Гострий гумор від Підпільного стендапу, нова концертна програма Наді Дорофєєвої, вар’єте з Lida Lee та благодійний виступ французького дуету dOP — Факти ICTV з’ясували, куди можна піти у квітні в Києві. Зберігайте добірку найцікавіших культурних подій столиці.
- Джаз для дорослих з Олексієм Коганом
Якщо ви палкий поціновувач джазу й музики загалом — вам саме на цей концерт. 6 квітня зі сцени Caribbean Club можна буде почути знакові пісні 20-го століття, які підкорили мільйони сердець по всьому світу. Легендарні композиції наживо виконає колектив Jazz in Kyiv Band.
На додачу до музичної насолоди Олексій Коган влаштує гостям вечора подорож у світ джазу: потішить невигаданими історіями з-за лаштунків.
Коли: 6 квітня
Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)
Ціна квитків: 290—790 грн
- Barabanda
Молоді музичні таланти, новатори Barabanda 7 квітня зіграють перший повноцінний концерт у рідних стінах Osocor Residence. Їхня музика вирізняється та бере за живе своєю глибиною та чуттєвістю. Композиції Голос, Альма та Лист до мами — яскраве тому підтвердження.
Коли: 7 квітня
Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)
Ціна квитків: від 300 грн
- Вар’єте-шоу Рояль із Lida Lee
На витончене шоу для дорослих у традиціях кабаре — вар’єте Рояль — запрошує Caribbean Club. У квітні до шоу доєднається спеціальна гостя — співачка й засновниця волонтерського штабу Lida Lee.
Що чекатиме у Caribbean Club, окрім затишної клубної атмосфери та келиха улюбленого вина? Відомі на весь світ мелодії в аранжуванні Олексія Боголюбова та вражаючі хореографічні перформанси від українських танцівниць Анни Паламарчук, Катерини Тришиної та Світлани Черниш.
Коли: 7, 14, 21, 28 квітня
Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)
Ціна квитків: 490—1190 грн
- Благодійний live-виступ французів dOP
Резиденти вечірок Boiler Room та гості Cercle, французькі електронні музиканти dOP приїдуть зіграти до столиці, аби разом із APLAY допомогти дітям, постраждалим від війни.
dOP — одні з найбільш нестандартних колективів сучасної електросцени. Вони грають deep house та techno, однак під час лайвів жодного разу не повторюють звучання своїх треків.
Коли: 8 квітня
Де: Barvy, F.U.L.L. Bar (вул. Мечнікова, 3)
Ціна квитків: 1000 грн.
- Підпільний Стендап
Підпільний стендап вкотре влаштовує гумористичні посиденьки в Caribbean Club і запрошує на них усіх охочих. Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Артур Петров, Дядя Женя та Олександр Качура підготували для цього свої найбільш влучні жарти.
Захід благодійний — 20% від прибутку з нього підуть на підтримку ЗСУ. Для бійців ЗСУ та ТРО вхід безкоштовний за попереднім записом в Instagram.
Коли: 13 квітня
Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)
Ціна квитків: 290—590 грн
- Концерт Один в каное
Українські лірики Один в каное у квітні поділяться зі слухачами своєю музикою та вірою в перемогу, а також спробують навчити все жити, творити і відстоювати своє майбутнє в такий нелегкий час.
Половина зароблених коштів з виступу піде на потреби сил оборони.
Коли: 13 квітня
Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)
Ціна квитків: 840–1450 грн
- Концерт Злати Огнєвіч
Співачка й авторка пісень Злата Огнєвіч 23 квітня зіграє великий концерт в Osocor Residence.
Артистка заспіває нові пісні, створені вже за часів повномасштабного вторгнення РФ (Світло, Лелека, Як мені бути), та всім знайомі композиції — Зозуля, Солодка Кара і Танцювати.
Коли: 23 квітня
Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)
Ціна квитків: 400–700 грн
- Dorofeeva
Після великого туру українськими містами одна з найпопулярніших сучасних артисток країни Dorofeeva представить у столиці нову програму Сенси.
Її великий концерт в Osocor Residence буде благодійним: під час виступу пройде аукціон, усі виручені кошти з якого підуть на купівлю пташок Dji mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ.
Коли: 28 квітня
Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)
Ціна квитків: від 699 грн