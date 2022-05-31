Археологи в Єгипті виявили 250 саркофагів з муміями, а також схованку з бронзовими статуями. Знахідка розташована в некрополі Саккара неподалік Каїра.

Самі мумії у саркофагах дуже добре збереглися.

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– В одному з дерев’яних саркофагів ми вперше знайшли повний та запечатаний папірус, – заявив генеральний секретар Вищої ради Єгипту з давнини Мостафа Вазірі.

Цю рідкісну знахідку відправили до музею для подальшого вивчення. У ході розкопок було виявлено 150 бронзових статуй єгипетських божеств та інструментів, що використовувалися для ритуалів, що належать до пізнього періоду Стародавнього Єгипту, близько 500 р. до н.е.

Саркофаги також будуть виставлені у Великому єгипетському музеї, який будується поруч із Великими пірамідами Гізи та має відкритися наприкінці року.

Уряд Єгипту впевнений, що знахідка дозволить відродити індустрію туризму в країні — останні десятиліття цей ринок сильно послабився. На це вплинула пандемія Covid-19 та війна в Україні, яку розв’язала Росія.

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