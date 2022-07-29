Чимало киян цього літнього сезону скасували відпустки та поїздки на море чи в гори. Більше того, коли у твоїй країні війна, то для чималої кількості містян перезавантажитись на вихідні – уже привід для радості.

Щоб зекономити час в дорозі, є варіант поїхати недалеко – за межі столиці. Чимало відпочинкових комплексів відновили роботу, особливо той бізнес, який не постраждав після деокупації. Щоб привабити клієнтів, цього сезону в комплексах обіцяли не завищувати ціни на проживання та дозвілля, а дехто взагалі залишив минулорічні. Працівники облаштували укриття, підготували шезлонги біля басейнів, адже досі існує заборона на купання в озерах та річках області. Тож Факти ICTV пропонують одразу 10 заміських комплексів на Київщині, куди можна поїхати на вихідні.

Сезони SPA

Бутик-готель поблизу лісу на 34 номери, спа-центр, ресторан, літня тераса, тенісний корт, і звісно, для відвідувачів у спекотний період є можливість зануритись у басейн. Впритул – зона з шезлонгами, подалі – бунгало для двох осіб та м’які ліжка для компанії. Безкоштовно відвідувачам надають парасольки та рушники. Біля басейну є змога відпочити, не бронюючи номери в готелі. Вхід для малечі до 6 років безкоштовний. На території є дитячий майданчик, можна пограти у настільний футбол.

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Ціни. Вартість шезлонга у будні – 400 грн, у вихідні – 600 грн. Бунгало у будні – 1 600 грн, вихідні – 2 тис. грн. М’яке ліжко у будні – 1 тис. грн, вихідні – 1 400 грн.

Безпека. На території комплексу облаштували укриття, тож у разі повітряної тривоги відвідувачі зможуть перечекати у безпечному місці.

Київська обл., смт Козин, Обухівське шосе 3 (29 км Столичного шосе)

Sobi Club

Цей комплекс особливий завдяки його величезній аквазоні, оточеній височенними соснами. На території одразу кілька басейнів: у преміум-зоні 25-метровий басейн та окремий з гідромасажем і підігрівом води до 27 градусів. Також є змога не виходячи з води насолодитись прохолодними напоями у pool-барі.

Найбільший басейн – довжиною 50 м. Поряд гриль-зона, навколо басейну чимало шезлонгів. Для маленьких відвідувачів – два окремі мінібасейни з водяною гіркою-хвилею.

Та і це ще не все, у парковій зоні, подалі від метушні, ще один 18-метровий басейн, який обирають родини або компанії.

Усім відвідувачам надають рушник та матрац для шезлонга. На території працює ресторан та літні тераси. Тож приносити їжу й напої з собою не можна.

Ціни. Шезлонг біля найбільшого басейну: будні – 600 грн, вихідні – 700 грн, діти (від 3 до 7 років) у будні – 400 грн, вихідні – 500 грн.

Відпочинок на шезлонгу в преміум-зоні у будні – 1 тис. грн, вихідні – 1 600 грн.

Оренда шезлонга в парковій зоні у будні – 600 грн, вихідні – 700 грн.

Безпека. Очевидно, Факти одні з перших, хто запитав в адміністраторів про укриття, тож довелося дати час, щоб працівники з’ясували, чи таки є воно на території. Нам пообіцяли, що відвідувачам, які переймаються за власну безпеку під час повітряних тривог, персонал запропонує перечекати у підвальних приміщеннях комплексу.

Київська обл., Вишгородський район, 1 тис. м від Київської ГЕС у бік с. Хотянівка

Sosnovel

Готельний комплекс, який розташований подалі від міста у сосновому лісі. Для тих, хто планує залишитись на вихідні, є можливість заселитись у номери або ж проживати у шале. На території є парк розваг, гриль-бар, зони для багаття, альтанки, спа-комплекс. У літню пору є змога позасмагати біля басейну. У ньому передбачена зона для перебування з дітьми. Довжина басейну – 30 м.

Ціни. Відвідування басейну з орендою шезлонга – 490 грн у будні та 590 грн у вихідні. Оренда бунгало для двох осіб – 1 600 грн, оренда ліжка-шезлонга на двох осіб – 1 190 грн. У вартість входить також рушник та парасолька. Дітям до 7 років безкоштовно.

Безпека. На випадок повітряної тривоги у комплексі передбачили укриття, тож усі охочі зможуть сховатись у безпечне місце.

Київська обл., с. Воропаїв

Koncha Zaspa Park

Ще один заміський комплекс, який пропонує відвідувачам відпочинок в аква-зоні. На території є відкритий басейн площею 340 кв. м. Поруч те, що треба у жаркий день – шезлонги, м’які ліжка та бар. Одночасно тут можуть засмагати 300 людей. Для малечі є дитячий майданчик, мінізоопарк. Для відвідувачів готелю діє знижка на оренду шезлонга біля басейну.

Ціни. Вартість оренди шезлонга – 400 грн у будні та 600 грн у вихідні. Оренда ліжка – 800 грн у будні та 1 200 грн у вихідні.

Безпека. У комплексі потурбувались про безпеку гостей, тож у разі повітряної тривоги надають можливість сховатись у бомбосховищі.

