Співачка й модель Даша Астаф’єва висловилася з приводу шароварщини. Ідеться про той контент, який негативно впливає на нашу українську культуру.

Своїми думками артистка поділилася в Instagram.

– Одному радію, що ось ця вся х**та як швидко з’являється, так і швидко зникає, – заявила Даша.

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Вона також відзначила відео від Центру протидії дезінформації, в якому українцям дохідливо пояснили, що таке шароварщина та якої шкоди вона завдає всім нам. Так, усе це активно розвивалося ще з часів СРСР. Тоді українську культуру хотіли зобразити примітивною і відсталою – щоб здавалося, що в нас є тільки сало, горілка, шаровари, калина і вареники.

– Справжнє, українське, нікуди не дівається. Бо воно рідне й вивчене. Його хочеться берегти і примножувати, – додала співачка.

Раніше Даша Астаф’єва розкритикувала нещирих колег. За її словами, деякі з них заробляють гроші на війні – не всі колеги влаштовують благодійні концерти. Щоправда, співачка не стала розкривати імен. Також Даша обурилася тими людьми, які дозволяють собі постити в соціальних мережах фотографії з розслабленого і безтурботного життя.