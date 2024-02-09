У Києві на День святого Валентина заплановано безліч цікавих заходів, серед яких концерти, театральні вистави та стендапи.

Якщо 14 лютого ви святкуватимете у столиці, варто заздалегідь подумати, як зробити день усіх закоханих по-справжньому особливим. Факти ICTV підготували добірку подій, куди можна піти у Києві у День святого Валентина.

Куди піти у Києві у День святого Валентина

Концерт гурту Антитіла

На день всіх закоханих гурт Антитіла виступить з великим сольним шоу у Палаці спорту. Це буде фінальний концерт їхнього світового благодійного туру.

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Локація: Палац спорту, площа Спортивна, 1

Дата і час : 14 лютого о 19:00

: 14 лютого о 19:00 Ціна квитків: від 350 до 3 000 грн

Концерт Laud

Незабутній вечір 14 лютого обіцяє створити співак Laud. Артист презентує нові композиції, які увійдуть в його третій альбом, а також виконає вже всім знайомі хіти.

Локація: Forsage Dance Club , вул. Гарматна 51А

Дата і час : 14 лютого о 18:00

: 14 лютого о 18:00 Ціна квитків: 500 грн

Концерт Лілу 45

Найромантичніший вечір року кияни та гості міста можуть провести на концерті Лілу 45. Співачка готує особливу програму до дня всіх закоханих.

Локація: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41

Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41 Дата і час : 14 лютого о 19:00

: 14 лютого о 19:00 Ціна квитків: 650 до 1 850 грн

Вистава Сильні слабкі жінки Виставу про пошук жіночого щастя покажуть зірки українського театру та кіно, серед яких Анна Кошмал, Віра Кобзар, Дарія Петрожицька, Ігор Рубашкін, Катерина Варченко та інші. Локація: Центральний будинок офіцерів , вул. Михайла Грушевського, 30/1

Дата і час : 14 лютого о 18:00

: 14 лютого о 18:00 Ціна квитків: 300-950 грн Концерт Кольори пристрасного танго Національний ансамбль солістів Київська камерата представить програму, що поєднає мистецтво музики та водної анімації.

Локація: Будинок архітектора, вул. Бориса Грінченка, 7

Дата і час : 14 лютого о 19:00

: 14 лютого о 19:00 Ціна квитків: від 290 до 600 грн

Підпільний стендап

Відпочити та отримати заряд позитиву 14 лютого можна в компанії українських гумористів. Глядачів розважатимуть Свят Загайкевич, Ганна Кочегура, Антон Тимошенко, Олександр Качура та Сергій Чирков.

Локація: Bel etage , вул. Шота Руставелі, 16А

Дата і час : 14 лютого о 18:30

: 14 лютого о 18:30 Ціна квитків: 300 до 700 грн

Вистава Музика сердець Національна оперета готує до Дня святого Валентина святкову шоу-програму. Глядачів чекає справжній гарячий “батл за кохання”.