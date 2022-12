Украинцы – несокрушимый народ. Никто не сможет оставить нас без рождественско-новогодних празднований. Столичные организаторы подготовили для горожан и гостей Киева множество интересных ивентов и позаботились о надежных укрытиях. Собрали такие мероприятия и локации в материале.

Зимний Лондон посреди Киева: праздничная резиденция от Osocor

Osocor Residence воспроизвел на своей территории столицу Великобритании – исторический Лондон в зимнем наряде. Поэтому Тауэрский мост, Букингемский дворец и Биг Бен в зимнем городке украшены праздничной иллюминацией.

Каждый день здесь ждут гостей большой каток, аттракционы, актеры в образах Бориса Джонсона и Уинстона Черчилля в своих резиденциях и знаменитый лондонский почетный караул. На выходных с 17:00 на льду будут показывать номера фигуристы: файер-шоу, акробатические выступления и перформансы в неоновых костюмах. Также в субботу и воскресенье будут устраивать мастер-классы для детей по изготовлению новогоднего декора и будут проходить спектакли ходулистов.

Чтобы сделать отдых в зимнем городе комфортным и безопасным, здесь позаботились о генераторах и двух укрытиях и застеклили террасу. На локации есть маленький фудкорт.

Каждый понедельник для детей-переселенцев бесплатный вход, каток и коньки.

Стоимость: праздничные и выходные дни – 500 грн для взрослых, 350 грн для детей, в будние дни – 200 грн. Для детей ВПЛ по понедельникам — бесплатно.

ежедневно с 10:00 до 22:00. Где: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.

Самый большой в Украине каток рядом с метро Ипподром

Уже 24 декабря на Ледовом стадионе в Киеве откроется новый каток под открытым небом. Его площадь составит 6 тыс. м².

На территории будут работать удобные раздевалки и точки фастфуда.

Ближайшая станция метро – Ипподром, которая работает как укрытие во время воздушных тревог. Именно туда работники катка будут направлять гостей, как только раздастся сигнал об опасности.

Стоимость входа: 100 грн (отсутствует ограничение по времени). 150 грн необходимо оплатить за аренду коньков, если у вас нет собственных. За 200 грн/час можно воспользоваться услугами инструктора. Участникам боевых действий посещение будет бесплатным, а для пенсионеров и детей-сирот будет действовать скидка 50%.

с 24 декабря с 10:00 до 21:00. Где: проспект Академика Глушкова, 9 (ближайшая ст. г. Ипподром).

Космический Новый год. Дракоша и исчезнувшая заря: с детьми в Киевский планетарий

Особенность праздничной программы Киевского планетария — уникальное сочетание тематических событий в формате полнокупольных фильмов с развлекательно-театральными перформансами на новогоднюю тематику.

Программа будет включать в себя три действа, которые будут чередоваться между собой сценарийно. Они будут проходить и в фойе, и в Звездном зале. Последняя превратится в Новогодний космический портал Надежды, Добра, Веры в лучшее. Здесь посетителей будут ждать невероятные приключения героев полнокупольных фильмов в формате 360° с эффектом 3D.

Вдобавок к этому Киевский планетарий порадует яркими фотозонами и праздничными кафе со вкусностями.

На проведение мероприятий никак не повлияют отключения электричества: благодаря собственным источникам энергии свет здесь есть всегда.

Локация расположена рядом с метро Олимпийская, что делает планетарий удобным и безопасным местом в случае воздушной тревоги.

Стоимость: 350-500 грн.

Когда: с 17 декабря по 7 января, с 11:00 или 13:00.

Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3.

За пять часов до Нового года: самая красивая музыка от украинских виртуозов

Событие, которое уже стало традицией, от Национального академического оркестра народных инструментов Украины: 31 декабря он снова сыграет концерт За пять часов до Нового года.

В предвкушении нового 2023 года со сцены будут звучать самые красивые произведения Штрауса, Леонтовича, мировые и украинские новогодние и рождественские композиции и любимые мелодии из кинолент.

Полной волшебства и красоты будет не только музыка, но даже костюмы музыкантов. Они воспроизведут на сцене лучшие европейские и украинские традиции новогодних праздников.

Локация обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии, воды и тепла. В фойе дворца будет работать буфет, а на нижнем этаже находится укрытие, куда в случае воздушной тревоги смогут перейти зрители и артисты. После отбоя концерт продолжится.

Стоимость: от 350 грн.

: 31 декабря с 17:00 до 19:00. Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Джаз в канун Нового года: слушаем Фрэнка Синатру

Без его атмосферных композиций невозможно представить новогодне-рождественские праздники: 30 декабря в столице можно будет послушать Let It Snow!, Jingle Bells и Have Yourself a Merry Little Christmas мэтра Фрэнка Синатры.

Новогодние саундтреки, которые погружают слушателей в праздничное настроение, исполнят лучшие украинские джазмены и вокалисты страны.

КВЦ Парковый предлагает автономное электропитание и полноценное сертифицированное укрытие на случай тревоги, поэтому за безопасность и комфорт можно не беспокоиться.