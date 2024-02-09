У Києві на День святого Валентина заплановано безліч цікавих заходів, серед яких концерти, театральні вистави та стендапи.
Якщо 14 лютого ви святкуватимете у столиці, варто заздалегідь подумати, як зробити день усіх закоханих по-справжньому особливим. Факти ICTV підготували добірку подій, куди можна піти у Києві у День святого Валентина.
Куди піти у Києві у День святого Валентина
Концерт гурту Антитіла
На день всіх закоханих гурт Антитіла виступить з великим сольним шоу у Палаці спорту. Це буде фінальний концерт їхнього світового благодійного туру.
- Локація: Палац спорту, площа Спортивна, 1
- Дата і час: 14 лютого о 19:00
- Ціна квитків: від 350 до 3 000 грн
Концерт Laud
Незабутній вечір 14 лютого обіцяє створити співак Laud. Артист презентує нові композиції, які увійдуть в його третій альбом, а також виконає вже всім знайомі хіти.
- Локація: Forsage Dance Club, вул. Гарматна 51А
- Дата і час: 14 лютого о 18:00
- Ціна квитків: 500 грн
Концерт Лілу 45
Найромантичніший вечір року кияни та гості міста можуть провести на концерті Лілу 45. Співачка готує особливу програму до дня всіх закоханих.
- Локація: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41
- Дата і час: 14 лютого о 19:00
- Ціна квитків: 650 до 1 850 грн
Вистава Сильні слабкі жінки
Виставу про пошук жіночого щастя покажуть зірки українського театру та кіно, серед яких Анна Кошмал, Віра Кобзар, Дарія Петрожицька, Ігор Рубашкін, Катерина Варченко та інші.
- Локація: Центральний будинок офіцерів, вул. Михайла Грушевського, 30/1
- Дата і час: 14 лютого о 18:00
- Ціна квитків: 300-950 грн
Концерт Кольори пристрасного танго
Національний ансамбль солістів Київська камерата представить програму, що поєднає мистецтво музики та водної анімації.
- Локація: Будинок архітектора, вул. Бориса Грінченка, 7
- Дата і час: 14 лютого о 19:00
- Ціна квитків: від 290 до 600 грн
Підпільний стендап
Відпочити та отримати заряд позитиву 14 лютого можна в компанії українських гумористів. Глядачів розважатимуть Свят Загайкевич, Ганна Кочегура, Антон Тимошенко, Олександр Качура та Сергій Чирков.
- Локація: Bel etage, вул. Шота Руставелі, 16А
- Дата і час: 14 лютого о 18:30
- Ціна квитків: 300 до 700 грн
Вистава Музика сердець
Національна оперета готує до Дня святого Валентина святкову шоу-програму. Глядачів чекає справжній гарячий “батл за кохання”.
- Локація: Київський національний академічний театр оперети, вул. В. Васильківська, 53/3
- Дата і час: 14 лютого о 18:00
- Ціна квитків: від 100 до 800 грн
Вистава Сон літньої ночі
Вистава за п’єсою Вільяма Шекспіра дозволить зовсім по-іншому поглянути на жанр комедії, у ній кожен знайде щось для себе.
- Локація: Київський драматичний театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20-Б
- Дата і час: 14 лютого о 18:00
- Ціна квитків: від 250 до 600 грн
Стендап до Дня закоханих
Спеціальний концерт з нагоди Дня святого Валентина готують коміки Артур Петров, Антон Сенін, Раміль Янгулов та Макс Редзель.
- Локація: Shatun Pub, вул. Сагайдачного, 41
- Дата і час: 14 лютого о 18:30
- Ціна квитків: 150-200 грн
Вистава Імперія янголів
В день всіх закоханих можна переглянути виставу за сюжетом книги-бестселера Бернара Вербера, в якій влучно поєднується життєва філософія та іронія.
- Локація: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6
- Дата і час: 14 лютого о 18:00
- Ціна квитків: від 250 до 490 грн