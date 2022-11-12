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Бенксі показав свій малюнок на стіні зруйнованого будинку в Бородянці

12 Листопада 2022, 07:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бенксі показав свій малюнок на стіні зруйнованого будинку в Бородянці
Джерело: Depositphotos

Знаменитий британський вуличний художник-анонім Бенксі показав свій малюнок на зруйнованому будинку в Бородянці.

В Instagram андерграундний художник стріт-арту оприлюднив зображення дівчинки, яка виконує гімнастичну вправу, стоячи на руках. Малюнок нанесений на стіні зруйнованого російськими окупантами житлового будинку.

– Бородянка. Україна, – написав Бенксі під фото.

Варто зазначити, що в Instagram Бенксі можна побачити тільки його власні роботи, тому, очевидно, що художник побував в Україні.

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У коментарях користувачі мережі висловлюють своє захоплення новою роботою аноніма.

  • Дякуємо! Слава Україні!
  • Дякую за підтримку і за привернення уваги населення до війни в Україні, ми це цінуємо.
  • Дякую вам за підтримку України!
  • Я не вірю своїм очам! Дякую за те, що показуєте світові українську трагедію. – Пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Бенксі – псевдонім вуличного художника, особистість якого невстановлена.

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