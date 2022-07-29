Многие киевляне в этом летнем сезоне отменили отпуска и поездки на море или в горы. Более того, когда в твоей стране война, то для большого количества горожан перезагрузиться на выходные – уже повод для радости.

Чтобы сэкономить время в пути, есть вариант уехать недалеко – за пределы столицы. Многие комплексы отдыха возобновили работу, особенно тот бизнес, который не пострадал после деоккупации. Чтобы привлечь клиентов, в этом сезоне в комплексах обещали не завышать цены на проживание и досуг, а некоторые вообще оставили прошлогодние. Работники обустроили укрытия, подготовили шезлонги у бассейнов, ведь существует запрет на купание в озерах и реках области. Так что Факты ICTV предлагают сразу 10 загородных комплексов в Киевской области, куда можно поехать на выходные.

Сезоны SPA

Бутик-отель вблизи леса на 34 номера, спа-центр, ресторан, летняя терраса, теннисный корт, и конечно, для посетителей в жаркий период есть возможность погрузиться в бассейн. Вплотную – зона с шезлонгами, подальше – бунгало для двух человек и мягкие кровати для компании. Бесплатно посетителям предоставляют зонтики и полотенца. Возле бассейна есть возможность отдохнуть, не бронируя номера в отеле. Вход для малышей до 6 лет бесплатный. На территории есть детская площадка, можно поиграть в настольный футбол.

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Цены. Стоимость шезлонга по будням – 400 грн, по выходным – 600 грн. Бунгало по будням – 1 600 грн, по выходным – 2 тыс. грн. Мягкая кровать в будни – 1 тыс. грн, выходные – 1 400 грн.

Безопасность. На территории комплекса обустроили укрытие, поэтому в случае воздушной тревоги посетители смогут переждать в безопасном месте.

Киевская обл., пгт Козин, Обуховское шоссе 3 (29 км Столичного шоссе)

Sobi Club

Этот комплекс особенный благодаря его огромной аквазоне, окруженной высоченными соснами. На территории сразу несколько бассейнов: в премиум-зоне 25-метровый бассейн и отдельный с гидромассажем и подогревом воды до 27 градусов. Также есть возможность не выходя из воды насладиться прохладительными напитками в pool-баре.

Самый большой бассейн – длиной 50 м. Рядом гриль-зона, вокруг бассейна много шезлонгов. Для маленьких посетителей – два отдельных мини-бассейна с водяной горкой-волной. Да и это еще не все, в парковой зоне, подальше от суеты, еще один 18-метровый бассейн, который выбирают семьи или компании.

Всем посетителям предоставляют полотенце и матрас для шезлонга. На территории отеля есть ресторан и летние террасы. Так что приносить еду и напитки с собой нельзя.

Цены. Шезлонг возле самого бассейна: будни – 600 грн, выходные – 700 грн, дети (от 3 до 7 лет) в будни – 400 грн, выходные – 500 грн.

Отдых на шезлонге в премиум-зоне в будни – 1 тыс. грн, выходные – 1 600 грн.

Аренда шезлонга в парковой зоне в будни – 600 грн, выходные – 700 грн.

Безопасность. Очевидно, Факты одни из первых, кто спросил у администраторов об укрытии, пришлось дать время, чтобы работники выяснили, есть ли оно на территории. Нам пообещали, что посетителям, которые переживают за собственную безопасность во время воздушных тревог, персонал предложит переждать в подвальных помещениях комплекса.

Киевская обл., Вышгородский район, 1 тыс. м от Киевской ГЭС в сторону с. Хотяновка

Sosnovel

Гостиничный комплекс, расположенный вдали от города в сосновом лесу. Для тех, кто планирует остаться на выходные, есть возможность заселиться в номера или жить в шале. На территории отеля есть парк развлечений, гриль-бар, беседки, спа-комплекс. В летнее время есть возможность позагорать у бассейна. В нем предусмотрена зона пребывания с детьми. Длина бассейна – 30 м.

Цены. Посещение бассейна с арендой шезлонга – 490 грн по будням и 590 грн по выходным. Аренда бунгало для двух человек – 1 600 грн, аренда кровати-шезлонга на двоих – 1 190 грн. В стоимость входит также полотенце и зонтик. Детям до 7 лет бесплатно.

Безопасность. На случай воздушной тревоги в комплексе предусмотрели укрытие, поэтому все желающие смогут укрыться в безопасном месте.

Киевская обл., с. Воропаев

Koncha Zaspa Park

Еще один загородный комплекс, предлагающий посетителям отдых в аква-зоне. На территории отеля есть открытый бассейн площадью 340 кв. м. Рядом то, что нужно в жаркий день – шезлонги, мягкие кровати и бар. Одновременно здесь могут загорать 300 человек. Для малышей есть детская площадка, мини-зоопарк. Для посетителей отеля действует скидка на аренду шезлонга у бассейна.

Цены. Стоимость аренды шезлонга – 400 грн в будни и 600 грн в выходные. Аренда кровати – 800 грн по будням и 1 200 грн по выходным.

Безопасность. В комплексе позаботились о безопасности гостей, поэтому в случае воздушной тревоги дают возможность укрыться в бомбоубежище.

