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На улицах Киева появились плакаты, высмеивающие президента России

3 июня 2022, 14:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
На улицах Киева появились плакаты, высмеивающие президента России

На улицах Киева появились насмешливые плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина.

На одном из постеров диктатор изображен с макияжем — фотография запрещена в России, однако заполняет улицы украинской столицы.

Идейный вдохновитель художественной акции — писатель Андрей Мероник. Идею он воплощает вместе с креативным директором проекта — Наташа Kto Nado.

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По словам организаторов, миссия проекта — уничтожить образ великого и ужасного диктатора, а также продемонстрировать миру, что украинцы являются храброй и свободной нацией, на которую не влияет выстроенный годами образ.

Как мы знаем, юмор — это лучший способ раздемонизировать. Диктатор настолько боится быть смешным, что даже изображение себя — а на самом деле это не он, а всего лишь человек с мейком, похожий на агрессора — запрещает в любом виде. И сегодня такой троллинг становится отличным политическим инструментом, — говорит Андрей.

Короткая серия постеров сопровождается подписями: Чувак, никому не нужен твой дикпик, Необоснованные претензии на доминирование — это смешно, Контакт с реальностью — залог адекватной самооценки, Сфокусированность на себе никому не идет и Проигрывай достойно.

Есть у проекта и друга миссия — показать на примере тирана, потерявшего контакт с реальностью, как не нужно вести себя в отношениях.

Иначе можно не только потерять хорошее отношение к себе, но и стать изгнанником во всем мире. Что, собственно, сейчас и происходит, — отмечает Мероник.

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Теги
акція, Мистецтво
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