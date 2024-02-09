В Киеве на День святого Валентина запланировано множество интересных мероприятий, среди которых концерты, театральные представления и стендапы.

Если 14 февраля вы будете праздновать в столице, стоит заранее подумать, как сделать день всех влюбленных по-настоящему особенным. Факты ICTV подготовили подборку событий, куда можно пойти в Киеве в День святого Валентина.

Куда пойти в Киеве в День святого Валентина

Концерт группы Антитіла

На день всех влюбленных группа Антитіла выступит с большим сольным шоу во Дворце спорта. Это будет финальный концерт их мирового благотворительного тура.

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Локация: Дворец спорта, площадь Спортивная, 1

Дворец спорта, площадь Спортивная, 1 Дата и время : 14 февраля в 19:00

: 14 февраля в 19:00 Цена билетов: от 350 до 3 000 грн

Концерт Laud

Незабываемый вечер 14 февраля обещает создать певец Laud. Артист презентует новые композиции, которые войдут в его третий альбом, а также исполнит уже всем знакомые хиты.

Локация: Forsage Dance Club, ул. Гарматная 51А

Forsage Dance Club, ул. Гарматная 51А Дата и время: 14 февраля в 18:00

14 февраля в 18:00 Цена билетов: 500 грн

Концерт Лилу 45

Самый романтический вечер года киевляне и гости города могут провести на концерте Лилу 45. Певица готовит специальную программу ко дню всех влюбленных.

Локация: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41

Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41 Дата и время: 14 февраля в 19:00

14 февраля в 19:00 Цена билетов: 650 до 1 850 грн

Спектакль Сильные слабые женщины

Спектакль о поиске женского счастья покажут звезды украинского театра и кино, среди которых Анна Кошмал, Вера Кобзарь, Дарья Петрожицкая, Игорь Рубашкин, Екатерина Варченко и другие.

Локация: Центральный дом офицеров, ул. Михаила Грушевского, 30/1

Центральный дом офицеров, ул. Михаила Грушевского, 30/1 Дата и время: 14 февраля в 18:00

14 февраля в 18:00 Цена билетов: 300-950 грн

Концерт Цвета страстного танго

Национальный ансамбль солистов Киевская камерата представит программу, которая объединит искусство музыки и водной анимации.

Локация: Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7

Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7 Дата и время: 14 февраля в 19:00

14 февраля в 19:00 Цена билетов: от 290 до 600 грн

Подпольный стендап

Отдохнуть и получить заряд позитива 14 февраля можно в компании украинских юмористов. Зрителей будут развлекать Свят Загайкевич, Анна Кочегура, Антон Тимошенко, Александр Качура и Сергей Чирков.

Локация: Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А

Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А Дата и время: 14 февраля в 18:30

14 февраля в 18:30 Цена билетов: 300 до 700 грн

Спектакль Музыка сердец

Национальная оперетта готовит ко Дню святого Валентина праздничную шоу-программу. Зрителей ждет настоящий горячий “баттл за любовь”.

Локация: Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Б. Васильковская, 53/3

Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Б. Васильковская, 53/3 Дата и время: 14 февраля в 18:00

14 февраля в 18:00 Цена билетов: от 100 до 800 грн

Спектакль Сон летней ночи

Спектакль по пьесе Уильяма Шекспира позволит совсем по-другому взглянуть на жанр комедии, в нем каждый найдет что-то для себя.

Локация: Киевский драматический театр на Подоле, Андреевский спуск, 20-Б

Киевский драматический театр на Подоле, Андреевский спуск, 20-Б Дата и время: 14 февраля в 18:00

14 февраля в 18:00 Цена билетов: от 250 до 600 грн

Стендап ко Дню влюбленных

Специальный концерт по случаю Дня святого Валентина готовят комики Артур Петров, Антон Сенин, Рамиль Янгулов и Макс Редзель.

Локация: Shatun Pub, ул. Сагайдачного, 41

Shatun Pub, ул. Сагайдачного, 41 Дата и время: 14 февраля в 18:30

14 февраля в 18:30 Цена билетов: 150-200 грн

Спектакль Империя ангелов

В день всех влюбленных можно посмотреть спектакль по сюжету книги-бестселлера Бернара Вербера, в которой удачно сочетается жизненная философия и ирония.