Центральный парк Конча-Заспы, Столичное шоссе 275, Голосеевский р-н, г. Киев

Osocor Residence

Комплекс, где есть возможность не только позагорать у бассейна, но и на берегу озера. Здесь ведь сразу две зоны для пляжного отдыха. Для гостей предлагают номера в отеле, впрочем, можно приезжать только понежиться на солнце. На территории есть ресторан, террасы, детская зона и, конечно, 37-метровый бассейн. Зонты и полотенца предоставляются бесплатно. Для тех, кто выберет отдых у озера, предлагают катание на лодке и другие водные развлечения. Для детей – развлекательные программы с аниматорами.

Цены. Аренда шезлонга у бассейна – 500 грн будни, 800 грн – выходные. Кровать для двух человек – 1 тыс. грн в будни, 1 800 грн – выходные. Бунгало для двух человек – 1 500 грн в будни, 2 300 грн – выходные. За каждое следующее лицо старше 8 лет доплата в размере цены шезлонга.

Аренда шезлонга у озера – 400 грн в будни, 600 грн – выходные.

Безопасность. В случае возникновения воздушной тревоги в комплексе предусмотрено укрытие.

г. Киев, ул. Виноградная 2

Dniprovska Riviera

Комплекс находится на берегу Днепра. В летний сезон территорию заполняют шезлонгами, поэтому есть возможность вместить одновременно 300 гостей. Посетителям предлагается купаться в бассейне длиной 20 м. Для детей есть отдельная площадка с горками и бассейном из мягких шаров. Едва ли не лучшая возможность почувствовать себя на отдыхе, ведь пляжная зона вплотную к Днепру. До войны посетители могли купаться в реке, но сейчас администрация заведения этого не рекомендует. Также на территории работает ресторан и терраса.

Цены. Стоимость аренды шезлонга возле Днепра и у бассейна – 400 грн в будни, 500 грн – выходные. Аренда кровати – 1 тыс. грн будни, 1 200 грн выходные. Аренда бунгало – 1 500 грн будни, 2 тыс. грн – выходные. Стоимость полотенца – 100 грн.

Безопасность. К сожалению, на территории не предусмотрено специальное укрытие, так что по желанию посетителей, в случае тревоги, они могут покинуть комплекс для собственной безопасности.

Киевская обл., о. Жуков, ул. Февральская 58 К

Tita Family House

Комплекс отдыха расположен на трех гектарах территории вблизи Киева. Отель, коттеджи, ресторан и, конечно, бассейны. Их разместили на берегу прекрасного озера. Рядом бар и летняя площадка. Детям есть возможность купаться в отдельном маленьком бассейне. Кроме того, для самых маленьких есть ряд аттракционов – качели, батуты, веломобили.

Цены. Шезлонги у бассейна и озера – 600 грн в пятницу, 800 грн в выходные. Для проживающих на территории комплекса скидка 50%.

Безопасность. Для безопасности гостей в комплексе предусмотрели укрытие, поэтому там есть возможность спрятаться во время воздушных тревог.

Киевская обл., с. Гнедин, ул. Озерная 1А

DOM

Если городская суета надоела, можно отдохнуть среди соснового леса. На территории комплекса работает ресторан, летняя терраса, детский домик для самых маленьких гостей и два бассейна с подогревом. Для безопасности детей работники предоставляют надувные жилетки или нарукавники, ведь для них отдельного бассейна нет. Комплекс отдыха работает со среды до воскресенья.

Цены. Стоимость аренды шезлонга – 700 грн, кровать на два человека – 1 400 грн, бунгало на 6-8 человек – 3 тыс. грн.

Безопасность. К сожалению, во время воздушной тревоги придется самостоятельно искать укрытие, ведь в комплексе его нет.

Киевская обл., с. Пролески

Shelest

В этом сезоне заработал в Киевской области еще один комплекс отдыха. Здесь есть возможность арендовать домики и номера, а можно приехать позагорать у бассейна. Большая зеленая территория среди леса, свежий воздух. Детская зона отдыха, ресторан и террасы.

Цены. Стоимость аренды шезлонга – 650 грн в будни, 850 грн – в выходные. Детям до 6 лет бесплатно.

Безопасность. В случае воздушной тревоги персонал может помочь скрыться в укрытии.

Киевская обл., Вышгородский район, с. Хотяновка, Дамба Киевского моря

Характер Парк

Отдых на берегу озера, среди леса. Этот пляжный комплекс особенный, ведь шезлонги расположены и на пирсе, то есть над водой и на газоне. На берегу есть бассейн, но здесь он не классический, а каркасный. Также на территории есть душевые, раздевалки, зонты. Те, кто хочет разместиться на мягких диванчиках, могут выбрать отдых на лаундж-террасах. Для детей работает батут, немало качелей. Есть возможность остаться и проживать в шале, глемпинге или арендовать отдельную беседку.

Цены. Стоимость аренды шезлонга – 200 грн в будни, 300 грн – выходные. Полотенце – 100 грн, зонтик – 200 грн, кресло-мешок – 200 грн, sup-board – 100 грн в будни, 150 грн – выходные. Детям до 5 лет вход бесплатный.

Безопасность. К сожалению, возможности оборудовать на территории укрытие нет, поэтому каждый посетитель должен позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих родных.

Киевская область, с. Крюковщина