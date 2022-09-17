Компания Henley & Partners выпустила рейтинг городов с самым большим количеством состоятельных людей. В его основу легли данные New World Wealth — организация, отслеживающая тенденции международной миграции частного капитала.

Первое место в рейтинге самых богатых городов занял Нью-Йорк. В нем проживает 59 миллиардеров и 345 600 миллионеров.

На втором месте Токио — 12 миллиардеров и 304 900 миллионеров. Далее идет Сан-Франциско — 62 миллиардера и 276 400 миллионеров.

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Четвертую ступень занимает Лондон — 38 миллиардеров, 272 400 миллионеров. Пятерку замыкает Сингапур — 26 миллиардеров и 249 800 миллионеров.

Далее в 10 лидеров разместились Лос-Анджелес и Малибу, Чикаго, Хюстон, Пекин и Шанхай.

В 20 богатейших городов мира также вошли: Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас и Форт-Уэрт, Женева и Париж.