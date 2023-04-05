Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Даша Астаф’єва висміяла шароварщину: Ця ху*та швидко з’являється і зникає

5 Квітня 2023, 15:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Даша Астаф’єва висміяла шароварщину: Ця ху*та швидко з’являється і зникає

Співачка й модель Даша Астаф’єва висловилася з приводу шароварщини. Ідеться про той контент, який негативно впливає на нашу українську культуру.

Своїми думками артистка поділилася в Instagram.

– Одному радію, що ось ця вся х**та як швидко з’являється, так і швидко зникає, – заявила Даша.

Даша Астафьева

Зараз дивляться

Вона також відзначила відео від Центру протидії дезінформації, в якому українцям дохідливо пояснили, що таке шароварщина та якої шкоди вона завдає всім нам. Так, усе це активно розвивалося ще з часів СРСР. Тоді українську культуру хотіли зобразити примітивною і відсталою – щоб здавалося, що в нас є тільки сало, горілка, шаровари, калина і вареники.

– Справжнє, українське, нікуди не дівається. Бо воно рідне й вивчене. Його хочеться берегти і примножувати, – додала співачка.

Раніше Даша Астаф’єва розкритикувала нещирих колег. За її словами, деякі з них заробляють гроші на війні – не всі колеги влаштовують благодійні концерти. Щоправда, співачка не стала розкривати імен. Також Даша обурилася тими людьми, які дозволяють собі постити в соціальних мережах фотографії з розслабленого і безтурботного життя.

Читайте також:
Даша Астаф’єва висміяла шароварщину: Ця ху*та швидко з’являється і зникаєМій особистий герой: Астаф’єва згадала, як записувала відео Залужному

Теги
Війна в Україні Даша Астаф’єва
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь