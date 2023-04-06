Острый юмор от Подпольного стендапа, новая концертная программа Нади Дорофеевой, варьете с Lida Lee и благотворительное выступление французского дуэта dOP — Факты ICTV выяснили, куда можно пойти в апреле в Киеве. Сохраняйте подборку самых интересных культурных событий столицы.

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Если вы страстный ценитель джаза и музыки в целом — вам именно на этот концерт. 6 апреля со сцены Caribbean Club можно будет услышать знаковые песни 20-го века, которые покорили миллионы сердец по всему миру. Легендарные композиции вживую исполнит коллектив Jazz in Kyiv Band.

В дополнение к музыкальному наслаждению Алексей Коган устроит гостям вечера путешествие в мир джаза: порадует невыдуманными историями из-за кулис.

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Когда: 6 апреля

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Цена билетов: 290-790 грн

Barabanda

Молодые музыкальные таланты, новаторы Barabanda 7 апреля сыграют первый полноценный концерт в родных стенах Osocor Residence. Их музыка отличается и берет за живое своей глубиной и чувственностью. Композиции Голос, Альма и Лист до мами — яркое тому подтверждение.

Когда: 7 апреля

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Цена билетов: от 300 грн

Варьете-шоу Рояль с Lida Lee

На изящное шоу для взрослых в традициях кабаре — варьете Рояль — приглашает Caribbean Club. В апреле к шоу присоединится специальная гостья — певица и основательница волонтерского штаба Lida Lee.

Что ждет в Caribbean Club, кроме уютной клубной атмосферы и бокала любимого вина? Известные на весь мир мелодии в аранжировке Алексея Боголюбова и впечатляющие хореографические перформансы от украинских танцовщиц Анны Паламарчук, Екатерины Тришиной и Светланы Черныш.

Когда: 7, 14, 21, 28 апреля

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Цена билетов: 490-1190 грн

Благотворительное live-выступление французов dOP

Резиденты вечеринок Boiler Room и гости Cercle, французские электронные музыканты dOP приедут сыграть в столицу, чтобы вместе с Aplay помочь детям, пострадавшим от войны.

dOP — одни из самых нестандартных коллективов современной электросцены. Они играют deep house и techno, однако во время лайвов ни разу не повторяют звучание своих треков.

Когда: 8 апреля

Где: Barvy, F.U.L.L. Bar (ул. Мечникова, 3)

Цена билетов: 1000 грн.

Подпольный Стендап

Подпольный стендап в очередной раз устраивает юмористические посиделки в Caribbean Club и приглашает на них всех желающих. Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Артур Петров, Дядя Женя и Александр Качура подготовили для этого свои наиболее меткие шутки.

Мероприятие благотворительное — 20% от прибыли с него пойдут на поддержку ВСУ. Для бойцов ВСУ и ТРО вход бесплатный по предварительной записи в Instagram.

Когда: 13 апреля

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Цена билетов: 290-590 грн

Концерт Один в каное

Украинские лирики Один в каное в апреле поделятся со слушателями своей музыкой и верой в победу, а также попытаются научить все жить, творить и отстаивать свое будущее в такое нелегкое время.

Половина заработанных средств с выступления пойдет на нужды сил обороны.

Когда: 13 апреля

Где: Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Цена билетов: 840-1450 грн

Концерт Златы Огневич

Певица и автор песен Злата Огневич 23 апреля сыграет большой концерт в Osocor Residence.

Артистка споет новые песни, созданные уже во времена полномасштабного вторжения РФ (Світло, Лелека, Як мені бути), и всем знакомые композиции — Зозуля, Солодка Кара и Танцювати.

Когда: 23 апреля

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Цена билетов: 400-700 грн

Dorofeeva

После большого тура по украинским городам одна из самых популярных современных артисток страны Dorofeeva представит в столице новую программу Сенси.

Ее большой концерт в Osocor Residence будет благотворительным: во время выступления пройдет аукцион, все вырученные средства с которого пойдут на покупку птичек Dji mavic 3 для бойцов 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ.

Когда: 28 апреля

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Цена билетов: от 699 грн