Компанія Henley & Partners випустила рейтинг міст із найбільшою кількістю заможних людей. В його основу лягли дані New World Wealth – організація, яка відстежує тенденції міжнародної міграції приватного капіталу.

Перше місце у рейтингу найбагатших міст посів Нью-Йорк. У ньому проживає 59 мільярдерів та 345 600 мільйонерів.

На другому місці Токіо – 12 мільярдерів та 304 900 мільйонерів. Далі йде Сан-Франциско – 62 мільярдери та 276 400 мільйонерів.

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Четвертий ступінь займає Лондон – 38 мільярдерів, 272 400 мільйонерів. П’ятірку замикає Сінгапур – 26 мільярдерів та 249 800 мільйонерів.

Далі у 10 лідерів розмістилися Лос-Анджелес і Малібу, Чикаго, Х’юстон, Пекін та Шанхай.

До 20 найбагатших міст світу також увійшли: Сідней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюріх, Сеул, Мельбурн, Даллас і Форт-Уерт, Женева та Париж.