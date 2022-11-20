Британський вуличний художник Бенксі зробив малюнок на зруйнованому будинку у Бородянці. Очевидці та мешканці селища розповіли, як творець унікальних графіті робив свою роботу.

– З довгої машини вийшли 3-4 людини, швидко намалювали, а потім швидко повернулися до транспорту, – заявляє мешканка Бородянки телеканалу Настоящее время.

Інший мешканець селища запевняє, що команда Бенксі була у сірій однаковій спецформі.

Мешканець сусіднього будинку додав, що особисто стежив за тим, що відбувається, і навіть зміг розглянути одного з команди художника.

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– Був чоловік сивий. Вискочили з авто та швидко намалювали. Шкода, що не познайомився з такою людиною, адже не знав, хто це, – заявляє Микола.

Ще один мешканець Бородянки Геннадій бачив команду художника – під час роботи вони підходили та щось брали зі своєї машини. Також Бенксі користувався трафаретом, який прикладав до стіни.

Нагадаємо, що художник підтвердив причетність до цих малюнків і навіть опублікував відео з процесу нанесення. У ролику Бенксі показав будинки, зруйновані внаслідок російських атак, а також момент повітряної тривоги у центрі столиці. Художник встиг поспілкуватися з мешканкою Бородянки та її донькою, які розповіли про наслідки ворожих бомбардувань.