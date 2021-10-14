З 14 до 17 жовтня українці відпочиватимуть. Такий сюрприз пов’язаний з національним святом — Днем захисників і захисниць України.

Погода обіцяє бути чудовою — саме час провести ці дні в колі сім’ї під час активного відпочинку і насолодитися теплим осіннім сонцем.

Факти ICTV підготували топ місць, куди поїхати на природу неподалік від Києва.

Мисливське господарство Сухолуччя

Це місце доступне українцям для відвідування з 2017 року. Локація щонайкраще підійде для сімейної прогулянки — тут купа цікавих місць, а також тварин, яких можна погодувати з рук. Рекомендуємо заздалегідь запастися морквою та яблуками.

Тут також є озеро, за станом якого ретельно стежить персонал резиденції. Можна навіть забронювати місце для пікніка з мангалом. Досить цікавим буде відвідування будиночка рибалки, де збереглися подарунки Януковичу від відомих діячів, чиновників та інших знаменитостей.

Як дістатися: дача розташована в селі Сухолуччя, у Вишгородському районі. Від Києва на авто можна доїхати за 2 год — місце розташоване за 80 км від столиці.

Вартість входу: від 50 грн за квиток для дорослого.

Межигір’я

Національний парк Межигір’я — це масштабний природний комплекс. Щоб обійти цю локацію повністю, знадобиться кілька годин безперервної ходьби. Для любителів прогулянок на чистому повітрі це місце буде ідеальним. На території комплексу є кілька штучних озер, корабель-ресторан, зоопарк із купою різних тварин і величезна кількість квітів.

Як дістатися: колишня резиденція Януковича розташована в с. Нові Петрівці на вулиці Івана Франка. Дістатися від Києва можна як на маршрутному таксі, так і автомобілем — відстань від столиці близько 24 км.

Вартість входу: від 50 грн до 150 грн, залежно від часу відвідування.

Парк Олександрія

Це найбільший парк в Україні — його площа становить 201,5 га. Чудове місце для тих, хто хоче гуляти на свіжому повітрі цілий день, відкриваючи для себе нові та унікальні локації.

Його історія починається з 1793 року — плануванням займався відомий архітектор Мюффо. У самому парку також можна побачити річку Рось і ставки. Крім дерев і водойм, відвідувачі можуть насолодитися зовнішнім виглядом резиденції Браницьких, танцювальним павільйоном, Китайським містком, і Царським павільйоном. За територією доглядають, і восени вона подарує відвідувачам незабутні відчуття.

Як дістатися: відстань від Києва до парку — 92 км. На авто можна поїхати трасою Київ-Одеса до Білої Церкви. Парк розташований за адресою 13, Дендропарк Олександрія.

Вартість входу: від 25 грн, з екскурсією – 150 грн.

Етнографічний комплекс Українське село

Це місце порадує відвідувачів справжньою українською душею. Тут дуже тихо, можна відпочити від міської метушні. Крім міні-зоопарку, на території комплексу розташовані будиночки в українському стилі, де працюють справжні майстри своєї справи.

В одному з будиночків є пекар, який може продати справжній хліб з печі. В іншому — гончар, який робить різні тарілки та глиняні іграшки в українському стилі. На території комплексу також є міні-готелі та альтанки, де можна зібратися з друзями і посмажити шашлики на вихідних.

Як дістатися: на маршрутному таксі №773 можна доїхати зі станції метро Святошин. На автомобілі можна дістатися за годину — відстань від Києва до с. Бузова становить 36 км.

Вартість входу: безкоштовно.

Озеро Круглик

Гарна локація для тих, хто любить шум води і просто прогулянки біля водойм. На території досить чисто, хоч місце і вабить величезну кількість відвідувачів. Якщо влітку тут часто загоряють і плавають, то восени локація приваблює рибалок і тих, хто любить прогулянки на природі. За останні 10 років місце сильно змінилося — чудовий привід знову оцінити локацію.

Як дістатися: озеро розташоване в селі Круглик. На автомобілі від Києва можна дістатися за годину — відстань між населеними пунктами становить 24 км. На маршрутці №736 можна легко доїхати зі станції метро Виставковий центр.

Вартість входу: 10 грн.