Хорватія прекрасна у будь-яку пору року. Окрім мальовничого і лагідного узбережжя Адріатичного моря, ця країна має надзвичайно багато унікальних природних пам’яток. А ще – дивовижних середньовічних міст із вузькими вуличками, у які закохуєшся з першої секунди, історичних руїн, оливкових садів, різноманітних островів і незрівнянних краєвидів. Через усі ці принади Хорватія – у переліку найпопулярніших туристичних напрямків у світі.

Туризм є основною галуззю цієї сонячної балканської країни. Чи варто їхати на відпочинок до Хорватії у травні, читайте у матеріалі.

– У травні морського відпочинку у Хорватії немає, бо вода ще холодна. Цей період підходить більше для ознайомчого відпочинку. Немає спеки та високих цін на готелі. Можна поїздити країною, подивитися архітектуру та природні пам’ятки. А у морі – замочити ноги і зробити гарні фото. Пляжний сезон у Хорватії розпочинається у червні. Утім, щоб був комфортним відпочинок, сюди треба їхати після 15-20 червня, – каже директор туристичної агенції Олександр Доктор.

Весна у Хорватії – мальовнича й тепла. Дозволяє туристам із комфортом знайомитися із пам’ятками. Звісно, хто не боїться прохолоди, наприкінці травня вже може й купатися у морі. Воно у цей час прогрівається до +18 градусів. Самі хорвати зізнаються, що найбільше люблять весну. Бо у цей час тут немає холодних вітрів, а повітря вже тепле.

У травні у Хорватії стартує сезон дайвінгу. Хоча підводний світ тут не такий різноманітний, як, наприклад, у Червоному або Карибському морях, та він вражає іншим. Адріатичне море – одне із найчистіших у світі, має видимість до 20 метрів. Тож, дослідження його глибин – справжня насолода. Бо окрім морських жителів, тут є чимало цікавих підводних печер і затонулих кораблів. На території Хорватії – безліч дайвінг-центрів.

У травні в Хорватії стартує яхтовий сезон, який триває до осені. У цій країні регулярно влаштовують регати, яхтовий спорт дуже популярний. Для туристів хорвати організовують прогулянки на яхтах – одноденні та на кілька днів. Хорватські острови, мальовничі бухти й морські маяки залишаються у пам’яті надовго.

Міжсезоння найкраще підходить для відпочинку у Хорватії, якщо ви хочете заощадити. Бо у цей час напливу туристів ще немає. Тому й ціни на відпочинок у травні відчутно нижчі за літні.

– Відпочинок у Хорватії дуже дорогий. Навіть економ-сегмент. Зазвичай, люди бронюють собі апартаменти і самостійно харчуються. Та й такий вид відпочинку у сумі витрат не буде дешевим – через високі ціни на продукти, напої та послуги. Вартість залежить від умов проживання – апартаменти це чи готель. А ще від того, яким буде харчування. У середньому, у високий сезон тиждень відпочинку у Хорватії із дворазовим харчуванням обійдеться одній особі у €600. Це без дороги, – пояснює Олександр Доктор.

У травні відпочити у Хорватії можна майже удвічі дешевше. Наприклад, 6 ночей у 3-зірковому готелі поруч із пляжем у місті Пореч, зі сніданками обійдеться у €450 на двох. Це без транспорту. А от вартість туру на початку травня з авіаперельотом із Варшави одразу суттєво зростає. Тиждень відпочинку на двох у 3-зірковому готелі біля міста Брела обійдеться майже у €1 тис.

– Нині ціни набагато менші, ніж влітку. У високий сезон 4-зірковий готель на дворазовому харчуванні із власним доїздом коштуватиме дорожче, ніж 5-ти зірковий готель та все включено з авіаперельотом у Туреччині. Хорватія – найдорожчий європейський напрямок. Звісно, якщо не рахувати таких елітних курортів, як, скажімо, Сардинія, – додає Олександр Доктор.

Дістатися до Хорватії українцям нині можна, скориставшись прямими перельотами з аеропортів країн Європи. Киянам найзручніше летіти з Варшави. Або ж можна їхати власним транспортом, транзитом через Угорщину.

– Є чартерні автобусні рейси із закарпатського міста Мукачево. Дорога займає більше однієї доби. Вартість проїзду – орієнтовно €130. Тому набагато простіше поїхати власним автомобілем, – радить Олександр.

Довжина берегової лінії Хорватії – майже 6 тис. км. Ця країна має 1 185 островів, із яких заселені не всі. Тут смачно, колоритно і цікаво. На узбережжі – ідеальні умови. Сонце у Хорватії не палюче. У центральній її частині хмарну погоду застати майже неможливо. А якщо і йде дощ, то лічені години.

У Хорватії обов’язково варто відвідати Плітвіцькі озера. Це диво природи, візитівка цієї балканської країни і її гордість. Територія Нацпарку – понад 200 га. Тут 16 великих озер і безліч маленьких, які переходять одне в одне, утворюючи незрівнянні водоспади. Вода у них – нереально красивого кольору. Є живописні печери. За день усю цю красу не обійти, тому можна купувати дводенний квиток. Або ж повернутися сюди знову.

Ще один національний парк, Крка – теж неабияк вражає. Він розташований у середній Далмації, ближче до узбережжя. Тут теж є багато озер і водоспадів, печер та островів. Вода дзюрчить повсюди. Тут живе понад 860 видів тварин і 18 видів риб.

У Хорватії – безліч місць для відмінного відпочинку. Найкращими туристи вважають пляжі Брели. Море тут надзвичайно чисте. Макарська Рив’єра приваблює затишком. Вона оточена хвойними лісами. Під соснами, що ростуть на пляжі, можна знайти прохолоду. Єдиний піщаний пляж – на курорті Башка Вода.

А от Дубровник – одне із найкрасивіших міст Хорватії. І один із найдорожчих курортів Середземномор’я. Тут фантастично красиві пейзажі та чисте море. Це місто-фортеця – стара його частина оточена масивними кам’яними стінами XVI століття та Адріатичним морем. Тут розкішна архітектура, а навколо – безліч неймовірних бухт, які потопають у зелені.