30)
Національний заповідник Києво-Печерська лавра
Заповідник запрошує всіх охочих безкоштовно відвідати територію Верхньої Лаври та церкву Спаса на Берестові.
Об 11.00 в першому ярусі Великої лаврської дзвіниці буде відкрита планшетна виставка Пам’ятки Києво-Печерської лаври на планах і кресленнях XVIII–ХІХ ст. О 12.00 в церкві Спаса на Берестові відбудеться презентація книги Церква Спаса на Берестові. Історія одного відкриття.
Коли: 18 травня, з 10.00 до 18.30
Де: вул. Лаврська, 15