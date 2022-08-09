Десятки країн підтримали Україну не лише озброєнням та фінансовою допомогою, а й санкціями проти росіян. Багато держав вже закрили свої кордони для громадян країни, яка знищує міста України та вбиває мирних жителів.

Росіяни, які живуть за межами своєї країни, не лише підтримують війну, а й всіляко заважають українцям донести світові всю правду про жахіття.

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Декілька держав не лише закрили свої кордони, а й вимагають колективного рішення від ЄС, яке суттєво обмежить пересування росіян світом.

З такою ідеєю виступили глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу та глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Зі схожою ініціативою виступили парламентські партії Фінляндії.

Які країни Заходу вже закрили чи обмежили в’їзд для росіян

Литва

Ця країна блискавично відреагувала на повномасштабне вторгнення – з 24 лютого призупинила видачу шенгенських віз. Виняток є лише для членів сім’ї чи неповнолітніх дітей громадян ЄС, а також для тих, хто має європейське громадянство.

Латвія

І хоча туристичну візу припинили видавати росіянам ще на початку війни, завжди можна було оформляти короткострокове чи довгострокове працевлаштування. Тепер для громадян РФ повністю закрили в’їзд – на такий крок влада Латвії пішла 4 серпня. З 24 лютого до початку серпня було видано 1 107 віз росіянам.

Естонія

Естонія висунула одні з найжорсткіших обмежень для в’їзду росіян. З початку березня було припинено видачу туристичних віз. Після цього припинили видачу навіть студентських віз та ПТП. 4 серпня глава МЗС Естонії запропонував усьому ЄС піти на аналогічний крок та закрити кордони для росіян.

Чехія

Видача віз була припинена з 24 лютого, і тепер до цього додали ще видачу ПТП. Зміни стосуються росіян та білорусів – їм закрили видачу документів як мінімум до березня 2023 року.

Бельгія

З 1 липня влада країни тимчасово обмежила видачу візи для росіян на необмежений термін.

Данія

В’їзд для росіян обмежили ще з середини травня – саме тоді й припинило свою роботу посольство Данії у Москві. Виняток зробили лише для офіційних візитів.

Мальта

Золотий паспорт для громадян РФ та Білорусі наразі недоступний. Тепер не можна отримати громадянство за інвестиції, і це стосується шенгенської візи.

Тепер навіть з навчання або роботи практично неможливо потрапити до країни – влада розглядає кожен запит індивідуально.

Подати на довгострокову візу можуть лише ті, хто вже мав громадянство ЄС чи Мальти, маючи два паспорти.

Нідерланди

Обмеження для росіян у цій країні запровадили наприкінці квітня – заборона на туристичну та короткострокову візу. Потрапити до країни можна буде лише з гуманітарної візи чи посвідчення на проживання через навчання, працевлаштування, членів сім’ї чи бізнесу.

Словаччина

Тут обмеження для громадян РФ максимально серйозні – потрапити до країни можуть лише представники спеціальностей, які претендують на роботу в країні.

Норвегія

Влада країни тимчасово припиняла видачу віз, і тепер навіть розгляд заявки може тривати до 45 днів. Також заявки від росіян ретельніше розглядаються.

Фінляндія

Місцева влада поки що не вводила обмеження, але виступає за заборону на в’їзд від усього Євросоюзу. Втім, країна й самостійно може закрити кордон, чи просто уповільнити видачу документів.

Болгарія

За даними Асоціації туроператорів Росії, обмеження для жителів країни-агресора запровадили ще 5 серпня. Йдеться про зупинення видачі туристичних віз, а також перепустку власникам нерухомості в країні.

Однак у болгарському дипломатичному представництві спростували цю інформацію і заявили, що йдеться про уповільнення обробки заявок.

Японія

Ця країна вирішила не йти на компроміси – з лютого було припинено видачу туристичних віз. У червні правила трохи змінили – туристам дозволили перетинати кордон, але лише під відповідальність туроператорів. Подорожувати країною окремо не можна.

Заборони на видачу золотих паспортів росіянам

Багато країн також надають золоті паспорти для тих, хто готовий інвестувати у нерухомість чи економіку держави. Однак на тлі війни в Україні росіяни тепер не можуть претендувати на другий паспорт наступних країн:

Португалії;

Греції;

Мальти;

Іспанії;

Болгарії;

Чорногорії;

Антигуа та Барбуди;

Домініканської республіки;

Сент-Кітс та Невіс;

Гренади;

Сент-Люсія.

Теоретично, Євросоюз може колективно заборонити в’їзд для росіян – за таку ідею виступили лідери та чиновники Латвії, Естонії, Фінляндії та Польщі.

У пресслужбі Єврокомісії заявили, що обмежити всім і одразу в’їзд неможливо, оскільки завжди будуть певні групи, яких обмежувати не вдасться.