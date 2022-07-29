Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відпочинок

Куди поїхати на вихідні: 10 заміських комплексів під Києвом

29 Липня 2022, 10:26
Христина Величанська Кореспондентка Факти ICTV
Куди поїхати на вихідні: 10 заміських комплексів під Києвом

Чимало киян цього літнього сезону скасували відпустки та поїздки на море чи в гори. Більше того, коли у твоїй країні війна, то для чималої кількості містян перезавантажитись на вихідні – уже привід для радості.

Щоб зекономити час в дорозі, є варіант поїхати недалеко – за межі столиці. Чимало відпочинкових комплексів відновили роботу, особливо той бізнес, який не постраждав після деокупації. Щоб привабити клієнтів, цього сезону в комплексах обіцяли не завищувати ціни на проживання та дозвілля, а дехто взагалі залишив минулорічні. Працівники облаштували укриття, підготували шезлонги біля басейнів, адже досі існує заборона на купання в озерах та річках області. Тож Факти ICTV пропонують одразу 10 заміських комплексів на Київщині, куди можна поїхати на вихідні. 

  • Сезони SPA

Бутик-готель поблизу лісу на 34 номери, спа-центр, ресторан, літня тераса, тенісний корт, і звісно, для відвідувачів у спекотний період є можливість зануритись у басейн. Впритул – зона з шезлонгами, подалі – бунгало для двох осіб та м’які ліжка для компанії. Безкоштовно відвідувачам надають парасольки та рушники. Біля басейну є змога відпочити, не бронюючи номери в готелі. Вхід для малечі до 6 років безкоштовний. На території є дитячий майданчик, можна пограти у настільний футбол.

Зараз дивляться

Ціни. Вартість шезлонга у будні – 400 грн, у вихідні – 600 грн. Бунгало у будні – 1 600 грн, вихідні – 2 тис. грн. М’яке ліжко у будні – 1 тис. грн, вихідні – 1 400 грн.

Безпека. На території комплексу облаштували укриття, тож у разі повітряної тривоги відвідувачі зможуть перечекати у безпечному місці.

Київська обл., смт Козин, Обухівське шосе 3 (29 км Столичного шосе) 

  • Sobi Club

Цей комплекс особливий завдяки його величезній аквазоні, оточеній височенними соснами. На території одразу кілька басейнів: у преміум-зоні 25-метровий басейн та окремий з гідромасажем і підігрівом води до 27 градусів. Також є змога не виходячи з води насолодитись прохолодними напоями у pool-барі.

Найбільший басейн – довжиною 50 м. Поряд гриль-зона, навколо басейну чимало шезлонгів. Для маленьких відвідувачів – два окремі мінібасейни з водяною гіркою-хвилею.
Та і це ще не все, у парковій зоні, подалі від метушні, ще один 18-метровий басейн, який обирають родини або компанії.

Усім відвідувачам надають рушник та матрац для шезлонга. На території працює ресторан та літні тераси. Тож приносити їжу й напої з собою не можна.

Ціни. Шезлонг біля найбільшого басейну: будні – 600 грн, вихідні – 700 грн, діти (від 3 до 7 років) у будні – 400 грн, вихідні – 500 грн.
Відпочинок на шезлонгу в преміум-зоні у будні – 1 тис. грн, вихідні – 1 600 грн.
Оренда шезлонга в парковій зоні у будні – 600 грн, вихідні – 700 грн.

Безпека. Очевидно, Факти одні з перших, хто запитав в адміністраторів про укриття, тож довелося дати час, щоб працівники з’ясували, чи таки є воно на території. Нам пообіцяли, що відвідувачам, які переймаються за власну безпеку під час повітряних тривог, персонал запропонує перечекати у підвальних приміщеннях комплексу.

Київська обл., Вишгородський район, 1 тис. м від Київської ГЕС у бік с. Хотянівка

  • Sosnovel

Готельний комплекс, який розташований подалі від міста у сосновому лісі. Для тих, хто планує залишитись на вихідні, є можливість заселитись у номери або ж проживати у шале. На території є парк розваг, гриль-бар, зони для багаття, альтанки, спа-комплекс. У літню пору є змога позасмагати біля басейну. У ньому передбачена зона для перебування з дітьми. Довжина басейну – 30 м.

Ціни. Відвідування басейну з орендою шезлонга – 490 грн у будні та 590 грн у вихідні. Оренда бунгало для двох осіб – 1 600 грн, оренда ліжка-шезлонга на двох осіб – 1 190 грн. У вартість входить також рушник та парасолька. Дітям до 7 років безкоштовно.

Безпека. На випадок повітряної тривоги у комплексі передбачили укриття, тож усі охочі зможуть сховатись у безпечне місце.

Київська обл., с. Воропаїв

  • Koncha Zaspa Park 

Ще один заміський комплекс, який пропонує відвідувачам відпочинок в аква-зоні. На території є відкритий басейн площею 340 кв. м. Поруч те, що треба у жаркий день – шезлонги, м’які ліжка та бар. Одночасно тут можуть засмагати 300 людей. Для малечі є дитячий майданчик, мінізоопарк. Для відвідувачів готелю діє знижка на оренду шезлонга біля басейну.

Ціни. Вартість оренди шезлонга – 400 грн у будні та 600 грн у вихідні. Оренда ліжка – 800 грн у будні та 1 200 грн у вихідні.

Безпека. У комплексі потурбувались про безпеку гостей, тож у разі повітряної тривоги надають можливість сховатись у бомбосховищі.

