Хорватия прекрасна в любое время года. Кроме живописного и ласкового побережья Адриатического моря, эта страна имеет чрезвычайно много уникальных природных достопримечательностей. А еще — удивительных средневековых городов с узкими улочками, в которые влюбляешься с первой секунды, исторических руин, оливковых садов, разнообразных островов и несравненных пейзажей. Из-за всех этих прелестей Хорватия — в перечне самых популярных туристических направлений в мире.

Туризм является основной отраслью этой солнечной балканской страны. Стоит ли ехать на отдых в Хорватию в мае, читайте в материале.

— В мае морского отдыха в Хорватии нет, потому что вода еще холодная. Этот период подходит больше для ознакомительного отдыха. Нет жары и высоких цен на отели. Можно поездить по стране, посмотреть архитектуру и природные достопримечательности. А в море – намочить ноги и сделать красивые фото. Пляжный сезон в Хорватии начинается в июне. Впрочем, чтобы был комфортный отдых, сюда надо ехать после 15-20 июня, — говорит директор туристического агентства Александр Доктор.

Весна в Хорватии — живописная и теплая. Позволяет туристам с комфортом знакомиться с достопримечательностями. Конечно, кто не боится прохлады, в конце мая уже может и купаться в море. Оно в это время прогревается до +18 градусов. Сами хорваты признаются, что больше всего любят весну. Потому что в это время здесь нет холодных ветров, а воздух уже теплый.

В мае в Хорватии стартует сезон дайвинга. Хотя подводный мир здесь не такой разнообразный, как, например, в Красном или Карибском морях, но он поражает другим. Адриатическое море — одно из самых чистых в мире, имеет видимость до 20 метров. Поэтому исследование его глубин — настоящее наслаждение. Потому что кроме морских жителей, здесь есть немало интересных подводных пещер и затонувших кораблей. На территории Хорватии — множество дайвинг-центров.

В мае в Хорватии стартует яхтенный сезон, который длится до осени. В этой стране регулярно устраиваются регаты, яхтенный спорт очень популярен. Для туристов хорваты организовывают прогулки на яхтах — однодневные и на несколько дней. Хорватские острова, живописные бухты и морские маяки остаются в памяти надолго.

Межсезонье лучше всего подходит для отдыха в Хорватии, если вы хотите сэкономить. Ведь в это время наплыва туристов еще нет. Поэтому и цены на отдых в мае ощутимо ниже летних.

— Отдых в Хорватии очень дорогой. Даже эконом-сегмент. Обычно люди бронируют себе апартаменты и самостоятельно питаются. Да и такой вид отдыха в сумме расходов не будет дешевым — из-за высоких цен на продукты, напитки и услуги. Стоимость зависит от условий проживания — апартаменты это или отель. А еще от того, каким будет питание. В среднем, в высокий сезон неделя отдыха в Хорватии с двухразовым питанием обойдется одному человеку в €600. Это без дороги, — объясняет Александр Доктор.

В мае отдохнуть в Хорватии можно почти вдвое дешевле. Например, 6 ночей в 3-звездочном отеле рядом с пляжем в городе Пореч, с завтраками обойдется в €450 на двоих. Это без транспорта. А вот стоимость тура в начале мая с авиаперелетом из Варшавы сразу существенно возрастает. Неделя отдыха на двоих в 3-звездочном отеле возле города Брела обойдется почти в €1 тыс.

— Сейчас цены намного дешевле, чем летом. В высокий сезон 4-звездочный отель на двухразовом питании с собственным доездом будет стоить дороже, чем 5-ти звездочный отель на все включено с авиаперелетом в Турции. Хорватия — самое дорогое европейское направление. Конечно, если не считать таких элитных курортов, как, скажем, Сардиния, — добавляет Александр Доктор.

Добраться до Хорватии украинцам сейчас можно, воспользовавшись прямыми перелетами из аэропортов стран Европы. Киевлянам удобнее всего лететь из Варшавы. Или же можно ехать собственным транспортом, транзитом через Венгрию.

— Есть чартерные автобусные рейсы из закарпатского города Мукачево. Дорога занимает более одних суток. Стоимость проезда — ориентировочно €130. Поэтому гораздо проще поехать собственным автомобилем, — советует Александр.

Длина береговой линии Хорватии — почти 6 тыс. км. Эта страна имеет 1 185 островов, из которых заселены не все. Здесь вкусно, колоритно и интересно. На побережье — идеальные условия. Солнце в Хорватии не палящее. В центральной ее части облачную погоду застать почти невозможно. А если и идет дождь, то считанные часы.

В Хорватии обязательно стоит посетить Плитвицкие озера. Это чудо природы, визитная карточка этой балканской страны и ее гордость. Территория Нацпарка — более 200 га. Здесь 16 больших озер и множество маленьких, которые переходят одно в другое, образуя бесподобные водопады. Вода в них — нереально красивого цвета. Есть живописные пещеры. За день всю эту красоту не обойти, поэтому можно покупать двухдневный билет. Или же вернуться сюда снова.

Еще один национальный парк, Крка — тоже изрядно впечатляет. Он расположен в средней Далмации, ближе к побережью. Здесь тоже есть много озер и водопадов, пещер и островов. Вода журчит повсюду. Здесь живет более 860 видов животных и 18 видов рыб.

В Хорватии — множество мест для отличного отдыха. Самыми лучшими туристы считают пляжи Брелы. Море здесь необычайно чистое. Макарская Ривьера привлекает уютом. Она окружена хвойными лесами. Под соснами, растущими на пляже, можно найти прохладу. Единственный песчаный пляж находится на курорте Башка Вода.

А вот Дубровник — один из самых красивых городов Хорватии. И один из самых дорогих курортов Средиземноморья. Здесь фантастически красивые пейзажи и чистое море. Это город-крепость — старая его часть окружена массивными каменными стенами XVI века и Адриатическим морем. Здесь роскошная архитектура, а вокруг — множество невероятных бухт, которые утопают в зелени.