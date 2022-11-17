Британский уличный художник Бенкси показал процесс создания своих муралов в Украине.
Соответствующее видео он обнародовал в Instagram. На кадрах можно увидеть, как художник создает работы в Горенке, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и Киеве.
В ролике Бэнкси показал дома, разрушенные в результате российских атак, а также момент воздушной тревоги в центре столицы.
В Бородянке художник даже пообщался с женщиной и ребенком, которые рассказали ему о последствиях вражеских бомбардировок.
Кадры сопровождаются песней Червона рута, которую исполняет уличная музыкантка в Киеве.
— В знак солидарности с людьми в Украине, – говорится в подписи на видео.
Недавно Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины.
В столице художник нарисовал двоих детей, которые используют противотанковый металлический еж в качестве качелей.
Также он дополнил чужой рисунок пениса, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.