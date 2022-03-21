Куди звертатися біженцям у Польщі, якщо ніде жити

Багато жителів України на тлі війни з Росією були змушені покинути свою країну. Серед найпопулярніших напрямків – Польща, де продовжують приймати біженців.

Проте багато хто перетинає кордон без розуміння, де їм жити. Посольство України в Республіці Польща розповіло, куди звертатися, якщо нема де проживати.

– Якщо потрібне тимчасове розміщення та харчування, слід звертатися до приймальних пунктів, що розташовані у прикордонній зоні та у містах Польщі. Вони є на всіх пунктах перетину українсько-польського кордону та на вокзалах (dworzec), – повідомляють у посольстві.

Біженцям також порадили звертати увагу на афіші про такі пункти – найчастіше вони виконані на тлі прапора України у синьо-жовтих тонах, а інформація написана обома мовами.

У таких пунктах вас можуть направити в Центри з прийняття українців, де можна відпочити, поїсти та переночувати в теплому місці терміном від однієї доби та більше. Список таких локацій можна знайти на цьому сайті.

У посольстві повідомили, що це не повний список, і кількість таких Центрів може бути більшою коштом пунктів, відкритих владою міст.