Британский уличный художник Бенкси показал процесс создания своих муралов в Украине.

Соответствующее видео он обнародовал в Instagram. На кадрах можно увидеть, как художник создает работы в Горенке, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и Киеве.

В ролике Бэнкси показал дома, разрушенные в результате российских атак, а также момент воздушной тревоги в центре столицы.

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В Бородянке художник даже пообщался с женщиной и ребенком, которые рассказали ему о последствиях вражеских бомбардировок.

Кадры сопровождаются песней Червона рута, которую исполняет уличная музыкантка в Киеве.

— В знак солидарности с людьми в Украине, – говорится в подписи на видео.

Недавно Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины.

В столице художник нарисовал двоих детей, которые используют противотанковый металлический еж в качестве качелей.

Также он дополнил чужой рисунок пениса, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.