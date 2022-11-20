Британский уличный художник Бенкси сделал рисунок на разрушенном доме в Бородянке. Очевидцы и жители поселка рассказали, как создатель уникальных граффити делал свою работу.

— Из длинной машины вышли 3-4 человека, быстро нарисовали, а затем быстро вернулись в транспорт, — заявляет жительница Бородянки телеканалу Настоящее время.

Другой житель поселка уверяет, что команда Бэнкси была в серой одинаковой спецформе.

Житель соседнего дома добавил, что лично следил за происходящим и даже смог разглядеть одного из команды художника.

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— Был мужчинка седой. Выскочили из авто и быстро нарисовали. Жалею, что не познакомился с таким человеком, ведь не знал, кто это, — заявляет Николай.

Еще один житель Бородянки Геннадий видел команду художника — во время работы они подходили и что-то брали из своей машины. Также Бэнкси пользовался трафаретом, который прикладывал к стене.

Напомним, что художник подтвердил причастность к этим рисункам и даже опубликовал видео с процесса нанесения. В ролике Бэнкси показал дома, разрушенные в результате российских атак, а также момент воздушной тревоги в центре столицы. Художник успел пообщаться с жительницей Бородянки и ее дочерью, которые рассказали о последствии вражеских бомбардировок.