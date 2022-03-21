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Куда обращаться беженцам в Польше, если негде жить

21 марта 2022, 11:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Куда обращаться беженцам в Польше, если негде жить
Источник: Depositphotos

Многие жители Украины на фоне войны с Россией были вынуждены покинуть свою страны. Среди самых популярных направлений — Польша, где продолжают принимать беженцев.

Однако многие пересекают границу без понимания, где им жить. Посольство Украины в Республике Польша рассказало, куда обращаться, если негде проживать.

— Если требуется временное размещение и питание, следует обращаться в приемные пункты, которые находятся в приграничной зоне и в городах Польши. Они расположены на всех пунктах пересечения украинско-польской границы и на вокзалах (dworzec), — сообщают в посольстве.

Беженцам также посоветовали обращать внимания на афиши о таких пунктах — зачастую они сделаны на фоне флага Украины в сине-желтых тонах, а информация написана на обоих языках.

В таких пунктах вас могут направить в Центры по принятию украинцев, где дадут возможность отдохнуть, поесть и переночевать в теплом месте сроком от одних суток и больше. Перечень таких локаций можно найти на этом сайте.

В посольстве сообщили, что это не полный список, и количество таких Центров может быть больше за счет пунктов, открытых властью городов.

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Источник
МИД
Теги
Польша
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