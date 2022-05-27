29 травня відзначають День Києва. Свято столиці щороку святкують в останню неділю третього місяця весни.

У 2022 році День столиці проходитиме в умовах воєнного стану. У Київській міській державній адміністрації поділилися програмою заходів на 28-29 травня.

Куди піти у Києві на вихідні – далі в матеріалі.

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28 травня

12.00 – 13.00 – виступи аматорських художніх колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень. Місце проведення – парк ім. Т. Шевченка.

14.00 – пішохідна екскурсія Пушкінська: паралельно Хрещатику. Вулиця Пушкінська.

14.00 – 16.00 – екскурсія Київ незламний. Маршрут: ст. м. Дорогожичі – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук’янівський Військовий цвинтар – Київський телецентр – ДАХК Артем – ст. м. Лук’янівська.

13.30 – 15.00 – виступи Київської академічної муніципальної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького та Українського академічного театру українського фольклору Берегиня. Місце проведення – майданчик біля арки Свободи українського народу в Центральному парку культури та відпочинку.

15.00 – спеціальний показ до Дня Києва документальної стрічки режисера Андрія Загданського Національний музей – кінотеатр Ліра (вул. Велика Житомирська, 40).

15.00 – 16.00 – виступ Київського муніципального духового оркестру в парку Володимирська гірка.

15.00 – 16.30 – виступи Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю Каліна та Камерного хору Хрещатик – Андріївський узвіз, 21 (біля Музею майстерні І.П. Кавалерідзе).

16.00 – концерт Пісня Києву у музейному дворику ансамблю солістів Благовість. Внутрішній двір Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15-17).

17.00 – концертна програма у Київському національному академічному театрі оперети (вул. Велика Васильківська, 53).

29 травня

11.00 – пішохідна екскурсія Золотоворітський квартал. Маршрут від метро Золоті ворота.

12.00 – 13.00 – виступи аматорських художніх колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень. Місце проведення – парк ім. Т. Шевченка.

12.00 – 14.00 – екскурсія Київ незламний. Маршрут: ст. м. Дорогожичі – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук’янівський Військовий цвинтар – Київський телецентр – ДАХК Артем – ст. м. Лук’янівська.

14.00 – патріотичний майстер-клас у музеї видатних діячів української культури (музей Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 97).

15.00 – 16.00 – виступ Київського муніципального духового оркестру – майданчик біля арки Свободи українського народу в Центральному парку культури та відпочинку.

16.00 – концерт на балконі театру в Київському академічному театрі опери та балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2).

17.00 – концерт у Київському національному академічному театрі оперети (вул. Велика Васильківська, 53).

Муніципальні музеї та бібліотеки

27.05 – 06.06 – виставка живопису Мій Київ за петриківським розписом З Україною в серці. Музей Шолом-Алейхема (вул. Велика Васильківська, 5).

28.05 – 19.06 – виставка Жива скарбниця київського розпису (сучасні тенденції). Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9).

28.05 – 28.06 – проекти Чорні ангели та Framed-Unframed. Київська міська галерея мистецтв Лавра (вул. Лаврська, 1).

30.05 о 14.00 – краєзнавчий час Як тебе не любити, Києве мій! Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва ( просп. Перемоги, 25-А).

31.05 о 13.00 – виставка творів клаптевого мистецтва київських майстрів Печворк на траві. Музей видатних діячів української культури (вул. Саксаганського, 97).

Онлайн-заходи

28.05 – 29.05 – фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва Formidable. Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

23.05 – 20.06 – міський конкурс дитячого малюнку Київ та кияни очима дітей під гаслом Київ – історія міста у символах. Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва ( просп. Перемоги, 25-А).