Де позасмагати та поплавати у Києві? Так щоб близько, безпечно, і не за всі гроші

Цьогоріч насолодитись літом сповна кияни, як і усі українці, навряд чи зможуть. Війна, загроза ракетних ударів та ще й фінансові труднощі – думки про це точно не сприяють тому, щоби поїхати й провести відпустку поблизу моря. Офіційно пляжний сезон цьогоріч не стартує і в Києві. Але деякі приватні відпочинкові зони все ж почали приймати відвідувачів. Принаймні є можливість, не витрачаючи часу на поїздку за місто, позасмагати та покупатись у басейні. А для бізнесу – це можливість вижити, надати додаткові робочі місця і підтримати економіку.

Цей сезон гарячий у багатьох сенсах і насамперед через постійні повітряні тривоги. Тож підприємці нині повинні подбати про те, чи безпечно у них відвідувачам, а іншими словами – чи є поруч укриття. Факти ICTV довідались, які комплекси відкрились і що пропонують клієнтам.

Пірс 39 – басейни просто неба на ВДНГ

Тут буде комфортно відвідувачам різного віку. Окремий басейн передбачили спеціально для дітей. Він з аквагіркою і має довжину 13 метрів. Батьки можуть розміститись поруч на шезлонгах й стежити за малечею.

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Основний басейн для дорослих завдовжки 25 метрів. На території є роздягальні, туалети, місце для зберігання цінних речей. Також можна перекусити чи замовити безалкогольні напої. Але не забороняють і приносити їжу з собою.

Ціни. Щодо вартості, то гості сплачують не за увесь день, а за кожну годину перебування. Із понеділка до п’ятниці для дітей (до 120 см) вхід 50 грн/год. Дорослим – 100 грн/год. У вихідні та святкові дні година перебування для дітей коштує 75 грн, дорослих – 150 грн/год. Малечі до року вхід безкоштовний. У вартість входить користування шезлонгами. Оренда рушника – 30 грн. Тому краще приносити свій.

Безпека. За безпекою на території комплексу також стежить рятувальник. У разі повітряної тривоги, за бажанням, гості можуть пройти до найближчого укриття у павільйоні №1 на ВДНГ або на станцію метро Виставковий центр, що за 10 хвилин від комплексу.

Slavutych beach club – відпочинок із видом на Дніпро

Один із комплексів на лівому березі Києва. Серед переваг – його близькість до метро, Дніпра і прекрасний вид на Південний міст. На території комплексу працює ресторан, можна замовити страви та напої. А от основний басейн зовсім невеликих розмірів.

Якщо людей багато, їм буде затісно, а поплавати можна хіба що зранку до приходу решти відвідувачів. Окремий маленький басейн є і для дітей. Також для малечі працює окрема ігрова зона. Вхід зі своїми напоями та продуктами харчування заборонений.

Ціни. Вартість шезлонгу в будні (пн – чт) – 300 грн, у вихідні (пт – нд) – 400 грн. Бунгало у будні (пн – чт) – 700 грн, у вихідні (пт – нд) – 900 грн. Дітям до 8 років вхід безкоштовний. Із 8 до 14 років – вхід 100 грн у будні та 150 у вихідні. Рушники та парасольки надають безкоштовно.

Безпека. Найближче укриття – станція метро Славутич, а це приблизно 10 хвилин пішки.

Яхта – сімейний комплекс із басейнами біля річки

Це справжній дитячий рай. Для малечі віком від 3 до 15 років облаштували окремий надувний басейн із гірками. Поруч на території безкоштовні ігрові майданчики, парк динозаврів. Єдине що, діти повинні постійно перебувати під наглядом батьків.

Для тих, кому більше 16, є змога релакснути біля окремого великого басейну. Довкола є чимало шезлонгів, м’які зони для комфортного засмагання. На території комплексу працює ресторан, є набережна з видом на Дніпро.