Центральний парк Конча-Заспи, Столичне шосе 275, Голосіївський р-н, м. Київ

Osocor Residence

Комплекс, де є можливість не лише позасмагати біля басейну, а ще й на березі озера. Адже тут одразу дві зони для пляжного відпочинку. Для гостей пропонують номери в готелі, втім, можна приїжджати лише поніжитись на сонці. На території є ресторан, тераси, дитяча зона і, звісно, 37-метровий басейн. Парасольки та рушники надають безкоштовно. Для тих, хто обере відпочинок біля озера, пропонують катання на човні та інші водні розваги. Для дітей – розважальні програми з аніматорами.

Ціни. Оренда шезлонга біля басейну – 500 грн у будні, 800 грн – вихідні. Ліжко для двох осіб – 1 тис. грн у будні, 1 800 грн – вихідні. Бунгало для двох осіб – 1 500 грн у будні, 2 300 грн – вихідні. За кожну наступну особу старше 8 років доплата у розмірі ціни шезлонга.

Оренда шезлонга біля озера – 400 грн у будні, 600 грн – вихідні.

Безпека. У разі виникнення повітряної тривоги у комплексі передбачили укриття.

м. Київ, вул. Виноградна 2

Dniprovska Riviera

Комплекс розташований на березі Дніпра. У літній сезон територію заповнюють шезлонгами, тож є змога вмістити одночасно 300 гостей. Відвідувачам пропонують купатись у басейні довжиною 20 м. Для дітей є окремий майданчик із гірками та басейном з м’яких куль. Чи не найкраща можливість відчути себе на відпочинку, адже пляжна зона впритул до Дніпра. До війни відвідувачі могли купатись у річці, але зараз адміністрація закладу цього не рекомендує. Також на території працює ресторан і тераса.

Ціни. Вартість оренди шезлонга біля Дніпра та біля басейну – 400 грн у будні, 500 грн – вихідні. Оренда ліжка – 1 тис. грн будні, 1 200 грн вихідні. Оренда бунгало – 1 500 грн будні, 2 тис. грн вихідні. Вартість рушника – 100 грн.

Безпека. На жаль, на території не передбачено спеціального укриття, тож за бажанням відвідувачів, у разі тривоги, вони можуть покинути комплекс для власної безпеки.

Київська обл., о. Жуков, вул. Лютнева 58 К

Tita Family House

Відпочинковий комплекс розташований на трьох гектарах території поблизу Києва. Готель, котеджі, ресторан і, звісно, басейни. Їх розмістили на березі красивого озера. Поруч бар та літній майданчик. Дітям є змога купатись в окремому маленькому басейні. Крім того, для наймолодших є низка атракціонів – гойдалки, батути, веломобілі.

Ціни. Шезлонги біля басейну та озера – 600 грн у п’ятницю, 800 грн у вихідні. Для тих, хто проживає на території комплексу, знижка 50%.

Безпека. Задля безпеки гостей, у комплексі передбачили укриття, тож там є змога сховатись під час повітряних тривог.

Київська обл., с. Гнідин, вул. Озерна 1 А

DOM

Якщо міська метушня набридла, можна відпочити посеред соснового лісу. На території комплексу працює ресторан, літня тераса, дитячий будиночок для наймолодших гостей та два басейни з підігрівом. Для безпеки дітей працівники надають надувні жилетки чи нарукавники, адже окремого басейну для них немає. Відпочинковий комплекс працює з середи до неділі.

Ціни. Вартість оренди шезлонга – 700 грн, ліжко на дві особи – 1 400 грн, бунгало на 6-8 осіб – 3 тис. грн.

Безпека. На жаль, у час повітряної тривоги доведеться самостійно шукати укриття, адже у комплексі його немає.

Київська обл., с. Проліски

Shelest

Цього сезону запрацював на Київщині ще один відпочинковий комплекс. Тут є змога орендувати будиночки й номери, а можна приїхати позасмагати біля басейну. Велика зелена територія посеред лісу, свіже повітря. Дитяча відпочинкова зона, ресторан та тераси.

Ціни. Вартість оренди шезлонга – 650 грн у будні, 850 грн – у вихідні. Дітям до 6 років безкоштовно.

Безпека. У разі повітряної тривоги персонал може допомогти сховатись в укритті.

Київська обл., Вишгородський район, с. Хотянівка, Дамба Київського моря

Характер Парк

Відпочинок на березі озера, посеред лісу. Цей пляжний комплекс особливий, адже шезлонги розташовані й на пірсі, тобто над водою та на газоні. На березі є басейн, але тут він не класичний, а каркасний. Також на території є душові, роздягальні, парасолі. Ті, хто хоче розміститись на м’яких диванах, можуть обрати відпочинок на лаундж-терасах. Для дітей працює батут, чимало гойдалок. Є можливість залишитись і проживати у шале, глемпінгу чи орендувати окрему альтанку.

Ціни. Вартість оренди шезлонгу – 200 грн у будні, 300 грн – вихідні. Рушник – 100 грн, парасоля – 200 грн, крісло-мішок – 200 грн, sup-board – 100 грн у будні, 150 грн – вихідні. Дітям до 5 років вхід безкоштовний.

Безпека. На жаль, змоги обладнати на території укриття немає, тож кожен відвідувач має сам подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних.

Київська обл., с. Крюківщина