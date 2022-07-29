Многие киевляне в этом летнем сезоне отменили отпуска и поездки на море или в горы. Более того, когда в твоей стране война, то для большого количества горожан перезагрузиться на выходные – уже повод для радости.
Чтобы сэкономить время в пути, есть вариант уехать недалеко – за пределы столицы. Многие комплексы отдыха возобновили работу, особенно тот бизнес, который не пострадал после деоккупации. Чтобы привлечь клиентов, в этом сезоне в комплексах обещали не завышать цены на проживание и досуг, а некоторые вообще оставили прошлогодние. Работники обустроили укрытия, подготовили шезлонги у бассейнов, ведь существует запрет на купание в озерах и реках области. Так что Факты ICTV предлагают сразу 10 загородных комплексов в Киевской области, куда можно поехать на выходные.
- Сезоны SPA
Бутик-отель вблизи леса на 34 номера, спа-центр, ресторан, летняя терраса, теннисный корт, и конечно, для посетителей в жаркий период есть возможность погрузиться в бассейн. Вплотную – зона с шезлонгами, подальше – бунгало для двух человек и мягкие кровати для компании. Бесплатно посетителям предоставляют зонтики и полотенца. Возле бассейна есть возможность отдохнуть, не бронируя номера в отеле. Вход для малышей до 6 лет бесплатный. На территории есть детская площадка, можно поиграть в настольный футбол.
Цены. Стоимость шезлонга по будням – 400 грн, по выходным – 600 грн. Бунгало по будням – 1 600 грн, по выходным – 2 тыс. грн. Мягкая кровать в будни – 1 тыс. грн, выходные – 1 400 грн.
Безопасность. На территории комплекса обустроили укрытие, поэтому в случае воздушной тревоги посетители смогут переждать в безопасном месте.
Киевская обл., пгт Козин, Обуховское шоссе 3 (29 км Столичного шоссе)
- Sobi Club
Этот комплекс особенный благодаря его огромной аквазоне, окруженной высоченными соснами. На территории сразу несколько бассейнов: в премиум-зоне 25-метровый бассейн и отдельный с гидромассажем и подогревом воды до 27 градусов. Также есть возможность не выходя из воды насладиться прохладительными напитками в pool-баре.
Самый большой бассейн – длиной 50 м. Рядом гриль-зона, вокруг бассейна много шезлонгов. Для маленьких посетителей – два отдельных мини-бассейна с водяной горкой-волной. Да и это еще не все, в парковой зоне, подальше от суеты, еще один 18-метровый бассейн, который выбирают семьи или компании.
Всем посетителям предоставляют полотенце и матрас для шезлонга. На территории отеля есть ресторан и летние террасы. Так что приносить еду и напитки с собой нельзя.
Цены. Шезлонг возле самого бассейна: будни – 600 грн, выходные – 700 грн, дети (от 3 до 7 лет) в будни – 400 грн, выходные – 500 грн.
Отдых на шезлонге в премиум-зоне в будни – 1 тыс. грн, выходные – 1 600 грн.
Аренда шезлонга в парковой зоне в будни – 600 грн, выходные – 700 грн.
Безопасность. Очевидно, Факты одни из первых, кто спросил у администраторов об укрытии, пришлось дать время, чтобы работники выяснили, есть ли оно на территории. Нам пообещали, что посетителям, которые переживают за собственную безопасность во время воздушных тревог, персонал предложит переждать в подвальных помещениях комплекса.
Киевская обл., Вышгородский район, 1 тыс. м от Киевской ГЭС в сторону с. Хотяновка
- Sosnovel
Гостиничный комплекс, расположенный вдали от города в сосновом лесу. Для тех, кто планирует остаться на выходные, есть возможность заселиться в номера или жить в шале. На территории отеля есть парк развлечений, гриль-бар, беседки, спа-комплекс. В летнее время есть возможность позагорать у бассейна. В нем предусмотрена зона пребывания с детьми. Длина бассейна – 30 м.
Цены. Посещение бассейна с арендой шезлонга – 490 грн по будням и 590 грн по выходным. Аренда бунгало для двух человек – 1 600 грн, аренда кровати-шезлонга на двоих – 1 190 грн. В стоимость входит также полотенце и зонтик. Детям до 7 лет бесплатно.
Безопасность. На случай воздушной тревоги в комплексе предусмотрели укрытие, поэтому все желающие смогут укрыться в безопасном месте.
Киевская обл., с. Воропаев
- Koncha Zaspa Park
Еще один загородный комплекс, предлагающий посетителям отдых в аква-зоне. На территории отеля есть открытый бассейн площадью 340 кв. м. Рядом то, что нужно в жаркий день – шезлонги, мягкие кровати и бар. Одновременно здесь могут загорать 300 человек. Для малышей есть детская площадка, мини-зоопарк. Для посетителей отеля действует скидка на аренду шезлонга у бассейна.
Цены. Стоимость аренды шезлонга – 400 грн в будни и 600 грн в выходные. Аренда кровати – 800 грн по будням и 1 200 грн по выходным.
Безопасность. В комплексе позаботились о безопасности гостей, поэтому в случае воздушной тревоги дают возможность укрыться в бомбоубежище.