Ціни. Вартість шезлонгів – від 150 до 500 грн. Бунгало від 1000 грн і вище. Рушник – 50 грн. Перебування дітей – безкоштовне, за умови, якщо їм не потрібно додаткового місця на шезлонгу.

Безпека. Єдине що – власного укриття комплекс не має, поблизу його теж нема, тож доведеться відпочивати на свій страх і ризик.

Fifty beach club – відпочинковий комплекс у Гідропарку

Цей комплекс полюбляє молодь. Дістатись сюди можна пішки від метро Лівобережна. На території є один великий басейн просто неба. Його глибина від одного до майже двох метрів. Але позасмагати та поплавати дозволяють також із дітьми. У комплексі є бар та ресторан, приносити їжу та напої із собою не можна.

Ціни. Вартість шезлонгу (пн – пт) – 350 грн. Ліжко до чотирьох осіб – 1500 грн. Вартість шезлонгу (сб – нд) – 500 грн. Ліжко до чотирьох осіб – 2000 грн. Також надають рушники та парасольки.

Безпека. Під час тривоги комплекс не зачиняють, але попереджають, що поруч укриття немає.

Sky family park – лаундж-зона з басейном

Серед переваг цього комплексу – велика паркова зона, з можливістю позасмагати. Він має один великий басейн, але його обирають, як для сімейного відпочинку, так і компанії друзів. Дітям до 10 років можна перебувати лише у супроводі дорослих.

На території працює зона фуд-корду та розваг для малечі. Для тих, хто прагне активностей, є змога покататись на вейкборді.

Ціни. Вартість вхідного квитка на територію парку – 50 грн, дітям до 10 років – безкоштовно. Перебування у зоні біля басейну сплачується окремо: у будні – 250 грн, у вихідні – 300 грн. Додатковою потрібно оплатити оренду шезлонгів – 150 грн. Рушник – 100 грн.

Безпека. За умови повітряної тривоги відвідувачам запропонують піти в найближче укриття, яке розташоване зовсім поруч – у торговому центрі SkyMall.

Sungrilla – якщо хочеться позасмагати подалі від сторонніх очей, але залишаючись на Подолі

На території є два басейни. Один із них для відпочинку повнолітніх, другий, з підігрівом, для відвідувачів, які прийшли із дітьми. Також тут є пірс, тераса з видом на Дніпро та Loft-бар.

Ціни. Вартість шезлонгу (пн-чт) – 300 грн, (пт-нд) – 400 грн. Оренда ліжка (пн-чт) – 700 грн, (пт-нд) – 1000 грн, з умовою депозиту 2000 грн. Бунгало (пн-чт) – 1000, (пт-нд) – 1600 грн, з умовою депозиту 3200 грн. Для дітей вхід безкоштовний. Оренда рушника – 100 грн.

Безпека. У разі повітряної тривоги, є можливість сховатись у підземному паркінгу бізнес-центру, що розташований у межах 5 хвилин пішки. Або ж за 10-15 хвилин дійти до найближчої стації метро Контрактова площа.

Sandali – невеличкий басейн на Трухановому острові

Затишний комплекс відпочинку, де можна не лише позасмагати та поплавати у невеликому басейні, а й влаштувати пікнік чи барбекю. На території можна орендувати альтанку або ж терасу ресторану, розпалити багаття і посмажити щось смачненьке. Для дітей є ігровий майданчик та батут. Вхід для маленьких гостей до 7 років безкоштовний без надання окремого шезлонгу.

Також у комплексі раді відвідувачам, які беруть із собою своїх улюбленців. Цього сезону гостям дозволено приносити свою їжу та напої, на території не працює бар та ресторан.

Ціни. Вартість шезлонгу – 300 грн на день. Рушник – 50 грн, але можна принести свій. Для тих, хто орендує альтанку, вартість шезлонгу – 100 грн. Пляжний волейбол – 100 за годину.

Безпека. У разі повітряної тривоги укриття поблизу немає.