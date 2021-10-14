С 14 по 17 октября украинцы будут отдыхать. Такой сюрприз связан с национальным праздником — Днем защитников и защитниц Украины.

Погода обещает быть отличной — самое время провести эти дни в кругу семьи во время активного отдыха и насладиться теплым осенним солнцем.

Факты ICTV подготовили топ мест, куда поехать на природу недалеко от Киева.

Охотничье хозяйство Сухолучье

Это место доступно украинцам для посещения с 2017 года. Локация отлично подойдет для семейной прогулки — здесь куча интересных мест, а также животных, которых можно покормить с рук. Рекомендуем заранее запастись морковкой и яблоками.

Здесь также есть озеро, за состоянием которого тщательно следит персонал резиденции. Можно даже забронировать место для пикника с мангалом. Достаточно интересным окажется посещение домика рыбака, где сохранились подарки Януковичу от известных деятелей, государственных чиновников и других знаменитостей.

Как добраться: дача расположена в селе Сухолучье, в Вышгородском районе. От Киева на авто можно доехать за 2 часа — место находится в 80 км от столицы.

Стоимость входа: от 50 грн за билет для взрослого.

Межигорье

Национальный парк Межигорье — это масштабный природный комплекс. Чтобы обойти эту локацию целиком, понадобится несколько часов непрерывной ходьбы. Для любителей прогулок на чистом воздухе это место будет идеальным. На территории комплекса есть несколько искусственных озер, корабль-ресторан, зоопарк с кучей разных животных и огромное количество цветов.

Как добраться: бывшая резиденция Януковича расположена в с. Новые Петровцы на улице Ивана Франко. Добраться от Киева можно как на маршрутном такси, так и на автомобиле — расстояние от столицы около 24 км.

Стоимость входа: от 50 грн до 150 грн, в зависимости от времени посещения.

Парк Александрия

Это самый большой парк в Украине — его площадь составляет 201,5 га. Отличное место для тех, кто хочет гулять на свежем воздухе целый день, открывая для себя новые и уникальные локации.

Его история начинается с 1793 года — планировкой занимался известный архитектор Мюффо. В самом парке также можно увидеть реку Рось и пруды. Помимо деревьев и водоемов, посетители могут насладиться внешним видом резиденции Браницких, танцевальным павильоном, Китайским мостиком, и Царским павильоном. За территорией ухаживают, и осенью она подарит посетителям незабываемые ощущения.

Как добраться: расстояние от Киева до парка — 92 км. На авто можно доехать по трассе Киев-Одесса до Белой Церкви. Парк расположен по адресу 13, Дендропарк Александрия.

Стоимость входа: от 25 грн, с экскурсией 150 грн.

Этнографический комплекс Украинское село

Это место порадует посетителей настоящей украинской душой. Здесь очень тихо, можно отдохнуть от городской суеты. Помимо мини-зоопарка, на территории комплекса расположены домики в украинском стиле, где работают настоящие мастера своего дела.

В одном из домиков есть пекарь, который может продать настоящий хлеб из печи. В другом — гончар, который делает различные тарелки и глиняные игрушки в украинском стиле. На территории комплекса также есть мини-отели и беседки, где можно собраться с друзьями и пожарить шашлыки на выходных.

Как добраться: на маршрутном такси №773 можно доехать со станции метро Святошин. На автомобиле можно добраться за час — расстояние от Киева до с. Бузова составляет 36 км.

Стоимость входа: бесплатно.

Озеро Круглик

Отличная локация для тех, кто любит шум воды и просто прогулки у водоемов. На территории достаточно чисто, хоть место и привлекает огромное количество посетителей. Если летом здесь часто загорают и плавают, то осенью локация привлекает рыбаков и тех, кто любит прогулки на природе. За последние 10 лет место сильно преобразилось — отличный повод снова оценить локацию.

Как добраться: озеро находится в селе Круглик. На автомобиле от Киева можно добраться за час — расстояние между населенными пунктами составляет 24 км. На маршрутке №736 можно легко доехать со станции метро Выставочный центр.

Стоимость входа: 10 грн.