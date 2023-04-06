Гострий гумор від Підпільного стендапу, нова концертна програма Наді Дорофєєвої, вар’єте з Lida Lee та благодійний виступ французького дуету dOP — Факти ICTV з’ясували, куди можна піти у квітні в Києві. Зберігайте добірку найцікавіших культурних подій столиці.

Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

Якщо ви палкий поціновувач джазу й музики загалом — вам саме на цей концерт. 6 квітня зі сцени Caribbean Club можна буде почути знакові пісні 20-го століття, які підкорили мільйони сердець по всьому світу. Легендарні композиції наживо виконає колектив Jazz in Kyiv Band.

На додачу до музичної насолоди Олексій Коган влаштує гостям вечора подорож у світ джазу: потішить невигаданими історіями з-за лаштунків.

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Коли: 6 квітня

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Ціна квитків: 290—790 грн

Barabanda

Молоді музичні таланти, новатори Barabanda 7 квітня зіграють перший повноцінний концерт у рідних стінах Osocor Residence. Їхня музика вирізняється та бере за живе своєю глибиною та чуттєвістю. Композиції Голос, Альма та Лист до мами — яскраве тому підтвердження.

Коли: 7 квітня

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Ціна квитків: від 300 грн

Вар’єте-шоу Рояль із Lida Lee

На витончене шоу для дорослих у традиціях кабаре — вар’єте Рояль — запрошує Caribbean Club. У квітні до шоу доєднається спеціальна гостя — співачка й засновниця волонтерського штабу Lida Lee.

Що чекатиме у Caribbean Club, окрім затишної клубної атмосфери та келиха улюбленого вина? Відомі на весь світ мелодії в аранжуванні Олексія Боголюбова та вражаючі хореографічні перформанси від українських танцівниць Анни Паламарчук, Катерини Тришиної та Світлани Черниш.

Коли: 7, 14, 21, 28 квітня

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Ціна квитків: 490—1190 грн

Благодійний live-виступ французів dOP

Резиденти вечірок Boiler Room та гості Cercle, французькі електронні музиканти dOP приїдуть зіграти до столиці, аби разом із APLAY допомогти дітям, постраждалим від війни.

dOP — одні з найбільш нестандартних колективів сучасної електросцени. Вони грають deep house та techno, однак під час лайвів жодного разу не повторюють звучання своїх треків.

Коли: 8 квітня

Де: Barvy, F.U.L.L. Bar (вул. Мечнікова, 3)

Ціна квитків: 1000 грн.

Підпільний Стендап

Підпільний стендап вкотре влаштовує гумористичні посиденьки в Caribbean Club і запрошує на них усіх охочих. Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Артур Петров, Дядя Женя та Олександр Качура підготували для цього свої найбільш влучні жарти.

Захід благодійний — 20% від прибутку з нього підуть на підтримку ЗСУ. Для бійців ЗСУ та ТРО вхід безкоштовний за попереднім записом в Instagram.

Коли: 13 квітня

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Ціна квитків: 290—590 грн

Концерт Один в каное

Українські лірики Один в каное у квітні поділяться зі слухачами своєю музикою та вірою в перемогу, а також спробують навчити все жити, творити і відстоювати своє майбутнє в такий нелегкий час.

Половина зароблених коштів з виступу піде на потреби сил оборони.

Коли: 13 квітня

Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Ціна квитків: 840–1450 грн

Концерт Злати Огнєвіч

Співачка й авторка пісень Злата Огнєвіч 23 квітня зіграє великий концерт в Osocor Residence.

Артистка заспіває нові пісні, створені вже за часів повномасштабного вторгнення РФ (Світло, Лелека, Як мені бути), та всім знайомі композиції — Зозуля, Солодка Кара і Танцювати.

Коли: 23 квітня

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Ціна квитків: 400–700 грн

Dorofeeva

Після великого туру українськими містами одна з найпопулярніших сучасних артисток країни Dorofeeva представить у столиці нову програму Сенси.

Її великий концерт в Osocor Residence буде благодійним: під час виступу пройде аукціон, усі виручені кошти з якого підуть на купівлю пташок Dji mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ.

Коли: 28 квітня

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Ціна квитків: від 699 грн