Лоукостер Wizz Air снова открыл продажи биллетов на рейсы из Москвы. Так, авиаперевозчик надеется на рейсы из РФ в ближайшее время.

На сайте авиакомпании можно приобрести биллеты из Москвы по нескольким направлением — в Будапешт и Дебрецен на июнь, а также в столицу ОАЭ Абу Даби на средину осени — октябрь 2022 года.

Напомним, что еще 27 февраля Wizz Air отказался от полетов в России и Украине на фоне широкомасштабного вторжения РФ.

В компании извинились за неудобства, и заявили что безопасность пассажиров и экипажа на первом месте по приоритетности, из-за чего запланированы рейсы пришлось отложить на неопределенный срок. Похоже, в компании решили, что стабилизация ситуации может наступить уже в начале лета или средине осени этого года.

Напомним, что еще 27 февраля компания предоставила 100 тыс. бесплатных биллетов украинцам, которые покидают нашу страну на фоне войны. Речь шла о рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Румынии и Венгрии в марте.

WIZZ is committed to helping Ukrainian refugees reach their destination, wherever that may be. We are providing 100,000 free seats on short-haul flights departing from Poland, Slovakia, Hungary, and Romania in March. Book your travel at https://t.co/eDw80hGC2k pic.twitter.com/2duHFtPdr3

— Wizz Air (@wizzair) March 1, 2022