Центральний парк Конча-Заспи, Столичне шосе 275, Голосіївський р-н, м. Київ

  • Osocor Residence

Комплекс, де є можливість не лише позасмагати біля басейну, а ще й на березі озера. Адже тут одразу дві зони для пляжного відпочинку. Для гостей пропонують номери в готелі, втім, можна приїжджати лише поніжитись на сонці. На території є ресторан, тераси, дитяча зона і, звісно, 37-метровий басейн. Парасольки та рушники надають безкоштовно. Для тих, хто обере відпочинок біля озера, пропонують катання на човні та інші водні розваги. Для дітей – розважальні програми з аніматорами.

Ціни. Оренда шезлонга біля басейну – 500 грн у будні, 800 грн – вихідні. Ліжко для двох осіб – 1 тис. грн у будні, 1 800 грн – вихідні. Бунгало для двох осіб – 1 500 грн у будні, 2 300 грн – вихідні. За кожну наступну особу старше 8 років доплата у розмірі ціни шезлонга.
Оренда шезлонга біля озера – 400 грн у будні, 600 грн – вихідні.

Безпека. У разі виникнення повітряної тривоги у комплексі передбачили укриття.

м. Київ, вул. Виноградна 2

  • Dniprovska Riviera 

Комплекс розташований на березі Дніпра. У літній сезон територію заповнюють шезлонгами, тож є змога вмістити одночасно 300 гостей. Відвідувачам пропонують купатись у басейні довжиною 20 м. Для дітей є окремий майданчик із гірками та басейном з м’яких куль. Чи не найкраща можливість відчути себе на відпочинку, адже пляжна зона впритул до Дніпра. До війни відвідувачі могли купатись у річці, але зараз адміністрація закладу цього не рекомендує. Також на території працює ресторан і тераса.

Ціни. Вартість оренди шезлонга біля Дніпра та біля басейну – 400 грн у будні, 500 грн – вихідні. Оренда ліжка – 1 тис. грн будні, 1 200 грн вихідні. Оренда бунгало – 1 500 грн будні, 2 тис. грн вихідні. Вартість рушника – 100 грн.

Безпека. На жаль, на території не передбачено спеціального укриття, тож за бажанням відвідувачів, у разі тривоги, вони можуть покинути комплекс для власної безпеки.

Київська обл., о. Жуков, вул. Лютнева 58 К

  • Tita Family House

Відпочинковий комплекс розташований на трьох гектарах території поблизу Києва. Готель, котеджі, ресторан і, звісно, басейни. Їх розмістили на березі красивого озера. Поруч бар та літній майданчик. Дітям є змога купатись в окремому маленькому басейні. Крім того, для наймолодших є низка атракціонів – гойдалки, батути, веломобілі.

Ціни. Шезлонги біля басейну та озера – 600 грн у п’ятницю, 800 грн у вихідні. Для тих, хто проживає на території комплексу, знижка 50%.

Безпека. Задля безпеки гостей, у комплексі передбачили укриття, тож там є змога сховатись під час повітряних тривог.

Київська обл., с. Гнідин, вул. Озерна 1 А

  • DOM

Якщо міська метушня набридла, можна відпочити посеред соснового лісу. На території комплексу працює ресторан, літня тераса, дитячий будиночок для наймолодших гостей та два басейни з підігрівом. Для безпеки дітей працівники надають надувні жилетки чи нарукавники, адже окремого басейну для них немає. Відпочинковий комплекс працює з середи до неділі.

Ціни. Вартість оренди шезлонга – 700 грн, ліжко на дві особи – 1 400 грн, бунгало на 6-8 осіб – 3 тис. грн.

Безпека. На жаль, у час повітряної тривоги доведеться самостійно шукати укриття, адже у комплексі його немає.

Київська обл., с. Проліски

  • Shelest

Цього сезону запрацював на Київщині ще один відпочинковий комплекс. Тут є змога орендувати будиночки й номери, а можна приїхати позасмагати біля басейну. Велика зелена територія посеред лісу, свіже повітря. Дитяча відпочинкова зона, ресторан та тераси.

Ціни. Вартість оренди шезлонга – 650 грн у будні, 850 грн – у вихідні. Дітям до 6 років безкоштовно.

Безпека. У разі повітряної тривоги персонал може допомогти сховатись в укритті.

Київська обл., Вишгородський район, с. Хотянівка, Дамба Київського моря

  • Характер Парк 

Відпочинок на березі озера, посеред лісу. Цей пляжний комплекс особливий, адже шезлонги розташовані й на пірсі, тобто над водою та на газоні. На березі є басейн, але тут він не класичний, а каркасний. Також на території є душові, роздягальні, парасолі. Ті, хто хоче розміститись на м’яких диванах, можуть обрати відпочинок на лаундж-терасах. Для дітей працює батут, чимало гойдалок. Є можливість залишитись і проживати у шале, глемпінгу чи орендувати окрему альтанку.

Ціни. Вартість оренди шезлонгу – 200 грн у будні, 300 грн – вихідні. Рушник – 100 грн, парасоля – 200 грн, крісло-мішок – 200 грн, sup-board – 100 грн у будні, 150 грн – вихідні. Дітям до 5 років вхід безкоштовний.

Безпека. На жаль, змоги обладнати на території укриття немає, тож кожен відвідувач має сам подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних.

Київська обл., с. Крюківщина

Читайте також:
Де позасмагати та поплавати у Києві? Так щоб близько, безпечно, і не за всі грошіДе позасмагати та поплавати у Києві? Щоб близько, безпечно і не за всі гроші

Теги
Басейн Відпочинок Київ Київська область
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь