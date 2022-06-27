Українські полярники виявили унікальне природне явище. Над станцією Академік Вернадський в Антарктиді вони спостерігали за перламутровими хмарами.

Вчені називають це явище мрією всіх метеорологів.

– Складно писати про хмари в Антарктиді, коли над нашою країною сьогодні знову стоять хмари від вибухів ракет, якими російські окупанти б’ють по мирних українських містах. Але мрія, наука, краса, гармонія – це теж ті цінності, які боронять наші воїни зараз, – йдеться у Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Мрія всіх метеорологів: полярники показали перламутрові хмари над Антарктидою / 4 зображення

Метеоролог Анжеліка Ганчук каже, що перламутрові хмари формуються на висоті 15-30 км.

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– Коли біля землі повітряний потік зустрічає перешкоду у вигляді гір, утворюється хвиля, що на підвітряному боці гори сприяє виносу вологи від землі на великі висоти, аж у позбавлену інших хмар стратосферу. Там за низьких температур і великих швидкостей вітру волога може існувати лише у вигляді дрібних крапельок переохолодженої води та кристаликів льоду, – розповіла вона.

Завдяки цьому виникає перламутрова краса хмар. Під час заходу сонця світло відбивається від цих кристаликів у хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації, який і “фарбує” їх у різні кольори.

Фото: Національний антарктичний науковий центр