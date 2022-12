Українці — незламний народ. Ніхто не зможе залишити нас без різдвяно-новорічних святкувань. Столичні організатори підготували для містян і гостей Києва безліч цікавих івентів і потурбувалися про надійні укриття. Зібрали саме такі заходи та локації у матеріалі.

Зимовий Лондон посеред Києва: святкова резиденція від Osocor

Osocor Residence відтворив на своїй території столицю Великої Британії — історичний Лондон у зимовому вбранні. Саме тому Тауерський міст, Букінгемський палац та Біг Бен у зимовому містечку прикрашені святковою ілюмінацією.

Зараз дивляться

Щодня тут чекають на гостей велика ковзанка, атракціони, актори в образах Бориса Джонсона та Вінстона Черчилля у своїх резиденціях та знаменита лондонська почесна варта. На вихідних з 17:00 на льоду показуватимуть номери фігуристи: фаєр-шоу, акробатичні виступи та перформанси в неонових костюмах. Також у суботу й неділю влаштовуватимуть майстеркласи для дітей із виготовлення новорічного декору та відбуватимуться вистави ходулістів.

Щоб зробити відпочинок у зимовому містечку комфортним та безпечним, тут потурбувалися про генератори і два укриття та засклили терасу. На локації є невеликий фудкорт.

Щопонеділка для дітей-переселенців безоплатний вхід, ковзанка та ковзани.

Вартість: святкові й вихідні дні — 500 грн для дорослих, 350 грн для дітей, у будні дні — 200 грн. Для дітей ВПО по понеділках — безкоштовно.

святкові й вихідні дні — 500 грн для дорослих, 350 грн для дітей, у будні дні — 200 грн. Для дітей ВПО по понеділках — безкоштовно. Коли: щодня з 10:00 до 22:00.

щодня з 10:00 до 22:00. Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Найбільша в Україні ковзанка поруч із метро Іподром

Уже 24 грудня на Льодовому стадіоні в Києві відкриється нова ковзанка просто неба. Її площа становитиме 6 тис. м².

На території працюватимуть зручні роздягальні й точки фастфуду.

Найближча станція метро — Іподром, яка працює як укриття під час повітряних тривог. Саме туди працівники ковзанки направлятимуть гостей, тільки-но пролунає сигнал про небезпеку.

Вартість входу: 100 грн (відсутнє обмеження в часі). 150 грн необхідно сплатити за оренду ковзанів, якщо ви не маєте власних. За 200 грн/год можна скористатися послугами інструктора. Учасникам бойових дій відвідування буде безкоштовним, а для пенсіонерів та дітей-сиріт діятиме знижка 50%.

100 грн (відсутнє обмеження в часі). 150 грн необхідно сплатити за оренду ковзанів, якщо ви не маєте власних. За 200 грн/год можна скористатися послугами інструктора. Учасникам бойових дій відвідування буде безкоштовним, а для пенсіонерів та дітей-сиріт діятиме знижка 50%. Коли: з 24 грудня з 10:00 до 21:00.

з 24 грудня з 10:00 до 21:00. Де: проспект Академіка Глушкова, 9 (найближча ст. м. Іподром).

Космічний Новий рік. Дракоша і зникла зоря: із дітьми до Київського планетарію

Особливість цьогорічної святкової програми Київського планетарію — унікальне поєднання тематичних подій у форматі повнокупольних фільмів із розважально-театральними перформансами на новорічну тематику.

Програма включатиме три дійства, які чергуватимуться між собою сценарійно. Вони проходитимуть і у фоє, і в Зоряній залі. Остання перетвориться на Новорічний космічний портал Надії, Добра, Віри в найкраще. Тут на відвідувачів чекатимуть неймовірні пригоди героїв повнокупольних фільмів у форматі 360° з ефектом 3D.

На додачу до цього Київський планетарій потішить яскравими фотозонами і святковими кафе зі смаколиками.

На проведення заходів жодним чином не вплинуть відключення електрики: завдяки власним джерелам енергії — світло тут є завжди.

Локація розташована поруч із метро Олімпійська, що робить планетарій зручним і безпечним місцем у разі повітряної тривоги.

Вартість: 350-500 грн.

350-500 грн. Коли: з 17 грудня до 7 січня, з 11:00 або 13:00.

з 17 грудня до 7 січня, з 11:00 або 13:00. Де: Київський планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

За п’ять годин до Нового Року: найкрасивіша музика від українських віртуозів

Подія, яка вже стала традицією, від Національного академічного оркестру народних інструментів України: 31 грудня він знову зіграє концерт За п’ять годин до Нового року.

У передчутті нового 2023-го зі сцени лунатимуть найкрасивіші твори Штрауса, Леонтовича, світові й українські новорічні й різдвяні композиції та улюблені мелодії з кінострічок.

Сповненою чарів та краси буде не лишень музика, а й навіть костюми музикантів. Вони відтворять на сцені найкращі європейські й українські традиції новорічних святкувань.

Локація дає змогу забезпечити безперебійне подання електроенергії, води й тепла. У фоє палацу працюватиме буфет, а на нижньому поверсі розташоване укриття, куди в разі повітряної тривоги зможуть перейти глядачі й артисти. Після відбою концерт продовжиться.

Вартість: від 350 грн.

від 350 грн. Коли: 31 грудня з 17:00 до 19:00.

31 грудня з 17:00 до 19:00. Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Джаз напередодні Нового року: слухаємо Френка Сінатру

Без його атмосферних композицій неможливо уявити новорічно-різдвяні свята: 30 грудня в столиці можна буде послухати Let It Snow!, Jingle Bells та Have Yourself a Merry Little Christmas метра Френка Сінатри.

Новорічні саундтреки, які занурюватимуть слухачів у святковий настрій, виконають найкращі українські джазмени й вокалісти країни.

КВЦ Парковий пропонує автономне електроживлення та повноцінне сертифіковане укриття на випадок тривоги, тож за безпеку й комфорт можна не турбуватися.