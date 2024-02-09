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Куда пойти в Киеве в День святого Валентина: концерты, спектакли или стендап

9 февраля 2024, 11:39
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
побачення, день всіх закоханих
Источник: Pexels

В Киеве на День святого Валентина запланировано множество интересных мероприятий, среди которых концерты, театральные представления и стендапы.

Если 14 февраля вы будете праздновать в столице, стоит заранее подумать, как сделать день всех влюбленных по-настоящему особенным. Факты ICTV подготовили подборку событий, куда можно пойти в Киеве в День святого Валентина.

Куда пойти в Киеве в День святого Валентина

Концерт группы Антитіла

На день всех влюбленных группа Антитіла выступит с большим сольным шоу во Дворце спорта. Это будет финальный концерт их мирового благотворительного тура.

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  • Локация: Дворец спорта, площадь Спортивная, 1
  • Дата и время: 14 февраля в 19:00
  • Цена билетов: от 350 до 3 000 грн

Концерт Laud

Незабываемый вечер 14 февраля обещает создать певец Laud. Артист презентует новые композиции, которые войдут в его третий альбом, а также исполнит уже всем знакомые хиты.

  • Локация: Forsage Dance Club, ул. Гарматная 51А
  • Дата и время: 14 февраля в 18:00
  • Цена билетов: 500 грн

Концерт Лилу 45

Самый романтический вечер года киевляне и гости города могут провести на концерте Лилу 45. Певица готовит специальную программу ко дню всех влюбленных.

  • Локация: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41
  • Дата и время: 14 февраля в 19:00
  • Цена билетов: 650 до 1 850 грн

Спектакль Сильные слабые женщины

Спектакль о поиске женского счастья покажут звезды украинского театра и кино, среди которых Анна Кошмал, Вера Кобзарь, Дарья Петрожицкая, Игорь Рубашкин, Екатерина Варченко и другие.

  • Локация: Центральный дом офицеров, ул. Михаила Грушевского, 30/1
  • Дата и время: 14 февраля в 18:00
  • Цена билетов: 300-950 грн

Концерт Цвета страстного танго

Национальный ансамбль солистов Киевская камерата представит программу, которая объединит искусство музыки и водной анимации.

  • Локация: Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7
  • Дата и время: 14 февраля в 19:00
  • Цена билетов: от 290 до 600 грн

Подпольный стендап

Отдохнуть и получить заряд позитива 14 февраля можно в компании украинских юмористов. Зрителей будут развлекать Свят Загайкевич, Анна Кочегура, Антон Тимошенко, Александр Качура и Сергей Чирков.

  • Локация: Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А
  • Дата и время: 14 февраля в 18:30
  • Цена билетов: 300 до 700 грн

Спектакль Музыка сердец

Национальная оперетта готовит ко Дню святого Валентина праздничную шоу-программу. Зрителей ждет настоящий горячий “баттл за любовь”.

  • Локация: Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Б. Васильковская, 53/3
  • Дата и время: 14 февраля в 18:00
  • Цена билетов: от 100 до 800 грн

Спектакль Сон летней ночи

Спектакль по пьесе Уильяма Шекспира позволит совсем по-другому взглянуть на жанр комедии, в нем каждый найдет что-то для себя.

  • Локация: Киевский драматический театр на Подоле, Андреевский спуск, 20-Б
  • Дата и время: 14 февраля в 18:00
  • Цена билетов: от 250 до 600 грн

Стендап ко Дню влюбленных

Специальный концерт по случаю Дня святого Валентина готовят комики Артур Петров, Антон Сенин, Рамиль Янгулов и Макс Редзель.

  • Локация: Shatun Pub, ул. Сагайдачного, 41
  • Дата и время: 14 февраля в 18:30
  • Цена билетов: 150-200 грн

Спектакль Империя ангелов

В день всех влюбленных можно посмотреть спектакль по сюжету книги-бестселлера Бернара Вербера, в которой удачно сочетается жизненная философия и ирония.

  • Локация: Дом кино, ул. Саксаганского, 6
  • Дата и время: 14 февраля в 18:00
  • Цена билетов: от 250 до 490 грн
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Теги
14 лютого День закоханих День святого Валентина Київ
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