Центральный парк Конча-Заспы, Столичное шоссе 275, Голосеевский р-н, г. Киев
- Osocor Residence
Комплекс, где есть возможность не только позагорать у бассейна, но и на берегу озера. Здесь ведь сразу две зоны для пляжного отдыха. Для гостей предлагают номера в отеле, впрочем, можно приезжать только понежиться на солнце. На территории есть ресторан, террасы, детская зона и, конечно, 37-метровый бассейн. Зонты и полотенца предоставляются бесплатно. Для тех, кто выберет отдых у озера, предлагают катание на лодке и другие водные развлечения. Для детей – развлекательные программы с аниматорами.
Цены. Аренда шезлонга у бассейна – 500 грн будни, 800 грн – выходные. Кровать для двух человек – 1 тыс. грн в будни, 1 800 грн – выходные. Бунгало для двух человек – 1 500 грн в будни, 2 300 грн – выходные. За каждое следующее лицо старше 8 лет доплата в размере цены шезлонга.
Аренда шезлонга у озера – 400 грн в будни, 600 грн – выходные.
Безопасность. В случае возникновения воздушной тревоги в комплексе предусмотрено укрытие.
г. Киев, ул. Виноградная 2
- Dniprovska Riviera
Комплекс находится на берегу Днепра. В летний сезон территорию заполняют шезлонгами, поэтому есть возможность вместить одновременно 300 гостей. Посетителям предлагается купаться в бассейне длиной 20 м. Для детей есть отдельная площадка с горками и бассейном из мягких шаров. Едва ли не лучшая возможность почувствовать себя на отдыхе, ведь пляжная зона вплотную к Днепру. До войны посетители могли купаться в реке, но сейчас администрация заведения этого не рекомендует. Также на территории работает ресторан и терраса.
Цены. Стоимость аренды шезлонга возле Днепра и у бассейна – 400 грн в будни, 500 грн – выходные. Аренда кровати – 1 тыс. грн будни, 1 200 грн выходные. Аренда бунгало – 1 500 грн будни, 2 тыс. грн – выходные. Стоимость полотенца – 100 грн.
Безопасность. К сожалению, на территории не предусмотрено специальное укрытие, так что по желанию посетителей, в случае тревоги, они могут покинуть комплекс для собственной безопасности.
Киевская обл., о. Жуков, ул. Февральская 58 К
- Tita Family House
Комплекс отдыха расположен на трех гектарах территории вблизи Киева. Отель, коттеджи, ресторан и, конечно, бассейны. Их разместили на берегу прекрасного озера. Рядом бар и летняя площадка. Детям есть возможность купаться в отдельном маленьком бассейне. Кроме того, для самых маленьких есть ряд аттракционов – качели, батуты, веломобили.
Цены. Шезлонги у бассейна и озера – 600 грн в пятницу, 800 грн в выходные. Для проживающих на территории комплекса скидка 50%.
Безопасность. Для безопасности гостей в комплексе предусмотрели укрытие, поэтому там есть возможность спрятаться во время воздушных тревог.
Киевская обл., с. Гнедин, ул. Озерная 1А
- DOM
Если городская суета надоела, можно отдохнуть среди соснового леса. На территории комплекса работает ресторан, летняя терраса, детский домик для самых маленьких гостей и два бассейна с подогревом. Для безопасности детей работники предоставляют надувные жилетки или нарукавники, ведь для них отдельного бассейна нет. Комплекс отдыха работает со среды до воскресенья.
Цены. Стоимость аренды шезлонга – 700 грн, кровать на два человека – 1 400 грн, бунгало на 6-8 человек – 3 тыс. грн.
Безопасность. К сожалению, во время воздушной тревоги придется самостоятельно искать укрытие, ведь в комплексе его нет.
Киевская обл., с. Пролески
- Shelest
В этом сезоне заработал в Киевской области еще один комплекс отдыха. Здесь есть возможность арендовать домики и номера, а можно приехать позагорать у бассейна. Большая зеленая территория среди леса, свежий воздух. Детская зона отдыха, ресторан и террасы.
Цены. Стоимость аренды шезлонга – 650 грн в будни, 850 грн – в выходные. Детям до 6 лет бесплатно.
Безопасность. В случае воздушной тревоги персонал может помочь скрыться в укрытии.
Киевская обл., Вышгородский район, с. Хотяновка, Дамба Киевского моря
- Характер Парк
Отдых на берегу озера, среди леса. Этот пляжный комплекс особенный, ведь шезлонги расположены и на пирсе, то есть над водой и на газоне. На берегу есть бассейн, но здесь он не классический, а каркасный. Также на территории есть душевые, раздевалки, зонты. Те, кто хочет разместиться на мягких диванчиках, могут выбрать отдых на лаундж-террасах. Для детей работает батут, немало качелей. Есть возможность остаться и проживать в шале, глемпинге или арендовать отдельную беседку.
Цены. Стоимость аренды шезлонга – 200 грн в будни, 300 грн – выходные. Полотенце – 100 грн, зонтик – 200 грн, кресло-мешок – 200 грн, sup-board – 100 грн в будни, 150 грн – выходные. Детям до 5 лет вход бесплатный.
Безопасность. К сожалению, возможности оборудовать на территории укрытие нет, поэтому каждый посетитель должен позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих родных.
Киевская область, с. Крюковщина