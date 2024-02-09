В Киеве на День святого Валентина запланировано множество интересных мероприятий, среди которых концерты, театральные представления и стендапы.
Если 14 февраля вы будете праздновать в столице, стоит заранее подумать, как сделать день всех влюбленных по-настоящему особенным. Факты ICTV подготовили подборку событий, куда можно пойти в Киеве в День святого Валентина.
Куда пойти в Киеве в День святого Валентина
Концерт группы Антитіла
На день всех влюбленных группа Антитіла выступит с большим сольным шоу во Дворце спорта. Это будет финальный концерт их мирового благотворительного тура.
- Локация: Дворец спорта, площадь Спортивная, 1
- Дата и время: 14 февраля в 19:00
- Цена билетов: от 350 до 3 000 грн
Концерт Laud
Незабываемый вечер 14 февраля обещает создать певец Laud. Артист презентует новые композиции, которые войдут в его третий альбом, а также исполнит уже всем знакомые хиты.
- Локация: Forsage Dance Club, ул. Гарматная 51А
- Дата и время: 14 февраля в 18:00
- Цена билетов: 500 грн
Концерт Лилу 45
Самый романтический вечер года киевляне и гости города могут провести на концерте Лилу 45. Певица готовит специальную программу ко дню всех влюбленных.
- Локация: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41
- Дата и время: 14 февраля в 19:00
- Цена билетов: 650 до 1 850 грн
Спектакль Сильные слабые женщины
Спектакль о поиске женского счастья покажут звезды украинского театра и кино, среди которых Анна Кошмал, Вера Кобзарь, Дарья Петрожицкая, Игорь Рубашкин, Екатерина Варченко и другие.
- Локация: Центральный дом офицеров, ул. Михаила Грушевского, 30/1
- Дата и время: 14 февраля в 18:00
- Цена билетов: 300-950 грн
Концерт Цвета страстного танго
Национальный ансамбль солистов Киевская камерата представит программу, которая объединит искусство музыки и водной анимации.
- Локация: Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7
- Дата и время: 14 февраля в 19:00
- Цена билетов: от 290 до 600 грн
Подпольный стендап
Отдохнуть и получить заряд позитива 14 февраля можно в компании украинских юмористов. Зрителей будут развлекать Свят Загайкевич, Анна Кочегура, Антон Тимошенко, Александр Качура и Сергей Чирков.
- Локация: Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А
- Дата и время: 14 февраля в 18:30
- Цена билетов: 300 до 700 грн
Спектакль Музыка сердец
Национальная оперетта готовит ко Дню святого Валентина праздничную шоу-программу. Зрителей ждет настоящий горячий “баттл за любовь”.
- Локация: Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Б. Васильковская, 53/3
- Дата и время: 14 февраля в 18:00
- Цена билетов: от 100 до 800 грн
Спектакль Сон летней ночи
Спектакль по пьесе Уильяма Шекспира позволит совсем по-другому взглянуть на жанр комедии, в нем каждый найдет что-то для себя.
- Локация: Киевский драматический театр на Подоле, Андреевский спуск, 20-Б
- Дата и время: 14 февраля в 18:00
- Цена билетов: от 250 до 600 грн
Стендап ко Дню влюбленных
Специальный концерт по случаю Дня святого Валентина готовят комики Артур Петров, Антон Сенин, Рамиль Янгулов и Макс Редзель.
- Локация: Shatun Pub, ул. Сагайдачного, 41
- Дата и время: 14 февраля в 18:30
- Цена билетов: 150-200 грн
Спектакль Империя ангелов
В день всех влюбленных можно посмотреть спектакль по сюжету книги-бестселлера Бернара Вербера, в которой удачно сочетается жизненная философия и ирония.
- Локация: Дом кино, ул. Саксаганского, 6
- Дата и время: 14 февраля в 18:00
- Цена билетов: от 250 до 490 грн