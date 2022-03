Лоукостер Wizz Air знову відкрив продаж квитків на рейси з Москви. Так, авіаперевізник сподівається на рейси з РФ найближчим часом.

На сайті авіакомпанії можна придбати квитки з Москви за декількома напрямками – в Будапешт і Дебрецен на червень, а також до столиці ОАЕ Абу-Дабі на середину осені – жовтень 2022 року.

Нагадаємо, що ще 27 лютого Wizz Air відмовився від польотів у Росії та Україні на тлі широкомасштабного вторгнення РФ.

У компанії вибачилися за незручності, і заявили, що безпека пасажирів та екіпажу на першому місці за пріоритетністю, через що заплановані рейси довелося відкласти на невизначений термін. Схоже, у компанії вирішили, що стабілізація ситуації може бути вже на початку літа чи середини осені цього року.

Нагадаємо, що ще 27 лютого компанія надала 100 тис. безкоштовних квитків українцям, які залишають нашу країну на фоні війни. Йшлося про рейси, що вилітають із Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини у березні.

WIZZ is committed to helping Ukrainian refugees reach their destination, wherever that may be. We are providing 100,000 free seats on short-haul flights departing from Poland, Slovakia, Hungary, and Romania in March. Book your travel at https://t.co/eDw80hGC2k pic.twitter.com/2duHFtPdr3

— Wizz Air (@wizzair) March 1, 2022