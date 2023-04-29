Греція – країна легенд і міфів, вина та насолоди. А ще – пляжів із неймовірної краси скелястими берегами, в оточенні хвойних дерев. Є пляжі з білосніжним піском. Щороку Греція вабить на відпочинок мільйони туристів з усього світу, особливо навесні та влітку.

Факти ICTV з’ясували, чи варто їхати у травні до Греції, а також плюси та мінуси такого відпочинку.

Коли найкраще летіти до Греції

Греція – найбільш сонячна європейська країна. Сонце світить тут понад 300 днів на рік. Сезон для відпочинку триває з травня до жовтня включно. У травні вода у морі прогрівається до 20-22°C.

– Якщо ви полюбляєте тепле море, краще летіти на відпочинок до Греції у середині червня. Бо у травні з погодою може не пощастити. Можливі дощі. Втім, ці дощі не надто сильні й не зможуть повністю зіпсувати відпочинок. Попри те, що середня температура повітря становить +25 градусів, в окремих районах вона піднімається до +35 і вище, – каже туристична експертка Наталія Якименко.

Тож будьте готові, що в центральній Греції та на півночі у травні ночами може бути досить прохолодно. На півдні – тепліше. Загалом така погода комфортна для відпочинку.

Який курорт у Греції обрати

Греція розташована на південній частині Балканського півострова, і п’ята її частина – це острови. Їх у країні майже 2 тис. Найпопулярніший для відпочинку саме у травні – острів Крит, найтепліше місце у Греції навесні.

До того ж Крит – найбюджетніший, порівняно з іншими островами та материковою частиною Греції.

– В принципі виходять одні плюси, бо травень – це ще не розпал відпочинку. Не місяць масових відпусток і не період, коли у дітей починаються канікули. Тобто завантаження острова не надто велике. Через це й ціни доступні, можна вкластися в невеликий бюджет. Та і людей буде не так багато. Це класно, бо ти можеш вибрати номер, який ти хочеш, немає черг у ресторанах, – каже Наталія Якименко.

Якщо говорити про мінуси, то все залежить від готелю. Бо найчастіше проблеми можуть бути лише в заході до пляжу. Оскільки острів вулканічної породи, місцями є каміння.

Вартість відпочинку в Греції

Ціни на відпочинок у Греції в травні вже починають потроху зростати, адже травень – це провісник високого сезону.

– Приблизна вартість – від €1 тис. за двох на все включено. За ці гроші ви отримаєте страхування, переліт, проживання та харчування. Вильоти можуть бути з Кишинева чи Польщі. Доїхати туди можна автобусом або потягом. Вартість близько 1 500 грн. Можна також прямим потягом з Києва до Варшави, але квиток на нього купити досить складно, – розповідає експертка.

Є також автобусні тури на материк. Але варто враховувати, що в дорозі доведеться бути щонайменше 35 год в один бік. Вартість автобусного туру – вісім ночей у готелі на все включено, мінімальна двійка – 47 тис. грн.

Що подивитися у Греції

Крит, як і вся Греція, створений на грецьких міфах. Обов’язково варто поїхати в Іракліо, відвідати місцевий музей і вежу. В роки Другої світової центральна частина острова значно постраждала, але там зберігся лабіринт давньогрецького чудовиська та кілька палаців.

– А ще з Криту найзручніше їхати до Санторіні. Бо як відпочинок Санторіні ви не розглядатимете, а як екскурсію – то так, він дуже інстаграмний, гарний. Туди ходять пороми. Вартість за екскурсію становитиме від €130 до €150 на людину. У вартість входить проїзд поромом, далі автобусом вас возять по екскурсіях по самому острову. Це одноденна повноцінна екскурсія, – радить Наталія Якименко.

На материковій частині країни варто побувати у Метеорах – це восьме чудо світу, високі скелі, на вершинах яких розташовані монастирі. Внесіть у список для подорожі також Салоніки – місто руїн візантійських і римських часів та друге за величиною у Греції. Там розташований другий найбільший університет серед усіх Балканських країн.

А ще варто піднятися на гору Олімп. Саме звідти Зевс здійснював своє правління. І саме там проживали Афродіта, Афіна, Гера, повелитель Посейдон і багато інших постатей, відомих у грецькій міфології. А з портів Лавріо чи Пірей можна поромом дістатися будь-якого грецького острова.